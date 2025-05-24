Марочко сообщил о заходе ВС России в Юнаковку Сумской области

  • Новость часаМоскалькова назвала победителями вернувшихся из плена жителей Курской области
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    Буферная зона на Украине должна связать ВСУ руки
    Путин: Россия остается в пятерке лидеров мирового экспорта вооружений
    Вэнс: Эра бесспорного американского доминирования завершилась
    Mazda вновь начала официальные продажи автомобилей в России
    МИД: Россия ответит на атаку украинских БПЛА ударами по военным целям
    Путин заявил, что будущее за оружием с искусственным интеллектом
    Марочко: На участках Сумщины фронт отодвинут от Курской области на 10 км
    Москалькова назвала число удерживаемых в Сумах жителей Курской области
    Сийярто назвал Украину причиной энергетического кризиса в Европе
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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян США оставляют балласт за бортом

    Казалось бы, в своих намерениях завершить русско-украинский конфликт Трамп должен был получить поддержку Европы. Однако Брюссель и лидеры ключевых стран – членов ЕС не желают заканчивать уже проигранную ими войну, потому что тогда за поражение нужно будет отвечать перед избирателями.

    9 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Зачем украинцы поджигают Европу

    Те, кто стоит за провокациями в различных странах Европы, стремятся убедить людей, что виновники всех их проблем и неприятностей – русские, цель которых испортить жизнь европейцам. Миф о сотнях русских диверсантов продвигается европейскими политиками без особой заботы о правдоподобии.

    5 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Чем СВО похожа на Северную войну

    Ввязываясь в Северную войну, Петр хотел получить для России только «провинции Ижорскую и Корельскую». Но по ее итогам к России были присоединены Ингерманландия (Ижора) с основанным в устье Невы Санкт-Петербургом, Карельский перешеек с Выборгом, Эстляндия и Лифляндия.

    10 комментариев
    24 мая 2025, 02:15 • Новости дня

    Марочко сообщил о заходе ВС России в Юнаковку Сумской области

    Марочко: ВС России вошли в Юнаковку – логистический хаб ВСУ в Сумской области

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские подразделения зашли в населенный пункт Юнаковка в Сумской области Украины, который использовался ВСУ как крупный хаб для переброски военных в Курскую область, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Российские военные подразделения вошли в Юнаковку Сумской области, сообщает ТАСС со ссылкой на слова военного эксперта Андрея Марочко.

    «По моей информации, наши войска уже вошли в населенный пункт Юнаковка, который являлся своеобразным логистическим хабом для того, чтобы перебрасывать украинских боевиков на Курщину», – рассказал он.

    Ранее Марочко сообщал, что линия соприкосновения в Сумской области силами ВС России была отодвинута от границы с Курской областью более чем на 10 километров.

    23 мая 2025, 14:15 • Новости дня
    Названо количество попавших в плен украинских военных

    Mash: Названо количество попавших в плен украинских военных

    Названо количество попавших в плен украинских военных
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На границе между Белоруссией и Украиной стартовал крупнейший обмен пленными за всю спецоперацию на Украине: Россия возвращает почти всех своих военнослужащих, находившихся в плену три года, Украина – менее 10%.

    Обмен пленными формата «1000 на 1000» стартовал на границе Украины и Белоруссии, пишет Telegram-канал Mash. Россия возвращает почти всех своих военнослужащих, которые находились в украинском плену за три года спецоперации.

    Украина получает менее 10% своих пленных. Президент США Дональд Трамп уже поздравил стороны с успехом, однако обмен проходит поэтапно и может продлиться несколько дней – с 23 по 25 мая.

    Mash отмечает, что на данный момент в плену на Украине остается около 1,3 тыс. российских военнослужащих, у России – почти 10 тыс. украинских пленных. В 2024 году проведено 12 обменов, в рамках которых Россия вернула 535 человек. В 2025 году состоялось пять обменов, в результате которых домой вернулись 800 российских военных.

