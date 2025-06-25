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    Для удара по Ирану США использовали методы холодной войны
    Мерц: Конфликт на Украине не решить военным путем
    Генсек НАТО назвал Трампа «папочкой»
    Вассерман: Изучать украинский язык не хотят ни школьники, ни их родители
    Ушаков назвал формат участия Путина в саммите БРИКС в Бразилии
    Трамп: Обещание закончить конфликт на Украине за 24 часа было сарказмом
    Росавиация запретила ночные рейсы в Израиль
    Страны НАТО решили смягчить критику России в коммюнике саммита в Гааге
    Volvo начал расследование после снимка Вяльбе с грузовиком
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем Россия простила Америку

    Не сумев выиграть или прекратить войну на Украине, Трамп находится на полпути к тому, чтобы не допустить американского поражения в ней. Президенту США практически удалось вывести свою страну из рядов проигрывающих и даже впихнуть себя в списки потенциальных победителей.

    14 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Богатство может быть и благословением, и несчастьем

    Есть известная фраза Стива Джобса о том, что каждый стремится стать самым богатым покойником на кладбище. Можно быть богатым, успешным и при этом высоконравственным человеком, которого будут с благодарностью вспоминать через столетия. Нужно только стряхнуть этот морок, что «быть нравственным в экономике невыгодно».

    9 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Цель США – не Тегеран, а Пекин

    Мы наблюдаем новое переформатирование Ближнего Востока, и теперь настала очередь Ирана, который своей геополитической активностью и сближением с Китаем угрожал уже не столько существованию Израиля, сколько американской гегемонии в мире.

    5 комментариев
    25 июня 2025, 21:08 • Новости дня

    В России за три часа уничтожили 18 украинских беспилотников

    В российских регионах за три часа сбили 18 украинских БПЛА

    Tекст: Денис Тельманов

    В нескольких областях России были зафиксированы попытки атаки украинских беспилотников, которые были полностью пресечены силами ПВО за короткий промежуток времени.

    Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, передает ТАСС.

    Сообщается, что за период с 17:00 до 20:00 по московскому времени были сбиты семь БПЛА над Брянской областью, четыре – над Ульяновской областью, три – над Воронежской областью и по два – над Курской и Саратовской областями.

    В Минобороны России отметили, что все попытки проникновения украинских беспилотников были своевременно пресечены. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в течение двух часов средства ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников самолетного типа над тремя регионами России, включая Воронежскую область.

    Силы российских ПВО уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Воронежской области. Минувшей ночью системы ПВО отразили атаку 18 украинских беспилотников над шестью регионами, включая Крым и Ростовскую область.

    24 июня 2025, 23:15 • Новости дня
    Четыре страны НАТО не захотели «сидеть за одним столом» с Зеленским
    Четыре страны НАТО не захотели «сидеть за одним столом» с Зеленским
    @ Markus Schreiber/AP/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава киевского режима Владимир Зеленский не участвует в официальной программе саммита НАТО в Гааге оттого, что с ним не захотели сидеть за одним столом главы ряда государств, рассказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в видеоинтервью Даниэлю Бохару по дороге на саммит.

    «Это главный признак того, что предыдущая глава завершилась. США, Турция, Словакия и мы (Венгрия) ясно дали понять, что не хотим сидеть за одним столом с господином Зеленским, когда речь идет о НАТО», – сказал Орбан в ролике, опубликованном в соцсети Facebook (принадлежит Meta и запрещена в России как экстремистская).

    Орбан добавил, что, в частности, в национальных интересах Венгрии ни в каком интеграционном сообществе не состоять с Украиной –  ни в НАТО, ни в ЕС.

    Как писала ранее газета  ВЗГЛЯД, газета Politico писала, что саммит НАТО будет сконцентрирован не только вокруг одной темы, но и вокруг одного героя: американский президент Дональд Трамп и его 5% ВВП на оборону, Украины нет в повестке встречи вовсе.

