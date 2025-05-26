Путин шуткой ответил на предложение наказывать за нарушения в импортозамещении

Путин поддержал предложения по ответу на ограничения судоходства на Балтике

Tекст: Дарья Григоренко

Патрушев отметил, что на фоне роста активности НАТО западные страны фактически совершают акты пиратства в регионе. В качестве примера был приведен недавний инцидент с попыткой задержания эстонскими военно-морскими силами при поддержке авиации НАТО российского гражданского судна Jaguar в Финском заливе, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что меры реагирования на попытки ограничить судоходство в Балтике недавно обсуждались на заседании президиума Морской коллегии. По его словам, подготовленные предложения были полностью поддержаны президентом России. Патрушев добавил, что совещание в Усть-Луге посвящено развитию транспортной инфраструктуры и диверсификации маршрутов в условиях возможных ограничений судоходства.

Ранее Патрушев сообщил о планах НАТО заблокировать порты России на Балтике. Он также отмечал эффективное парирование Черноморским флотом угроз НАТО.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что любые риски для интересов страны в Балтийском море будут сопровождаться ответными мерами.