    Российских пленных содержали в колонии в Сумах, преимущественно среди них – бойцы, взятые на Курском и Харьковском направлениях. Им ежемесячно предоставляли сумму, эквивалентную 5 тыс. рублей, для покупки продуктов, лекарств и гигиенических средств. Украинских военнопленных держат в колониях Курской области и в Новозыбкове Брянской области. Местные жители сообщают, что украинские военнослужащие по утрам поют «Катюшу».

    Перед началом обмена Россия и Украина согласовали списки возвращаемых лиц, которые были тщательно проверены ГРУ, ГУР и ФСБ. На процедуру проверки ушло около недели. Списки были переданы сразу после переговоров в Стамбуле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил о достижении договоренности между Россией и Украиной по масштабному обмену военнопленными.

    Российская сторона получила от Киева списки пленных по формуле «тысячу на тысячу».

    Ранее сообщалось, что в украинских следственных изоляторах начали отбирать граждан, обвиняемых в коллаборационизме и госизмене, для возможного обмена с Россией по этой же формуле.

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    23 мая 2025, 19:12 • Новости дня
    МИД: Россия ответит на атаку украинских БПЛА ударами по военным целям

    МИД: Россия «даст адекватный ответ» на массовую атаку украинских БПЛА

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российский МИД распространил заявление в связи резким ростом числа атак украинских беспилотников и ракет по гражданским объектам в разных регионах страны, включая Москву. Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что Россия даст адекватный ответ на массированные террористические атаки, но, в отличие от украинской стороны, в качестве целей будут выбираться исключительно военные объекты и предприятия ВПК.

    В документе МИД России сообщает, что с 20 по 23 мая зафиксировано 788 атак беспилотников самолетного типа и ракет западного производства по территории России, причем вне зоны спецоперации. По информации ведомства, российская ПВО уничтожила 776 целей, но 12 беспилотников нанесли удары.

    В результате атак погибли и пострадали мирные жители. В Пантелеймоновке в ДНР ранены восемь человек, а в Запорожской области погибла девушка 1990 года рождения и получили ранения четверо детей. В Липецкой области восемь человек пострадали после падения сбитого дрона, а в Курской области в результате ракетных ударов пострадали люди, среди них двое детей.

    В сообщении МИД подчеркивается: «Россия даст адекватный ответ на массированные террористические атаки со стороны киевского режима. В отличие от украинской стороны, в качестве целей будут выбираться исключительно военные объекты и предприятия военно-промышленного комплекса».

    Также министерство напомнило, что президент России принял решение о создании полосы безопасности на сопредельной территории для минимизации угрозы атак.

    МИД считает, что эскалация со стороны ВСУ связана с попытками сорвать процесс возобновившихся при содействии США переговоров между Россией и Украиной и не допустить реализации первых договоренностей по обмену военнопленными, достигнутых в Стамбуле 16 мая.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона не прекращает атаки на гражданские объекты, но средства ПВО эффективно ей противостоят.

    В последние дни киевский режим совершил несколько массированных атак дронами по территории России.  За последние сутки российские силы ПВО уничтожили 112 украинских БПЛА, значительная часть которых была ликвидирована в воздушном пространстве Московской области. 

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    23 мая 2025, 18:29 • Видео
    Часть Украины станет буферной зоной

    Как заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством, в данный момент российские военные сфокусированы на задаче создания буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной. Что это значит?

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    23 мая 2025, 13:38 • Новости дня
    Лавров назвал очевидной неадекватность Зеленского

    Лавров заявил о ключевом значении легитимности Зеленского при подписании договора

    Лавров назвал очевидной неадекватность Зеленского
    @ Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Легитимность Владимира Зеленского станет ключевым вопросом при подписании мирного соглашения с Киевом, очевидно, что он неадекватный руководитель, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о «неадекватности» Владимира Зеленского как руководителя, передает ТАСС.

    По мнению Лаврова, если сравнить все доводы, которые звучат с Украины, становится очевидно, что Зеленский – «неадекватный руководитель». Такое заявление глава российского внешнеполитического ведомства сделал на конференции высокого уровня, посвященной историческим южнорусским землям.

