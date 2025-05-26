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    Патрушев: Россия видит угрозу в разрешающих открывать огонь по судам законах Эстонии
    Эксперт: Для выплат домохозяйкам потребуется система контроля за ними
    Путин призвал «душить» не до конца ушедшие из РФ иностранные IT-компании
    Путин: Ушедшие компании подставили российских партнеров
    Путин поддержал предложения по ответу на ограничения судоходства на Балтике
    Мединский и Фидан обсудили в Москве переговоры с Украиной
    Власти предупредили о рисках переохлаждения российской экономики
    Мнения
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Как связаны книги и рождаемость

    Могут ли вообще художественные произведения повлиять на выбор жизненной стратегии человеком или целым поколением? Можно ли исправить демографические проблемы, внедряя в сознание людей идеи семейственности и чадолюбия посредством сериалов, кинофильмов, книг, музыки?

    9 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Для жизни русского человека «африканский тест» очень важен

    Схема, по которой людей на одном континенте покупали в качестве рабов, набивали ими корабль и отправляли на другой континент – создание абсолютно извращенного ума. До этого ведь как-то додуматься надо было! Почему-то русские, освоившие громадные пространства и имевшие дело с очень разными народами, до этого не додумались.

    11 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева «В окопах не так страшно, как в родной Горловке»

    Меня спрашивают: Горловка? Там опасно? В это время рядом гулко звучит разрыв. Ну вот, собственно, и ответ. А Горловка – это довольно большой город, несмотря на сбивающее с толку название, больше подходящее для села. И по нему постоянно стреляют.

    2 комментария
    26 мая 2025, 18:39 • Новости дня

    Путин шуткой ответил на предложение наказывать за нарушения в импортозамещении

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с представителями бизнеса выступил против введения уголовной ответственности для предпринимателей, использующих импортное оборудование вместо отечественного.

    Глава государства в ответ на инициативу заявил: «Кто в КГБ работал – я или он? Я считаю, что достаточно финансовых санкций». Об этом сообщает Ura.Ru.

    Ранее Путин выразил готовность продолжать оказывать поддержку отечественным предпринимателям, подчеркнув важность содействия реализации их проектов и начинаний.

    26 мая 2025, 16:36 • Новости дня
    Путин поддержал предложения по ответу на ограничения судоходства на Балтике
    Путин поддержал предложения по ответу на ограничения судоходства на Балтике
    @ Владимир Песня/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин одобрил инициативы, направленные на противодействие западным ограничениям судоходства в Балтийском море, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

    Патрушев отметил, что на фоне роста активности НАТО западные страны фактически совершают акты пиратства в регионе. В качестве примера был приведен недавний инцидент с попыткой задержания эстонскими военно-морскими силами при поддержке авиации НАТО российского гражданского судна Jaguar в Финском заливе, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что меры реагирования на попытки ограничить судоходство в Балтике недавно обсуждались на заседании президиума Морской коллегии. По его словам, подготовленные предложения были полностью поддержаны президентом России. Патрушев добавил, что совещание в Усть-Луге посвящено развитию транспортной инфраструктуры и диверсификации маршрутов в условиях возможных ограничений судоходства.

    Ранее Патрушев сообщил о планах НАТО заблокировать порты России на Балтике. Он также отмечал эффективное парирование Черноморским флотом угроз НАТО.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что любые риски для интересов страны в Балтийском море будут сопровождаться ответными мерами.

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    26 мая 2025, 04:28 • Новости дня
    Трамп заявил о вреде высказываний Зеленского для Украины
    Трамп заявил о вреде высказываний Зеленского для Украины
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский «не приносит пользы» Украине своими заявлениями, считает президент США Дональд Трамп.

    «Зеленский не приносит пользы своей стране, говоря так, как он говорит. Все, что выходит из его уст, создает проблемы, мне это не нравится, и лучше бы это прекратить», – заявил Трамп в соцсети Truth Social.

    Трамп также осудил российские удары по Украине. Он заявил, что Россия якобы может желать «получить всю Украину», но, по его мнению, это «приведет к краху России».

    Он заявил, что конфликт на Украине – это конфликт России и Украины, а также экс-главы американского государства Джо Байдена, но это «не война Трампа». По словам нынешнего президента США, он лишь «помогает тушить большие и уродливые пожары».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что ожидал более простой работы с Зеленским. Трамп отметил, что пока взаимодействие с украинским лидером оказалось сложнее, чем он предполагал.

    New York Times сообщала, что Трамп после разговора с российским президентом заявил европейским лидерам и Зеленскому, что отныне не намерен вмешиваться в конфликт.

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    26 мая 2025, 19:25 • Видео
    Мерц угрожает России ракетами

    «Больше не существует никаких ограничений по дальности действия для вооружения, которое было поставлено Украине, ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны, ни со стороны американцев», – заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. И что теперь?

