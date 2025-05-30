Tекст: Александра Юдина

По мнению Картайзера, большинство уже понимает, что для Украины не существует военного выхода из конфликта, а победа в итоге будет за Россией, передает РИА «Новости».

Он указал, что если не последует заключения перемирия и мирного договора, боевые действия затянутся. Депутат считает текущую ситуацию войной на истощение, итогом которой станет победа России.

Картайзер полагает, что поставки вооружения лишь продлевают конфликт, усугубляя страдания. Евродепутат выразил мнение, что в конечном итоге обе стороны окажутся вынуждены сесть за стол переговоров для создания новой системы безопасности в Европе.

Также Картайзер отметил, что не верит в существование «российской угрозы» для Европы, и заявил, что современной России не свойственна экспансионистская политика. По его словам, у Москвы нет намерений для нападения на европейские государства, а обвинения в этом используются для оправдания милитаризации самой Европы.

Депутат Европарламента выразил надежду на восстановление исторических связей Люксембурга с Россией, несмотря на текущую официальную позицию правительства страны, поддерживающего антироссийские санкции и ограничивающего развитие отношений.

В МИД России заявили, что для прочного мира на Украине необходимо устранить угрозы безопасности России, а не ограничиваться только прекращением огня и остановкой боевых действий.

Президент России Владимир Путин в ходе общения с президентом США Дональдом Трампом и его спецпосланником Стивом Уиткоффом дал понять, что Москва не прекратит спецоперацию на Украине до достижения намеченных целей.