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    25 июня 2025, 09:05 • Новости дня
    ОАК передала ВКС новую партию истребителей Су-35С
    ОАК передала ВКС новую партию истребителей Су-35С
    @ uacrussia.ru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В рамках гособоронзаказа российские военные получили новые Су-35С, прошедшие полный цикл испытаний на предприятии и направленные на аэродром базирования, сообщили в Ростехе.

    Объединенная авиастроительная корпорация передала Министерству обороны России новую партию истребителей Су-35С, сообщает ТАСС. Самолеты поколения 4++ прошли заводские испытания в различных режимах и успешно прибыли на аэродром базирования. Летчики ВКС России выразили благодарность сотрудникам завода за вклад в укрепление обороноспособности страны.

    Первый заместитель гендиректора Ростеха Владимир Артяков отметил, что Су-35С получил высокие оценки пилотов, и назвал его лучшим в своем классе во время спецоперации.

    «Он позволяет применять широкий спектр вооружения на любых высотах и скоростях, а также выполнять сложные маневры и боевые задачи. Эти истребители демонстрируют превосходные летные качества, навигационные и прицельные характеристики, помогая выполнять все задачи и приближать победу», – заявил Артяков.

    Глава ОАК Вадим Бадеха подчеркнул, что компания планирует сохранить темпы производства востребованных авиационных комплексов и к 2030 году увеличить производительность труда на 30%. По его словам, уже в этом году объемы выпуска продукции по гособоронзаказу увеличатся и превысят показатели прошлого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала Министерству обороны России новую партию истребителей Су-35С. Комсомольский-на-Амуре авиационный завод также передал партии этих истребителей военным. Ростех выполняет все необходимые объемы производства вооружения для нужд спецоперации на Украине.

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    25 июня 2025, 20:20 • Видео
    В НАТО понизили Украину

    В Гааге прошел очередной саммит НАТО, на который из вежливости был приглашен Владимир Зеленский, в итоге напросившийся на рандеву с Дональдом Трампом. Итоги разнонаправленные: Украину они не порадуют, но и Россию тоже.

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    25 июня 2025, 10:17 • Новости дня
    Iltalehti: Зеленский решил надеть костюм после унижений от Трампа
    Iltalehti: Зеленский решил надеть костюм после унижений от Трампа
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский появился на саммите НАТО в Гааге в классическом черном костюме в ответ на унижения со стороны президента США Дональда Трампа, пишет финское издание Iltalehti.

    По мнению журналиста и фотографа Сами Саллинена, киевский режим пытался продемонстрировать, что Зеленский и Украина стремятся чувствовать себя сильнее в нынешней сложной ситуации, передает RT.

    По словам журналиста, одежда Зеленского могла также подчеркнуть, что саммит НАТО в Гааге для него был более значимым, чем неудачный визит в Вашингтон.

    Саллинен выразил мнение, что выбор классического костюма был осознанным жестом, отражающим попытку изменить сложившийся имидж.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский не участвует в официальной программе саммита НАТО в Гааге оттого, что с ним не захотели сидеть за одним столом главы ряда государств.

    Газета Politico писала, что саммит НАТО будет сконцентрирован не только вокруг одной темы, но и вокруг одного героя: американский президент Дональд Трамп и его 5% ВВП на оборону, Украины нет в повестке встречи вовсе.

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    25 июня 2025, 07:51 • Новости дня
    Трамп заявил о сложной ситуации Зеленского
    Трамп заявил о сложной ситуации Зеленского
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп отметил, что Владимир Зеленский оказался в крайне сложном положении, и не исключил личной встречи накануне саммита НАТО, сообщает Fox News.

    По словам президента США, вопрос о встрече с украинским лидером остается открытым, а сам Зеленский, как отметил Трамп, находится в трудной ситуации, передает РИА «Новости».

    Трамп добавил, если такая встреча состоится, он намерен узнать у Зеленского, как у него дела. Он также отметил, что Украине не следовало бы оказаться в подобном положении, однако сейчас она переживает тяжелое время.

