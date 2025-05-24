Казалось бы, в своих намерениях завершить русско-украинский конфликт Трамп должен был получить поддержку Европы. Однако Брюссель и лидеры ключевых стран – членов ЕС не желают заканчивать уже проигранную ими войну, потому что тогда за поражение нужно будет отвечать перед избирателями.9 комментариев
Марочко сообщил о заходе ВС России в Юнаковку Сумской области
Марочко: ВС России вошли в Юнаковку – логистический хаб ВСУ в Сумской области
Российские подразделения зашли в населенный пункт Юнаковка в Сумской области Украины, который использовался ВСУ как крупный хаб для переброски военных в Курскую область, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
Российские военные подразделения вошли в Юнаковку Сумской области, сообщает ТАСС со ссылкой на слова военного эксперта Андрея Марочко.
«По моей информации, наши войска уже вошли в населенный пункт Юнаковка, который являлся своеобразным логистическим хабом для того, чтобы перебрасывать украинских боевиков на Курщину», – рассказал он.
Ранее Марочко сообщал, что линия соприкосновения в Сумской области силами ВС России была отодвинута от границы с Курской областью более чем на 10 километров.