    Глава МИД России также подчеркнул, что вопрос о легитимности Владимира Зеленского будет иметь принципиальное значение при подписании мирного соглашения с Украиной. Лавров отметил, что на этапе подписания легитимность тех, кто подпишет соглашение, станет решающим фактором, так как новые власти могут поставить под сомнение достигнутые договоренности.

    Сергей Лавров добавил, что президент России Владимир Путин «очень четко изложил оценку степени легитимности Зеленского и его режима», но при этом российская сторона не отказывается от контактов с Киевом, чтобы согласовать принципы урегулирования, которые устроят всех.

    Кроме того, Лавров считает самым простым путем для урегулирования конфликта на Украине требование к Киеву отменить законы, которые, по его мнению, напрямую нарушают Устав ООН. Он отметил, что западным странам, которые проявляют активность в этом вопросе, следует именно этого добиваться от украинских властей.

    Ранее российский дипломат Родион Мирошник заявил, что диалог с делегацией Украины не означает признание легитимности Владимира Зеленского.

    Политолог Дмитрий Журавлев отметил, что подпись Украины под возможными договоренностями должна быть легитимна.

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    23 мая 2025, 16:28 • Новости дня
    Военный аналитик рассказал об «особом ужасе» Запада из-за ракет «Искандер-М»

    InfoBRICS сообщил о панике Запада перед высокой точностью «Искандер-М»

    Tекст: Вера Басилая

    Российская ракета «Искандер-М» вызвала на Западе «особый ужас» из-за разрушительного потенциала и высокой точности, заявил независимый геополитический и военный аналитик Драго Боснич в статье для InfoBRICS.

    Боснич в статье для InfoBRICS пишет, что «политический Запад и его нацистские марионетки испытывают особый ужас» перед российской ракетой «Искандер-М», потому что у стран Запада нет оружия, сопоставимого по характеристикам с этой ракетой, передает РИА «Новости».

    По словам Боснича, что именно эта российская ракета «с относительно низкой стоимостью», и разрушительной мощью уничтожила образцы военной техники НАТО, которые на Западе долгое время считались ключевыми для изменения ситуации на поле боя.

    Аналитик также выделяет высокую маневренность «Искандера-М», что, по его словам, делает его настоящим кошмаром для средств перехвата противника как на земле, так и в воздухе.

    Ранее Минобороны показало уничтожение ракетным комплексом «Искандер» американских установок ЗРК Patriot на Украине.

    Российские военные ранее нанесли ракетный удар по лагерю подготовки 1-й отдельной бригады спецназначения ВСУ возле населенного пункта Шостка в Сумской области.

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    23 мая 2025, 14:54 • Новости дня
    Российские войска подошли вплотную к пригородам Купянска

    Российские войска подошли вплотную к пригородам Купянска в Харьковской области

    Российские войска подошли вплотную к пригородам Купянска
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные подошли к пригородам города Купянска в Харьковской области, его освобождение позволит усилить контроль над передвижениями украинской армии, заявил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

    От пригорода Купянска российских военных отделяют несколько километров, сказал Ганчев ТАСС.

    «Что также немаловажно – расположение населенного пункта. Он буквально расположен около важной дорожной артерии, контроль которой позволит нашим войскам в значительной степени увеличить контроль над передвижением противника», – добавил собеседник.

    По его словам, именно освобождение Радьковки в Харьковской области позволило подойти к городу так близко.

    В пятницу Минобороны сообщило об освобождении Радьковки.

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    23 мая 2025, 20:50 • Новости дня
    Москалькова назвала число удерживаемых в Сумах жителей Курской области

    Москалькова: Украина удерживает в Сумах 34 жителя Курской области

    Tекст: Евгения Караваева

    Власти сообщили, что в ходе обмена возвращены 20 жителей Курской области, однако 34 человека все еще остаются в Сумах.

    Украина продолжает удерживать в Сумах 34 жителя Курской области, передает ТАСС. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

    По ее словам, в рамках одного из последних обменов удалось вернуть 120 гражданских лиц, среди которых оказались 20 жителей Курской области. Москалькова уточнила: «На этот раз в число возвращенных россиян входят 120 гражданских лиц, среди них 20 курян, находившихся в изоляции с февраля. С болью отмечаем, что по-прежнему в Сумах украинской стороной удерживается 34 человека».

