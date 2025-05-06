Песков подтвердил, что США сохраняют роль медиатора на Украине

Tекст: Александра Юдина

По его словам, обсуждение смены медиатора на данном этапе не ведется, так как диалог Москвы и Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине продолжается на прежних условиях, передает ТАСС.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что Москва приветствует любые инициативы, направленные на продвижение мирного процесса, но медиатором остаются США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бразильские власти рассматривают возможность взять на себя посредничество в переговорах по урегулированию ситуации на Украине на фоне неудач США. Ранее госдеп США заявил, что Вашингтон не снимает с себя функций посредника между Москвой и Киевом, но это может измениться, если прогресс не наступит.