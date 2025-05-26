Могут ли вообще художественные произведения повлиять на выбор жизненной стратегии человеком или целым поколением? Можно ли исправить демографические проблемы, внедряя в сознание людей идеи семейственности и чадолюбия посредством сериалов, кинофильмов, книг, музыки?9 комментариев
Путин шуткой ответил на предложение наказывать за нарушения в импортозамещении
Президент России Владимир Путин на встрече с представителями бизнеса выступил против введения уголовной ответственности для предпринимателей, использующих импортное оборудование вместо отечественного.
Глава государства в ответ на инициативу заявил: «Кто в КГБ работал – я или он? Я считаю, что достаточно финансовых санкций». Об этом сообщает Ura.Ru.
Ранее Путин выразил готовность продолжать оказывать поддержку отечественным предпринимателям, подчеркнув важность содействия реализации их проектов и начинаний.