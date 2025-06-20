За минувшую ночь над регионами России был сбит 61 украинский БПЛА

Tекст: Александра Юдина

В Telegram-канале ведомства указано, что подразделения ПВО зафиксировали максимальное число БПЛА над Орловской областью, где было перехвачено 22 аппарата, и Курской областью, где уничтожили 14 дронов.

Семь беспилотников были сбиты над Белгородской областью, пять – над Воронежской. Кроме того, по три БПЛА перехватили над территориями Волгоградской, Ростовской, Тульской и Брянской областей. В Московском регионе был уничтожен один беспилотник.

Как писала газета ВЗГЛЯД, над Воронежем были обнаружены и сбиты несколько беспилотников. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы ПВО уничтожили БПЛА, летевший на столицу.