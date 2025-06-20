У американцев пока нет тех, на кого можно в случае смены режима «оставить власть в Тегеране». А без таких – пусть не легитимных, но хотя бы способных к реальному управлению – сменщиков в стране может наступить хаос.7 комментариев
За минувшую ночь над регионами России был сбит 61 украинский БПЛА
За прошедшую ночь средствами ПВО было уничтожено 61 украинское беспилотное воздушное судно, сообщает Минобороны.
В Telegram-канале ведомства указано, что подразделения ПВО зафиксировали максимальное число БПЛА над Орловской областью, где было перехвачено 22 аппарата, и Курской областью, где уничтожили 14 дронов.
Семь беспилотников были сбиты над Белгородской областью, пять – над Воронежской. Кроме того, по три БПЛА перехватили над территориями Волгоградской, Ростовской, Тульской и Брянской областей. В Московском регионе был уничтожен один беспилотник.
Как писала газета ВЗГЛЯД, над Воронежем были обнаружены и сбиты несколько беспилотников. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы ПВО уничтожили БПЛА, летевший на столицу.