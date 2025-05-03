Песков назвал цель перемирия ко Дню Победы

Песков: Цель перемирия ко Дню Победы – проверить готовность Украины к миру

Tекст: Александра Юдина

По его словам, реакция властей Украины на инициативу России о перемирии стала своеобразным испытанием на готовность Киева к миру, передает ТАСС.

Песков добавил, что Москва будет ждать от украинской стороны не размытых, а окончательных заявлений и, главное, действий, направленных на снижение напряженности в праздничные дни.

Представитель Кремля заявил, что заявления киевских властей о перемирии на время 80-летия Победы свидетельствуют о нацистской основе режима.

По словам пресс-секретаря президента России, нежелание киевского режима прямо ответить на предложение Москвы ясно демонстрирует идеологическую основу современной власти на Украине.

Песков добавил, что для украинских властей праздник Победы над гитлеровской Германией и нацизмом не является значимым событием.

Напомним, Москва объявила перемирие в дни празднования 80-летия Победы. Владимир Зеленский отказался принять предложение Владимира Путина о перемирии с 7 по 9 мая в честь 80-летия Победы и предложил тридцатидневное прекращение огня на условиях США.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, как перемирие в честь 80-летия Победы проверит готовность Украины к миру.