    Коментарии (0)
    26 мая 2025, 14:55 • Новости дня
    Мерц заявил о снятии ограничений на дальность ударов Украины по России
    Мерц заявил о снятии ограничений на дальность ударов Украины по России
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил об отмене всех ограничений по дальности для западных вооружений, поставляемых Украине.

    Он отметил, что теперь нет ограничений со стороны Британии, Франции, Германии и США, передает РИА «Новости».

    Мерц заявил: «Больше не существует никаких ограничений по дальности действия для вооружения, поставляемого Украине – ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны, ни со стороны американцев. Это означает, что Украина теперь может защищаться, в том числе, например, нанося удары по военным позициям на территории России. До определенного момента она не могла этого делать».

    Канцлер добавил, что следующим шагом должно стать обеспечение Украины соответствующим дальнобойным оружием.

    Ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас подтвердила намерение стран ЕС обсудить инициативу Германии по поставкам ракет Taurus на Украину.

    Мерц заявлял, что Германия может поставить Киеву крылатые ракеты Taurus при согласовании с партнерами в Евросоюзе.

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    26 мая 2025, 17:05 • Новости дня
    Путин: Ушедшие компании подставили российских партнеров

    Путин заявил об уходе западных компаний из России по принуждению

    Путин: Ушедшие компании подставили российских партнеров
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин обратил внимание на факт давления западных политических кругов на компании, что привело к их уходу с российского рынка.

    Путин в ходе встречи с представителями деловых кругов России отметил, что ряд иностранных компаний покинул российский рынок под давлением западных политических элит, передает РИА «Новости». По его словам, это решение не было самостоятельным и стало результатом внешнего принуждения.

    Путин также добавил, что некоторые из ушедших компаний «подставили своих российских партнеров».

    Ранее Путин заявил, что зарубежные бренды обращаются к нему с просьбами о возвращении на российский рынок. Президент призвал обеспечить баланс при возвращении западных компаний. Он также заявил об уважении к оставшимся в России западным компаниям.

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    26 мая 2025, 01:47 • Новости дня
    Трамп не исключил ужесточения санкций против России
    Трамп не исключил ужесточения санкций против России
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что «абсолютно точно рассматривает» вариант ужесточения санкций в отношении России, сообщает Reuters.

    Глава американского государства выразил недовольство действиями России, заявив, что осуждает массированный удар по объектам на Украине, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    «Мне это совершенно не нравится, – сказал глава американского государства. – Я весьма удивлен. Посмотрим, что мы будем делать».

    По словам президента США, он «не слышал» о сообщениях о том, что вертолет президента России Владимира Путина оказался в эпицентре отражения масштабной атаки украинских БПЛА в ходе посещения Курской области 20 мая.

    «Возможно, это может быть причиной (удара по Украине)», – сказал президент США, повторив, что «не слышал» об этом.

    Он также отметил, что «давно знаком и всегда ладил» с российским лидером, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командир дивизии ПВО Юрий Дашкин сообщил, что во время визита Путина в Курскую область резко возросла интенсивность массированной атаки украинских беспилотников, а «вертолет президента РФ был фактически в эпицентре отражения массированной атаки».

    Спецпосланник США по Украине Кит Келлог, комментируя российский массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, призвал к немедленному прекращению огня.

    Госсекретарь США Марко Рубио выступает за введение санкций против России. Президент СШАзаявлял, что не планирует вводить новые санкции против России после разговора с Владимиром Путиным.

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    25 мая 2025, 23:56 • Новости дня
    Путин поздравил тренера ФК «Краснодар» с победой в чемпионате России

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин по телефону поздравил главного тренера ФК «Краснодар» Мурада Мусаева и губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева и с победой футбольного клуба в чемпионате России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков сообщил, что Путин провел телефонный разговор с Кондратьевым и Мусаевым. «[Президент] поздравил их с победой команды «Краснодар» в чемпионате России по футболу», – приводит слова Пескова ТАСС.

    Напомним, 24 мая «Краснодар» впервые за всю свою историю стал чемпионом России. В прошлом сезоне «Краснодар» был серебряным призером, а еще трижды команда завоевывала бронзовые медали.

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    26 мая 2025, 18:46 • Новости дня
    Путин призвал «душить» не до конца ушедшие из России иностранные IT-компании
    Путин призвал «душить» не до конца ушедшие из России иностранные IT-компании
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о важности жестких мер в отношении зарубежных IT-компаний, которые продолжают зарабатывать на российском рынке после объявления об уходе.

    Путин на встрече с представителями предпринимательских кругов высказал мнение о необходимости ужесточения давления на иностранные IT-сервисы, которые объявили об уходе из России, но продолжают работать и получать прибыль в стране, передает ТАСС.

