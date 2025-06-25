Есть известная фраза Стива Джобса о том, что каждый стремится стать самым богатым покойником на кладбище. Можно быть богатым, успешным и при этом высоконравственным человеком, которого будут с благодарностью вспоминать через столетия. Нужно только стряхнуть этот морок, что «быть нравственным в экономике невыгодно».2 комментария
Силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Воронежской областью
Силы российских ПВО уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Воронежской области, сообщает Минобороны.
В Telegram-канале ведомства указано, что дежурные средства ПВО своевременно отреагировали на угрозу и ликвидировали все беспилотные летательные аппараты. Жертв и разрушений в результате происшествия не зафиксировано.
Накануне российские силы ПВО за три с половиной часа успешно уничтожили беспилотники над территорией Белгородской области, Республикой Татарстан, Ульяновской, Саратовской, Брянской областями и территорией Республики Крым. За ночь система ПВО сбила 18 украинских БПЛА над российскими регионами.