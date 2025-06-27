США добиваются опустошения главной угрозы Израилю

Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

Израиль и Соединенные Штаты договорились о завершении войны в Газе в течение ближайшей пары недель. Причем на определенных условиях. Об этом сообщают израильские СМИ со ссылкой на свои источники. Эта публикация немедленно вызвала скандал и опровержения, как в израильской оппозиции, так и в правительстве. Но иначе и быть не могло: утекший в прессу план сложно назвать справедливым и соответствующим международному праву.

Сообщается, что в рамках соглашения Израиль согласен прекратить наступление в Газе, а ХАМАС вернет последние 50 заложников (точнее 20 живых, 28 тел погибших и двоих, чье состояние вызывает сомнения). После этого военная группировка Израиля покинет Сектор и передаст контроль над ним четырем арабским странам (включая ОАЭ и Египет). При этом все жители Газы, которые захотят покинуть сектор, получат возможность переехать в готовые принять их арабские страны.

Хоть и циничная, но логика в этом плане есть, и он очень похож на правду. Значительная часть арабских государств – прежде всего монархии Залива – не видят нужды в конфликте с Израилем. Скорее наоборот, они хотят развивать с еврейским государством торгово-экономические отношения. Кроме того, арабам интересно развитие военно-политических отношений с Тель-Авивом. Израильская оборонка способна поставлять на экспорт значительное количество вооружений (прежде всего ПВО, которым славится Израиль).

Помимо этого, арабские страны заинтересованы в помощи Тель-Авива для соперничества с двумя внешними странами: Турцией, а также Ираном, который сохраняет влияние на шиитские общины регионе. «Израиль, похоже, вышел из 12-дневного конфликта с Ираном как бесспорная военная сила на Ближнем Востоке, способная безнаказанно наносить удары по целям в Ливане, Сирии, Йемене, а теперь и Иране», – пишет американская CNN.

Единственное, что на сегодняшний день стоит на пути взаимовыгодного сотрудничества – это палестинский вопрос. Арабская улица (в отличие от элит) сочувствует палестинцам и выступает против любого улучшения отношений с Израилем.

И если на Западном берегу конфликт носит управляемый характер (контролирующая регион партия ФАТХ сотрудничает с монархиями Залива и идет на компромиссы с Израилем, не допуская большого кровопролития), то с Газой все сложно. Регулярные теракты со стороны ХАМАС и жесточайшие ответы со стороны Израиля создают неприемлемый фон для арабо-израильского сближения.

И в Заливе, и в Тель-Авиве, и в Вашингтоне видят корень проблемы в лице ХАМАС. Группировки, которая принципиально не готова к компромиссам с Тель-Авивом. Которая остается главной угрозой Израилю, контролируя Сектор Газа.

Соответственно, корень нужно удалить. Либо уничтожить (что невозможно – Израиль пытался, и не раз), либо просто отправить в изгнание вместе с абсолютным большинством жителей Газы. Что откроет арабским странам путь к нормализации отношений с Израилем, а американцам – к выстраиванию подконтрольного им Большого Ближнего Востока, о чем мечтала еще администрация Буша-младшего.

«Обсуждение этого плана говорит о том, что Трамп всерьез намерен добиться своих главных ближневосточных целей, которые заключаются в том, чтобы Саудовская Аравия заключила «Соглашение Авраама» - то есть выстроила нормальные отношения с Израилем», – объясняет газете ВЗГЛЯД замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. И если вкупе с этим США удастся заключить мирное соглашение с Ираном, то у Вашингтона не останется региональных соперников – за исключением, конечно, различных террористических группировок, с которыми вполне могут разбираться местные государства.

Израильтян приведенная схема тоже полностью устраивает. С ее помощью Израиль фактически выйдет из режима постоянной осады, в которой он находится со времени создания государства. Более того, схема откроет путь к созданию на территории Сектора и частично на Западном Берегу палестинского государства – а значит размежеванию арабов с евреями и превращению Израиля в чисто еврейское государство.

На пути реализации этой схемы есть ряд проблем. То же руководство ХАМАС отправляться из Газы никуда не хочет. Группировка выступает категорически против любых депортационных планов.

Но сейчас ее возможности для сопротивления невелики. Основным спонсором ХАМАС был Иран, чья способность поддерживать группировки в Палестине резко снизились после потери Сирии и последней войны с Израилем. Контуры будущего мирного американо-ирано-израильского соглашения неизвестны, однако не исключено, что американцы будут настаивать на радикальном снижении (или даже прекращении) поддержки Ираном своей т.н. «Оси сопротивления», куда входит и ХАМАС. «Это один из пунктов переговоров, которые сейчас соединенные Штаты хотят провести с Ираном», – считает Дмитрий Суслов.

Да и простые жители Газы (из числа тех, кто не хочет мира с Израилем) тоже не хотят уезжать. Однако Тель-Авив сейчас делает все возможное для того, чтобы им в Газе просто негде и не на что было жить – более половины домов в Секторе разрушены.

Если этот план реален, то перед нами – идея выселить целый народ с его земли. Но поскольку это выселение происходит по воле Соединенных Штатов, то никаких санкций в отношении Израиля со стороны западного сообщества не последует.

Однако ряд моментов, связанных с этой сделкой, решить не так просто. Например, как именно арабские страны будут осуществлять контроль над разрушенной, радикализированной Газой. «Нет ни одного подтверждения того, что арабские страны готовы ввести свои войска на территорию Газы», – говорит Дмитрий Суслов.

Кроме того, по его словам, нет сигналов о том, что арабские страны «готовы принимать палестинцев, которые захотят оттуда переехать на де-факто постоянной основе». И нежелание арабов можно понять.

Дело не только в том, что довоенное население Газы составляло более 2 млн человек. И не только в том, что на содержание беженцев придется тратить много денег. Но еще и в том, что эти беженцы принесут с собой нестабильность. Попытаются качнуть режим в принимающей стране (как это они сделали в Иордании в начале 70-х) или устроить гражданский конфликт (как это они сделали в Ливане, когда их выгнали из Иордании).

«Я не думаю, что арабские страны возьмут на себя такие риски и такое экономическое бремя. Так что пока это все американские хотелки», – резюмирует Дмитрий Суслов. Будут ли они реализованы, станет ясно в ближайшее время. В эти самые ближайшие пару недель должен выстроиться контур мирного соглашения с Ираном, а также стратегия Израиля в отношении ХАМАС и арабских стран.