    «Надо их душить. Согласен полностью. Говорю без всякого стеснения, потому что они нас пытаются душить. Надо отвечать им взаимностью, вот и все!» – заявил президент.

    Ранее Путин заявил, что ушедшие зарубежные компании подставили российских партнеров.

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    26 мая 2025, 17:46 • Новости дня
    Путин назвал экономический суверенитет основой независимости России

    Путин заявил о невозможности суверенитета без экономической самостоятельности

    Путин назвал экономический суверенитет основой независимости России
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин заявил о невозможности суверенитета страны без ее экономической самостоятельности. По его словам, достижение экономического суверенитета страны возможно только с участием российского бизнеса, особенно молодых предпринимателей.

    Путин заявил, что без экономического суверенитета невозможен никакой другой суверенитет государства, передает РИА «Новости». По его словам, именно на экономическом суверенитете зиждется все остальное, что составляет независимость страны.

    Путин отметил вклад российского бизнеса в развитие различных отраслей экономики, включая возрождение сельского хозяйства, строительного комплекса, индустрии и современных сервисов. Он также подчеркнул важную роль молодого поколения предпринимателей в этих достижениях.

    «Без этого суверенитета невозможен никакой другой суверенитет, потому что на этом все стоит, это фундамент», – заявил Путин на встрече с представителями деловых кругов России.

    Ранее Путин подчеркнул вклад предпринимателей в экономическую устойчивость страны в условиях санкций. Российская экономика продолжила расти, несмотря на внешнее санкционное давление, чему способствовали усилия отечественного бизнеса и трудовых коллективов.

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    26 мая 2025, 14:06 • Новости дня
    Примаков: Русский дом в Сирии прекратил работу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Работа Русского дома в Сирии заморожена из-за смены режима в стране, сообщил глава Россотрудничества Евгений Примаков.

    Он уточнил, что сотрудники были вывезены по решению российского посольства, которое продолжает функционировать в обычном режиме, передает ТАСС.

    Примаков заявил: «Он был заморожен в связи с известными обстоятельствами – сменой режима в Сирии. Посольство Российской Федерации, как мы все знаем, продолжает свою работу. Но по тем событиям, которые там происходили, – мы все-таки в каждой стране присутствия руководствуемся мнением посольства в первую очередь – по решению посольства мы своих сотрудников оттуда вывезли. Дом заморожен, сейчас какая-то работа там не ведется. Мы ждем, когда ситуация в сфере безопасности позволит нам вернуться и возобновить эту работу».

    Также глава Россотрудничества сообщил, что набор студентов из Сирии по квоте правительства России временно приостановлен. По его словам, это связано со сложностями проверки документов и отсутствием присутствия сотрудников на месте. Сейчас большинство сирийских студентов набираются из числа тех, кто уже учится в России или проживает за рубежом.

    В марте Россия подписала соглашения на открытие Русских домов в Бразилии и Мадагаскаре.

    В феврале Русский дом в Баку объявил о приостановке своей деятельности после обращения министерства иностранных дел Азербайджана.

    Ранее молдавские власти объявили о планах по закрытию Русского дома в Кишиневе.

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    26 мая 2025, 09:24 • Новости дня
    Источник сообщил о планах Фидана встретиться с Мединским и Нарышкиным

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан намерен провести переговоры с советником президента РФ Владимиром Мединским и главой Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным во время визита в российскую столицу.

    Источник в турецком внешнеполитическом ведомстве уточнил, что ожидается и встреча с президентом Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».

    Собеседник агентства добавил, что Фидан также собирается провести переговоры с членами Совета директоров Российско-турецкой бизнес-ассоциации. Помимо этого, в повестке визита значится обсуждение двусторонних отношений и вопросов региональной безопасности.

    По словам источника, на следующий день у Хакана Фидана запланирован диалог с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во время визита главы МИД Турции в Москву внимание уделят урегулированию украинского кризиса и анализу его причин. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится с Фиданом в Москве 25-27 мая.

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    26 мая 2025, 17:15 • Новости дня
    Путин: Экономика России стала четвертой в мире по паритету покупательной способности

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия вышла на четвертое место в мире по объему экономики, рассчитанному по паритету покупательной способности.

    «То, что объем экономики России сегодня четвертый в мире по паритету покупательной способности, конечно, ваша прямая заслуга, результат общей работы коллективов предприятий, компаний из всех регионов Российской Федерации», – сказал президент на встрече с представителями предпринимательских кругов, передает ТАСС.

    Он отметил, что в последние два года «в далеко не тепличных, а весьма сложных условиях» экономика России росла опережающими темпами. «Вы знаете, в позапрошлом году 4,1%, а в прошлом – 4,3%. Хороший показатель», – уточнил глава государства.