    Как писала ранее газета  ВЗГЛЯД, газета Politico писала, что саммит НАТО будет сконцентрирован не только вокруг одной темы, но и вокруг одного героя: американский президент Дональд Трамп и его 5% ВВП на оборону, Украины нет в повестке встречи вовсе.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что глава киевского режима Владимир Зеленский не участвует в официальной программе саммита НАТО в Гааге оттого, что с ним не захотели сидеть за одним столом главы ряда государств.

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    25 июня 2025, 16:59 • Новости дня
    Трамп назвал ситуацию на Украине «вышедшей из-под контроля»
    Трамп назвал ситуацию на Украине «вышедшей из-под контроля»
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп на закрытой встрече с лидерами стран НАТО в Гааге заявил, что ситуация на Украине «совершенно вышла из-под контроля» и требует активных действий.

    Как передает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ходом обсуждений на встрече лидеров стран альянса, Трамп не стал раскрывать, какие именно шаги он считает необходимыми для стабилизации ситуации на Украине. Тем не менее, по их мнению, его заявление свидетельствует о возможной готовности Соединенных Штатов усилить свое участие в урегулировании украинского вопроса, передает РИА «Новости».

    Ранее Трамп заявил о готовящейся встрече с Владимиром Зеленским, на которой планируется затронуть сложности, стоящие перед Киевом на фоне саммита НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп отметил сложную ситуацию, в которой оказался Зеленский. В ответ на происходящее Зеленский решил надеть классический костюм вместо привычной военной формы. На саммите НАТО в Гааге Украина не оказалась в центре обсуждения повестки дня.

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    25 июня 2025, 17:54 • Новости дня
    Мерц: Конфликт на Украине не решить военным путем
    Мерц: Конфликт на Украине не решить военным путем
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что урегулирование конфликта на Украине невозможно достичь военным способом.

    На пресс-конференции в Гааге он отметил: «Не будет военного решения этого конфликта», передает ТАСС.

    Мерц подчеркнул необходимость усиления экономического давления на Москву и напомнил, что Евросоюз планирует в четверг рассмотреть введение 18-го по счету пакета санкций. По его словам, только европейских мер недостаточно, и требуется более активное участие Соединенных Штатов в санкционной политике.

    Канцлер также отметил, что на полях саммита НАТО вновь встретился с президентом США Дональдом Трампом. Он сообщил Трампу о желании Евросоюза видеть дополнительные санкции против России и со стороны Вашингтона.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что российская сторона предпочитает дипломатические инструменты в урегулировании украинского конфликта, но необходимо устранить первопричины кризиса в этой стране. Также он отмечал, что политика России на Украине формируется независимо от происходящего на Ближнем Востоке, и не связана с вовлеченностью западных стран в другие конфликты.

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    25 июня 2025, 13:04 • Новости дня
    Российские войска освободили Ялту в ДНР
    Российские войска освободили Ялту в ДНР
    @ @mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские войска в последние сутки выбили украинские подразделения из населенного пункта Ялта в Донецкой народной республике на границе с Днепропетровской областью, сообщило Министерство обороны России в среду.

    Группировка «Восток» освободила Ялту в ДНР и поразила живую силу и технику двух механизированных бригад, штурмового полка, полка беспилотных систем ВСУ и бригады морской пехоты в районах Камышевахи, Воскресенка и Шевченко (ДНР), в Успеновке и Сладком (Запорожская область), указало ведомство в своем Telegram-канале.

    В зоне ответственности группировки ВСУ потеряли более 190 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину и три артиллерийских орудия.

    Подразделения группировки войск «Север» улучшили свои позиции по переднему краю, поразив две тяжелые механизированные, механизированную, две десантно-штурмовые бригады, два штурмовых полка ВСУ и бригаду теробороны у Радянского, Андреевки, Новой Сечи, Алексеевки, Кондратовки, Храповщини, Юнаковки и Садков в Сумской области.