    Уполномоченный по правам человека подчеркнула, что работа по возвращению российских граждан продолжается и власти прилагают все усилия для их освобождения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жители Сумской области пожаловались на насилие со стороны иностранных наемников, которые служат в рядах ВСУ.

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    23 мая 2025, 14:44 • Новости дня
    Минобороны вывело спутник на орбиту Земли

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На околоземную орбиту вышел космический аппарат в интересах Министерства обороны России, сообщили в военном ведомстве в пятницу.

    Аппарат вывели в 11.36 мск с государственного испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    Спутник запустили с помощью ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б».

    Старт и выведение на орбиту прошли в штатном режиме, после старта ракету взяли на сопровождение средства наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова.

    В расчетное время аппарат вышел на целевую орбиту. Он принят на управление наземными средствами космических войск ВКС.

    Ранее в пятницу сообщалось, что ракета-носитель стартовала с космодрома.

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    23 мая 2025, 17:56 • Новости дня
    Сийярто назвал Украину причиной энергетического кризиса в Европе
    Сийярто назвал Украину причиной энергетического кризиса в Европе
    @ TIL BUERGY/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отметил, что прекращение транзита российского газа через территорию Украины осложнил энергетическую ситуацию в странах ЕС.

    По его словам, действия Украины стали одной из основных причин энергетического кризиса в Европе, передает ТАСС.

    Сийярто отметил, что с первого января Украина полностью прекратила транзит российского газа в страны Центральной Европы, что особенно отразилось на энергетической стабильности региона.

    Министр подчеркнул, что основные поставки теперь осуществляются через трубопровод «Турецкий поток» и его продолжения на территории Болгарии и Сербии.

    По его словам, Венгрия ежедневно получает более 20 млн кубометров газа через Сербию, что составляет примерно 7,5 млрд кубометров в год.

    Сийярто выразил мнение, что без транзита через Сербию у Венгрии и других стран Центральной Европы возникли бы серьезные энергетические проблемы.

    Он также заявил, что Украина подвела Центральную Европу в вопросах энергетической безопасности, в то время как Сербия действует ответственно и обеспечивает транспортировку необходимого объема газа.

    В феврале Фицо заявил, что российский газ начал поступать в Словакию через трубопровод «Турецкий поток».

    Европейские энергетические компании начали задумываться о возобновлении импорта российского газа на фоне энергетического кризиса, несмотря на планы Евросоюза прекратить закупки к 2027 году.

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    23 мая 2025, 13:47 • Новости дня
    Над Россией с вечера 20 мая уничтожено 1 тыс. 177 дронов
    Над Россией с вечера 20 мая уничтожено 1 тыс. 177 дронов
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    За время отражения массированного налета украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожено свыше 1,1 тыс. дронов, сообщило Министерство обороны России.

    С 20.00 мск 20 мая уничтожено 1177 беспилотников самолетного типа, 788 дронов сбили вне зоны проведения спецоперации, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Утром в пятницу Минобороны заявляло, что в России за сутки перехватили и уничтожили 112 украинских дронов.

    В четверг оборонное ведомство указывало, что средства ПВО за день уничтожили 159 украинских беспилотников самолетного типа.

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    23 мая 2025, 18:42 • Новости дня
    Путин: Россия остается в пятерке лидеров мирового экспорта вооружений

    Путин заявил о сохранении позиций России среди лидеров экспорта вооружений

    Путин: Россия остается в пятерке лидеров мирового экспорта вооружений
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин подчеркнул высокий спрос на отечественное оружие и отметил его признанное качество и надежность на международном рынке.

    «Россия продолжает оставаться в пятерке лидеров мирового рынка вооружений и сохраняет свои ведущие экспортные позиции по многим направлениям», – передает ТАСС слова президента.

    По его словам, эти показатели свидетельствуют о высоком качестве, надежности и эффективности российской продукции военного назначения.

