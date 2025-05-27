Из Брюсселя Киеву постоянно шлют лучи поддержки, подпитывая милитаристские настроения администрации Зеленского, даже на фоне военных неудач. Однако каждая отдельная страна ЕС неизменно сокращает помощь Украине, реагируя на внутренние вызовы.0 комментариев
Французских наемников заметили в тренировочном лагере под Киевом
France Inter сообщил о подготовке французских наемников под Киевом
Тактическая группа из семи французских наемников под названием «Международный реванш» проходит боевую подготовку в одном из тренировочных лагерей под Киевом для иностранных добровольцев, сообщает радиостанция France Inter.
Радиостанция сообщила, что отряд французских наемников проходит боевую подготовку на полигоне для иностранных добровольцев под Киевом, передает ТАСС.
Тактическая группа состоит из семи французов и носит название «Международный реванш». В ее состав входят как бывшие военные, так и гражданские лица, в том числе экс-полицейский.
Один из участников рассказал журналистам, что сражается на стороне Киева с 2022 года. Он отметил низкий уровень подготовки украинских бойцов и выразил намерение создать собственную хорошо обученную команду. В разговоре с репортерами руководитель отряда, гражданин Украины, заявил, что через несколько месяцев группа планирует участвовать как в оборонительных, так и в наступательных операциях.
Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что на стороне ВСУ воюют около 9,9 тыс. иностранных наемников. По его данным, большинство из них прибыли из Грузии, Британии, США, других европейских и латиноамериканских стран. В отношении 902 иностранцев уже вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых по делам о военных преступлениях.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что украинские дипломатические представительства за рубежом организовали работу по вербовке, приему и инструктажу иностранных граждан.
На красноармейское направление на Украине прибыло около 500 иностранных наемников, говорящих, в частности, на польском и французском языках.
Пророссийское подполье в Одессе заявило о готовности противодействовать французским военным в случае их прибытия в город.