    На Харьковском направлении поражены подразделения механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Песчаного, Шабельного, Гранов, Уды, Волчанских Хуторов и Волчанска. Украинская сторона потеряла до 160 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, семь артиллерийских орудий, уничтожены склады боеприпасов и материальных средств.

    Группировка «Запад» нанесла поражение двум механизированным бригадам ВСУ, бригаде теробороны и двум пограничным отрядам у Григоровки, Гороховатки и Купянска (Харьковская область), Среднего, Шандриголово и Карповки (ДНР). ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, британскую гаубицу L-119, три станции РЭБ и четыре склада боеприпасов.

    Подразделения Южной группировки поразили три механизированных, горно-штурмовую, аэромобильную бригаду ВСУ и бригаду нацгвардии «Азов» (организация признана террористической и запрещена в России) у Серебрянки, Липовки, Петровки, Северска, Приволья, Резниковки, Часова Яра и Иванополья в ДНР. В зоне ответственности этой группировки противник потерял до 165 военнослужащих, четыре автомобиля и артиллерийское орудие.

    Группировка войск «Центр» поразила пять механизированных, воздушно-десантную, горно-штурмовую бригады, два штурмовых полка, бригаду беспилотных систем, две бригады морской пехоты и две бригады нацгвардии у Гришино, Удачного, Ленина, Красноармейска, Нововодяного, Яблоновки, Петровского и Новопавловки в ДНР.

    В зоне ответственности этой группировки украинские формирования потеряли до 510 военнослужащих, две бронемашины «Казак», шесть артиллерийских орудий, склад боеприпасов и американскую радиолокационную станцию AN/TPQ-50.

    Группировка «Днепр» нанесла поражение механизированной бригаде ВСУ и двум бригадам теробороны у Приморского, Степногорска, Новопавловки в Запорожской области, уничтожено свыше 80 военнослужащих ВСУ, четыре артиллерийских орудия, пять станций РЭБ, склад боеприпасов и склад горючего.

    Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России уничтожили пусковую установку С-300ПТ, радиолокационную станцию П-18 и машину управления, а также нанесли удары по украинским предприятиям ВПК, цехам беспилотников, нефтебазе и временным пунктам дислокации ВСУ и иностранных наемников в 137 районах.

    Средства ПВО сбили семь управляемых авиабомб JDAM производства США и 335 самолетных беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения Южной группировки в прошлые сутки освободили населенный пункт Дылеевка в Донецкой народной республике.

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    25 июня 2025, 11:18 • Новости дня
    Рубио заявил о риске закрытия окна переговоров с Россией в случае санкций

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский госсекретарь Марко Рубио предупредил о потере диалога с Россией при новых ограничениях со стороны США, подчеркнув серьезность последствий.

    США могут утратить возможность для переговоров с Россией, если введут новые санкции против Москвы, передает ТАСС. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио в интервью газете Politico.

    Рубио подчеркнул, что введение очередных рестрикций фактически закроет окно для диалога с Россией. «Мы, вероятно, потеряем возможность говорить с ними о прекращении огня», – заявил глава внешнеполитического ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на переговорах в Стамбуле присутствовали высокопоставленные европейские представители. Ермак провел встречу с Рубио по поводу переговоров и вновь попросил военную помощь. Мединский рассказал о реакции Киева на предложение России о гуманитарной паузе.

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    25 июня 2025, 08:01 • Новости дня
    В ДНР создали два новых подразделения из бывших украинских военных
    В ДНР создали два новых подразделения из бывших украинских военных
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Два отряда, созданных из бывших украинских военных, перешедших на сторону России, сформированы в ДНР, рассказал боец с позывным «Щука».

    По его словам, при первой возможности вступил в отряд Мартына Пушкаря, который создан относительно недавно, передает РИА «Новости».

    По его словам, каждый отряд комплектуется по территориальному признаку, и он, воеваший ранее в Запорожской области, оказался в этом подразделении.

    Боец с позывным «Череп» из другого отряда под командованием Александра Матросова сообщил, что их подразделение состоит из уроженцев Днепропетровской области. Он отметил, что военнослужащие хотят бороться с киевским режимом.