    Глава государства также отметил, что востребованность российских вооружений за рубежом связана именно с их характеристиками, которыми российские производители обеспечивают новейшие разработки.

    Ранее президент сообщил о выполнении Россией экспортных обязательств по поставкам вооружений за 2024 год.

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    23 мая 2025, 20:02 • Новости дня
    СБУ национализировала земли россиян в Киевской области
    СБУ национализировала земли россиян в Киевской области
    @ Валентин Спринчак/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Служба безопасности Украины заявила о национализации 176 сельскохозяйственных участков, ранее принадлежавших гражданам России.

    Как сообщили в СБУ, речь идет о земельных наделах общей площадью почти 100 гектаров, находившихся в окрестностях Киева и доставшихся россиянам по наследству до февраля 2022 года, передает РИА «Новости».

    В официальном сообщении СБУ говорится: «СБУ разоблачила 176 граждан РФ, которые владели землей под Киевом: теперь их участки возвращены в собственность Украины».

    В ведомстве добавили, что по украинским законам иностранные граждане не имеют права владеть землями сельскохозяйственного назначения на Украине. Теперь все выявленные участки переданы под управление Госгеокадастра страны.

    Напомним, Великобритания и Европейский союз усиливают переговоры о конфискации замороженных российских активов для повышения оборонных расходов и усиления экономического давления на Россию.

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    23 мая 2025, 13:18 • Новости дня
    Трамп сообщил об обмене пленными между Россией и Украиной

    Трамп анонсировал масштабный обмен пленными между Россией и Украиной

    Трамп сообщил об обмене пленными между Россией и Украиной
    @ Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп объявил о достижении договоренности между Россией и Украиной по проведению масштабного обмена военнопленными в ближайшее время.

    Договоренность о проведении крупного обмена пленными между Россией и Украиной была достигнута. Президент США Дональд Трамп сообщил об этом в своей социальной сети Truth Social, поздравив обе стороны.

    «Может ли это привести к чему-то более значимому?» – написал Трамп.

    Ожидается, что обмен состоится в ближайшее время, однако точные сроки и детали пока не раскрываются.

    Ранее в украинских следственных изоляторах начали отбирать граждан, обвиняемых в коллаборационизме и госизмене, для возможного обмена с Россией.

    Позже российская сторона получила от Киева списки пленных по формуле «тысячу на тысячу».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о стремлении ускорить обмен пленными в формате «тысяча на тысячу».

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    23 мая 2025, 18:50 • Новости дня
    Путин рассказал о внимании к тактике и оружию СВО за рубежом
    Путин рассказал о внимании к тактике и оружию СВО за рубежом
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин отметил, что иностранные военные и политики анализируют российские подходы и технические новшества, применяемые в ходе специальной военной операции.

    Во время заседания комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества президент России Владимир Путин заявил, что российский опыт ведения специальной военной операции внимательно изучается за рубежом, передает РИА «Новости». По его словам, как изменения в тактике, так и совершенствование вооружения стали предметом анализа не только для иностранных командований армий, но и для политиков, а также экспертов военно-промышленного комплекса других государств.

    «Закономерно, что наш опыт ведения специальной военной операции как в части изменения тактики, так и технического совершенствования оружия внимательно изучается и политическим руководством, и командованием армий, экспертами военно-промышленного комплекса зарубежных государств», – заявил Путин. Участники заседания обсудили вопросы развития международного сотрудничества в военной и технической сферах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал развитие беспилотных летательных аппаратов одним из важнейших направлений для российских Вооруженных сил.

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    23 мая 2025, 20:33 • Новости дня
    Лавров назвал сроки передачи Киеву проекта урегулирования на Украине
    Лавров назвал сроки передачи Киеву проекта урегулирования на Украине
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о готовности России передать проект соглашения после завершения обмена пленными, подчеркнув приверженность договоренностям, достигнутым в Стамбуле.

