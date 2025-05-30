Марочко: Контроль над Кондрашовкой позволит взять в кольцо ВСУ в Купянске

Эксперт объяснил провал идеи Зеленского о покупке у Болгарии реакторов для АЭС

Эксперт Анпилогов: Украинский план о покупке реакторов АЭС у Болгарии заведомо обречен

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Подписанный Владимиром Зеленским контракт на покупку российских реакторов у Болгарии превращается в пустышку. Дело в том, что Софии соглашаться на инициативу Украины крайне невыгодно. Республика многие годы работала над долгоиграющим проектом АЭС «Белене», – считает Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

«Он остается ценным активом для страны. Рано или поздно правительству придется принять решение о продолжении строительства АЭС. В противном случае София будет вынуждена покупать у Франции или Германии дорогую электроэнергию – атомную, либо выработанную ветровыми станциями или солнечными панелями, что стоит еще более безумных денег», – говорит он.

«Но даже если бы Болгария была заинтересована в продаже российских реакторов, у Киева все равно бы возникли проблемы с его запуском на Хмельницкой АЭС (ХАЭС). Без компетенций и оборудования Росатома полученная Украиной техника окажется бесполезной. Офис Зеленского не сможет обеспечить возведение собственного реакторного зала», – акцентирует эксперт.

«При этом даже сама София не сможет помочь Киеву в сборке оставшегося блока ХАЭС, несмотря на достаточно высокую степень его готовности. Там уже имеются парогенераторы и корпус реактора, но никто, кроме россиян, не сможет наладить систему управления, трубопроводную структуру и первый контур циркуляции теплоносителя», – продолжил собеседник.

«То есть с технической точки зрения контракт заведомо обречен. Однако Украина попытается монетизировать уже обозначенный проект. Думаю, Киев может рассчитывать на получение транша от ЕС якобы на доведение ХАЭС до ума. Но в итоге инициатива утонет в финансовых махинациях и бесконечных переносах сроков», – заключил Анпилогов.

Ранее депутат Верховной рады Виктория Гриб выразила надежду, что Украине удастся договориться с Болгарией о покупке реакторов российского производства для Хмельницкой АЭС. Она отметила, что в случае нехватки электроэнергии, страна не сможет производить вооружение для продолжения боевых действий.

Напомним, в середине марта Владимир Зеленский подписал закон о покупке реакторов у Софии. По словам депутата Рады Ярослава Железняка, стоимость контракта составляет один млрд долларов. Однако уже через месяц болгарский вице-премьер Атанас Зафиров заявил, что страна отказалась от сделки.

«Цены на электроэнергию в мире растут, мир живет в условиях постоянной энергетической нестабильности, и именно поэтому атомная энергия является стабильной и предсказуемой. Реакторы – ключевой актив для Болгарии, часть ее энергетической безопасности и экономической независимости», – пояснил он.

Реакторы ВВЭР-1000 остались в Болгарии после отказа Софии от строительства АЭС «Белене». Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев называл очень хорошей рекламой российских технологий планы Киева закупить у болгарской стороны реакторное оборудование для достройки ХАЭС. Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Украина предпринимает попытки спасти свою энергетику.