    «Череп» пояснил, что люди недовольны ростом цен, насильственной мобилизацией и плохим отношением к гражданам в стране, поэтому готовы выступать против действующей власти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский солдат Виталий Бровко, находящийся в плену на Курском направлении, заявил, что отказался от процедуры обмена, так как опасается вновь оказаться на линии фронта.

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    25 июня 2025, 14:13 • Новости дня
    Минобороны сообщило об уничтожении ЗРК С-300ПТ и РЛС П-18 Украины
    Минобороны сообщило об уничтожении ЗРК С-300ПТ и РЛС П-18 Украины
    @ armyinform.com.ua

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные ликвидировали пусковую установку комплекса С-300ПТ, радиолокационную станцию П-18, а также объекты снабжения и производств противника, сообщило Минобороны.

    По информации из Telegram-канала ведомства, силы оперативно-тактической авиации, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по военным объектам ВСУ. В результате было уничтожено несколько ключевых целей, включая пусковую установку зенитного ракетного комплекса С-300ПТ, радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей П-18 и машину управления.

    Также обстрелу подверглись предприятия оборонно-промышленного комплекса, в том числе цеха по производству беспилотников, нефтебаза, снабжавшая топливом подразделения ВСУ в Донбассе, а также пункты временного размещения украинских военных и иностранных наемников в 137 различных районах.

    Напомним, российские войска в последние сутки выбили украинские подразделения из населенного пункта Ялта в Донецкой народной республике на границе с Днепропетровской областью.

    Ранее ВС России при помощи беспилотников-камикадзе «Герань» поразили цех по сборке БПЛА на аэродроме Краматорска.

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    25 июня 2025, 10:07 • Новости дня
    The Guardian: Британия впервые передала Украине ракеты за счет активов России

    The Guardian сообщила о передаче Британией Украине ракет за счет активов России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Британские власти впервые профинансировали поставку зенитных ракет Украине за счет доходов от замороженных российских активов, выделив 70 млн фунтов стерлингов, сообщила газета The Guardian.

    Британские власти намерены передать Киеву 350 усовершенствованных ракет ПВО, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Guardian. Для закупки вооружения впервые были использованы проценты от замороженных активов России.

    Великобритания направила 70 млн фунтов стерлингов на адаптацию ракет ASRAAM класса «воздух – воздух» для запуска с наземных систем. Согласно информации, это первый случай, когда Лондон использовал доходы от российских активов для финансирования военных поставок на Украину.

    Модернизированные ракеты будут устанавливаться на комплексы ПВО Raven, часть которых уже используется ВСУ, а еще пять систем находятся в пути. Доработанные вооружения предназначены для борьбы с беспилотниками и крылатыми ракетами и устанавливаются на автомобили Supacat.

    Официально о новых поставках ожидается заявление 25 июня от премьер-министра Британии Кира Стармера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Британии Кир Стармер отметил сложности и противоречия в вопросе изъятия замороженных российских средств в стране. Киев согласовал с Токио получение 3 млрд долларов за счет российских активов. Экс-министр Германии рассказала о спорах на Западе по поводу замороженных российских активов.

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    25 июня 2025, 02:35 • Новости дня
    Царев высмеял селфи украинской певицы с якобы отдыхающим на Канарах Януковичем

    Экс-нардеп Царев: Какая чушь утверждать, что Янукович на Канарах

    Tекст: Ирма Каплан

    Бывший нардеп Украины, а ныне российский предприниматель Олег Царев прокомментировал селфи покинувшей незалежную певицы Славы Каминской, которая выложила в соцсети фото с человеком, похожим на украинского экс-президента Виктора Януковича.

    Поводом для комментария стало так называемое «селфи с Януковичем на Канарах», которое выложила в Instagram (признана в России экстремистской и запрещена) бывшая солистка украинской группы «НеАнгелы» Слава Каминская. На фото она на первом плане в больших солнечных очках, а за нею – потупив взор мужчина, похожий на Януковича. С Украины Каминская уехала на Канары, там и якобы встретила бывшего политика.