    Он отметил, что к этому времени Россия завершит подготовку данного документа, передает ТАСС. Лавров подчеркнул, что Москва активно работает над второй частью договоренностей, которая предполагает подготовку обеими сторонами собственных проектов документа, отражающих условия достижения устойчивой и всеобъемлющей договоренности по урегулированию.

    Глава МИД добавил, что Россия привержена договоренностям, достигнутым в Стамбуле между российской и украинской делегациями, и завершается работа по составлению списка для обмена военнопленными по принципу «тысяча на тысячу».

    Ранее в пятницу Минобороны сообщило, что в результате обмена возвращены 270 российских военных и 120 гражданских лиц, среди которых были мирные жители Курской области.

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    23 мая 2025, 22:20 • Новости дня
    Женщина и ребенок погибли в ДТП на трассе М12

    МВД: Два человека погибли и 10 пострадали при ДТП на трассе М12

    Женщина и ребенок погибли в ДТП на трассе М12

    Tекст: Ирма Каплан

    Женщина и ребенок погибли, еще 10 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом на трассе М12, сообщает региональное управление МВД уточненную информацию.

    Вечером пятницы на 68-м километре трассы М12 произошло столкновение микроавтобуса с детьми и стоящей на дороге автомашины, по данным областного МВД, женщина и ребенок погибли, еще 10 человек пострадали, передает ТАСС.

    Ранее Минздрав региона сообщал, что на месте ДТП работают девять бригад скорой медицинской помощи и три бригады территориального центра медицины катастроф.

    Задействован вертолет санитарной авиации.

    В территориальном следственном отделе ГСУ СК России по Московской области возбудили уголовное дело по статье статье 238 УК России – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших травмирование пассажиров, а также гибель женщины и ребенка в ДТП.

    «Предварительно установлено, что сегодня на 68-м километре трассы М-12 произошло попутное столкновение микроавтобуса и двух легковых автомобилей», – уточнили в ведомстве.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Свердловской области в этот день грузовик сбил женщину с ребенком, переходивших дорогу по пешеходному переходу в Березовском Свердловской области, четырехлетняя девочка погибла.

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    Россия продолжает гнуть свою линию в украинском вопросе

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    Америка из-за Украины упускает время для войны с Китаем

    Экстренные усилия администрации Белого дома по урегулированию украинского кризиса сложно воспринимать в отрыве от соперничества Соединенных Штатов с Китаем. Это прямо следует не только из заявлений американских официальных лиц, но и из динамики военного производства этих двух стран. США стремительно теряют шансы одержать победу над китайскими Вооруженными силами. Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      США оставляют балласт за бортом

      Казалось бы, в своих намерениях завершить русско-украинский конфликт Трамп должен был получить поддержку Европы. Однако Брюссель и лидеры ключевых стран – членов ЕС не желают заканчивать уже проигранную ими войну, потому что тогда за поражение нужно будет отвечать перед избирателями.

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    • Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский
      Зачем украинцы поджигают Европу

      Те, кто стоит за провокациями в различных странах Европы, стремятся убедить людей, что виновники всех их проблем и неприятностей – русские, цель которых испортить жизнь европейцам. Миф о сотнях русских диверсантов продвигается европейскими политиками без особой заботы о правдоподобии.

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    • Дмитрий Губин Дмитрий Губин
      Чем СВО похожа на Северную войну

      Ввязываясь в Северную войну, Петр хотел получить для России только «провинции Ижорскую и Корельскую». Но по ее итогам к России были присоединены Ингерманландия (Ижора) с основанным в устье Невы Санкт-Петербургом, Карельский перешеек с Выборгом, Эстляндия и Лифляндия.

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    • Часть Украины станет буферной зоной

      Как заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством, в данный момент российские военные сфокусированы на задаче создания буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной. Что это значит?

    • Зачем Зеленскому римский папа

      Вашингтон и Киев предлагают перенести переговоры по урегулированию на Украине из Турции в Ватикан. Новый папа Лев XIV поддерживает эту идею. Чем она плоха?

    • Трамп верит в непобедимость России

      Президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам и Владимиру Зеленскому, что уверен в непобедимости России. Это хорошо, что он так считает, но почему он так считает?

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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