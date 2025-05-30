Глава «Теремка» заявил о крупных расходах McDonald's при возврате на рынок России

Tекст: Александра Юдина

Он отметил, что для возвращения McDonald's на российский рынок американской компании потребуется выплатить значительную сумму за выкуп своего бизнеса, поскольку стоимость будет рассчитываться, исходя из показателей работы сети «Вкусно – и точка», передает РБК.

По его словам, эти показатели сейчас очень высокие, поэтому сумма для McDonald's окажется колоссальной, что станет для компании шоком.

Гончаров также добавил, что «Вкусно – и точка» успешно ведет бизнес, и предпосылок к ухудшению его положения он не видит. При этом предприниматель выразил уверенность, что если McDonald's все же решится вернуться, российские потребители встретят его положительно, как и другие ушедшие западные бренды.

Что касается иностранных автоконцернов, Гончаров отметил, что у них могут возникнуть сложности при возвращении. Он пояснил, что многие россияне остались недовольны действиями автопроизводителей, чьи автомобили оказались заблокированы, и теперь предпочтут другие марки.

В целом, возвращение немецких брендов, по мнению Гончарова, может вызвать интерес лишь у исторических музеев, поскольку современные автомобилисты уже пересели на китайские машины.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что власти помогут компании «Вкусно и точка» в случае возможного возвращения McDonald’s на российский рынок, Россия не будет «стелить дорожку» для возвращения американской компании на рынок страны.