    «Боже, какая чушь», – написал Царев в Telegram-канале.

    По его словам, Янукович, который два метра ростом, попросту не уместится в селфи.

    «Чтобы снять его сверху вниз, надо быть еще выше. Федорович не только высокий, но и крупный. Даже на заднем плане, с учетом перспективы, его лицо было бы больше, чем у девушки на первом плане», – проанализировал Царев изображение.

    Предприниматель напоминает, что Янукович не был любителем селфи, да и не позволил бы подобного.

    «Почему? Потому что он себя сильно уважает. У него специфическое понимание о том, как должно вести себя уважаемое лицо. К тому же он охраняемое лицо. К нему так просто не подойдешь», – объяснил Царев.

    Бизнесмен добавил, что Янукович не полетит на Канары, так как в связи с вопросами безопасности это невозможно. Царев признал, что шутить над друзьями нормально и весело, а вот «вестись на разводки» глупо.

    Как писала в апреле газета ВЗГЛЯД, Александр Янукович, сын экс-президента Украины, больше не является учредителем петербургской компании «Арсенал Инвест», теперь его бизнес полностью сосредоточен в Донецке.

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    25 июня 2025, 18:17 • Новости дня
    Рютте назвал объем военной помощи НАТО Украине за год

    Рютте оценил военную помощь НАТО Украине за год в 50 млрд евро

    Рютте назвал объем военной помощи НАТО Украине за год
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Общие расходы стран Североатлантического альянса для поддержания киевского режима могут перейти границу в 50 млрд евро, заявил генсек военного блока Марк Рютте.

    «Я не хочу предсказывать, но, если учесть, что в 2024 году поддержка составила 50 млрд евро, а в этом году мы только за полгода уже имеем 35 млрд, что выше, чем за такой же период прошлого года, то можно ожидать, что по итогам года мы также выйдем выше 50 миллиардов», – цитирует Рютте РИА «Новости».

    Отмечается, что в итоговом коммюнике НАТО на встрече в Гааге украинская тематика была упомянута очень кратко, в контексте повышения расходов натовских стран на оборону.

    Ранее украинское правительство одобрило увеличение бюджета страны на 2025 год на сумму более 400 млрд гривен, что эквивалентно примерно 9,6 млрд долларов.

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    25 июня 2025, 18:33 • Новости дня
    Трамп: Обещание закончить конфликт на Украине за 24 часа было сарказмом
    Трамп: Обещание закончить конфликт на Украине за 24 часа было сарказмом
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ситуация на Украине требует особого внимания и отличается высокой сложностью по сравнению с другими мировыми конфликтами, заявил президент США Дональд Трамп.

    Трамп заявил на пресс-конференции в Гааге по итогам саммита НАТО, что конфликт между Россией и Украиной является самым сложным в мире, передает ТАСС. По его словам, разрешение ситуации на Украине оказалось труднее, чем ожидалось.

    Американский лидер отметил, что у него были проблемы с Владимиром Зеленским. «Честно говоря, у меня были некоторые проблемы с [Владимиром] Зеленским. Вы, возможно, читали об этом. Это (конфликт на Украине) сложнее, чем другие войны», – заявил глава Белого дома.

    Кроме того, он подчеркнул, что обещание закончить конфликт за 24 часа было «сарказмом» и не должно восприниматься буквально.

    Ранее Трамп на закрытой встрече с лидерами стран НАТО в Гааге заявил, что ситуация на Украине «совершенно вышла из-под контроля» и требует активных действий.

    На прошлой неделе он Трамп сообщил о «небольшом прогрессе» в переговорах России и Украины.

