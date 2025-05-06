Когда Никулин бросает гранату, ты понимаешь, что это не пожилой актер в гимнастерке, а реальный фронтовик. Причем не артист с фронтовым опытом, а именно рядовой Некрасов, на которого прет танк. И контуженный Николай Стрельцов совсем не похож на Штирлица.2 комментария
Песков подтвердил, что США сохраняют роль медиатора на Украине
Москва сохраняет прежний формат переговоров по урегулированию ситуации на Украине, посредником в которых выступают Соединенные Штаты, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, обсуждение смены медиатора на данном этапе не ведется, так как диалог Москвы и Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине продолжается на прежних условиях, передает ТАСС.
При этом представитель Кремля подчеркнул, что Москва приветствует любые инициативы, направленные на продвижение мирного процесса, но медиатором остаются США.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бразильские власти рассматривают возможность взять на себя посредничество в переговорах по урегулированию ситуации на Украине на фоне неудач США. Ранее госдеп США заявил, что Вашингтон не снимает с себя функций посредника между Москвой и Киевом, но это может измениться, если прогресс не наступит.