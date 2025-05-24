При выборе фильмов для школьной программы радикально расходятся мнения педагогов и кинематографистов. Киношники лучше знают, какие фильмы «великие», а какие – конъюнктура и шлак. Но они не понимают сути и методов образования. А педагоги лучше знают, как донести что-то школярам, но не являются специалистами в кино. Детей, разумеется, вообще не спрашивают.0 комментариев
Емкость с кислотой на предприятии Новомосковска пострадала после атаки БПЛА
На одном из предприятий Новомосковска обнаружили повреждение емкости с кислотой после удара беспилотника, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
В своем Telegram-канале он указал, что в ходе работы оперативных служб на предприятии были зафиксированы повреждения емкости с кислотой. Он уточнил, что по результатам анализов воздуха превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ не выявлено.
Ранее сообщалось, что в Тульской области утром уничтожили беспилотник, при этом пострадали три человека и возник пожар на предприятии в Новомосковске.