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    25 июня 2025, 13:14 • Новости дня
    Эксперт заявил о значительном дефиците боеприпасов у Израиля

    Военный эксперт Анпилогов: ПРО Израиля работала на пределах боезапаса

    Эксперт заявил о значительном дефиците боеприпасов у Израиля
    @ Gili Eliyahu/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    В Израиле наблюдается значительная нехватка боеприпасов для систем ПВО, а также ракет класса «воздух – воздух» и «воздух – земля». Интенсивность боевых действий против Ирана оказалась крайне высокой даже для Тель-Авива, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее стало известно о нехватке у израильской армии ключевых видов вооружений и боеприпасов.

    «Израиль действительно испытывает дефицит боеприпасов. В ходе нынешнего 12-дневного конфликта при меньшем количестве запусков Иран добивался большего числа попаданий по территории противника. Это видно по статистике использованных ракет», – отметил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    «Израильские системы «Железный купол», «Праща Давида» и «Хец» работали на пределах своего боезапаса и под конец использовались ЦАХАЛ для перехвата ударов, нацеленных на стратегические объекты, в то время как атаки на второстепенные цели зачастую даже планово пропускались», – напомнил собеседник.

    «Израиль делает крайне серьезную ставку на перехватчики ракет, которые производят США, хотя формально это числится совместными предприятиями. Вашингтон передает их Тель-Авиву, чтобы создать хотя бы видимость эшелонированной системы ПВО и ПРО. При этом существенный вклад в перехват иранских ракет вносили американские и британские корабли в Красном и Средиземном морях», – напомнил спикер.

    «Стоит отметить, что Израиль испытывает также нехватку авиабомб и управляемых ракет классов «воздух – воздух» и «воздух – земля». Кроме того, я уверен, под дефицитом подразумевается и изношенность фронтовой авиации ввиду ее интенсивного использования, пусть и даже без формальных потерь. Очевидно, у авиации ЦАХАЛ в ходе этой войны весьма вырос так называемый ремонтный долг», – детализировал аналитик.

    «Для Тель-Авива этот конфликт был намного дороже, чем для Тегерана. Думаю, что Израилю понадобится несколько месяцев на восполнение потерь», – спрогнозировал эксперт, указав на связь между израильским дефицитом и нехваткой вооружения у ВСУ.

    «Тель-Авив и Киев получают оружие из одного источника – НАТО. Европейские страны даже снимали зенитные комплексы с боевого дежурства, чтобы передать их Украине. Тоже частично комплектовались и вооруженные силы еврейского государства. Сложилась ситуация, в рамках которой западным союзникам стран пришлось работать на два фронта одновременно. Это подразумевает серьезные финансовые затраты, поддерживать приемлемую боеспособность обеих армий становится очень сложно», – резюмировал Анпилогов.

    Ранее в западных СМИ появилась информация, что у израильской армии заканчиваются некоторые ключевые виды вооружений и боеприпасов. Как отмечает NBC News, дефицит сформировался на фоне напряженных отношений между Дональдом Трампом и премьером еврейского государства Биньямином Нетаньяху.

    В свою очередь и. о. начальника военно-морских операций Штатов Джеймс Килби дал показания в Сенате, что хотя у ВМС США достаточно ракет, необходимых для защиты Израиля, армия страны использует их «с пугающей скоростью».

    Примечательно, что за последние 12 дней иранскими силовиками были арестованы более 700 израильских шпионов и изъято 10 тыс. беспилотников, сообщает IFP News. Как указали в командовании правоохранительных органов Ирана (FARAJA), дроны использовались для шпионажа, диверсий и убийств ученых и академиков.

    Накануне президент США Дональд Трамп объявил о вступлении в силу перемирия между Ираном и Израилем. Однако после этого Тель-Авив заявил о перехвате двух иранских ракет и поручил военным ответить на атаку. При этом начальник генштаба армии страны Эяль Замир заявил о завершении значимого этапа 12-дневной операции против Ирана и нацеленности на сектор Газа.

    Напомним, газета ВЗГЛЯД писала о том, что у Израиля могут возникнуть серьезные проблемы с отражением иранских атак – у страны заканчиваются противоракетные комплексы Arrow, которые помогают сбивать баллистические боеприпасы большой дальности.

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