    Ранее Путин отметил, что ускорение экономического роста страны связано не только с развитием оборонной промышленности, но и с успехами в виноделии, гостеприимстве и высоких технологиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что российская экономика продолжила расти даже в условиях внешнего санкционного давления. Он также отметил, что для страны необходима мягкая посадка в экономике, при которой Центробанк РФ может понизить ключевую ставку.

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    26 мая 2025, 14:23 • Новости дня
    Арбитр Гаагского суда взял самоотвод по делу Wintershall Dea

    Tекст: Валерия Городецкая

    Арбитр Шарль Понсэ взял самоотвод и прекратил участие в арбитражном разбирательстве германской компании Wintershall Dea GmbH против России в Гааге.

    Об этом в ходе заседания сообщил представитель Генпрокуратуры России, передает РИА «Новости». По словам представителя ведомства, заявление арбитра поступило после обращения России в Арбитражный суд Москвы с требованием запретить разбирательство в Гааге.

    Представитель Генпрокуратуры отметил: «В наше распоряжение поступило заявление одного из арбитров… Шарля Понсэ... в отношении того, что он заявил себе самоотвод… и прекратил свое участие в международном разбирательстве». Он подчеркнул, что это стало реакцией на заявление в российский суд и подтверждает доводы относительно ангажированности международного трибунала.

    Также представитель Генпрокуратуры добавил, что международный трибунал 13 мая 2025 года вынес процессуальный приказ о приостановлении разбирательства после подачи заявления российской стороной.

    Ранее Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и постановил приостановить за рубежом арбитражный процесс против России по делу Wintershall Dea.

    В октябре прошлого года Wintershall Dea начала два арбитражных разбирательства против России, чтобы защитить свои права на российские активы.

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    26 мая 2025, 09:31 • Новости дня
    Депутата из Люксембурга пригрозили исключить из партии за поездку в Россию

    Депутату из Люксембурга Картхайзеру пригрозили исключением из фракции ECR из-за визита в Москву

    Tекст: Вера Басилая

    Евродепутата Фернана Картхайзера из Люксембурга требуют отказаться от поездки в Москву под угрозой исключения из фракции, на раздумья ему дали срок до 25 мая, сообщает Politico.

    Депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картхайзер может быть исключен из фракции «Европейские консерваторы и реформисты» (ECR) из-за намерения посетить Москву, передает ТАСС.

    По информации издания Politico, глава шведской делегации Чарли Веймерс отправил письмо с требованием отказаться от поездки, подчеркнув, что визит нанесет партии серьезный репутационный ущерб, и вынудит глав делегаций исключить Картхайзера из фракции.

    Партийные коллеги Картхайзера дали ему время до 25 мая для отказа от визита, однако помощник евродепутата заверил, что Картхайзер по-прежнему планирует поездку в Москву.

    Ранее Картхайзер анонсировал визит по приглашению Госдумы и сообщил, что поездка состоится в ближайшее время.

    До этого евродепутат из Кипра Фидиас Панайоту сообщил, что против пяти депутатов Европарламента начато внутреннее расследование после их поездки в Москву на празднование 80-летия Победы.

    В Госдуме осудили это расследование, назвав его проявлением недемократичности.

    Спикер Госдумы Вячеслав Володин охарактеризовал Евросоюз как «тюрьму народов» из-за ограничений, вводимых для европарламентариев.

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    26 мая 2025, 17:59 • Новости дня
    Путин сообщил о бесперебойных поставках медоборудования из США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с представителями российских деловых кругов отметил роль американских компаний, сохранявших обслуживание и поставки медицинского оборудования для России даже в трудные годы.

    Глава государства отметил, что «после начала известных событий» многие западные, прежде всего европейские, компании отказались не только от поставок, но и от обслуживания медицинской техники, передает ТАСС. В то же время, по его словам, американские компании осуществляли все обязательства полностью.

    Путин заявил: «К сожалению, когда начали происходить известные события, некоторые западные компании начали отказывать нам не только в поставках оборудования, но даже в обслуживании этого оборудования медицинского. Кстати говоря, американские компании не отказывали, они поставляли, обслуживали все вот эти годы, без всяких сбоев. А европейские многие соскочили».

    Ранее Южная Корея отменила санкции на экспорт медтехники в Россию.

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    26 мая 2025, 12:55 • Новости дня
    Кремль анонсировал международный разговор Путина вечером

    Песков сообщил о возможном международном разговоре Путина вечером

    Tекст: Вера Басилая

    Вечером в понедельник ожидается возможный международный телефонный разговор президента России Владимира Путина, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вечером не исключается проведение такого разговора, передает ТАСС.

    Он пообещал проинформировать, если разговор состоится.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин проведет встречу с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

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      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

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    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

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      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

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    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

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      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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