Лавров заявил о необходимости реализма в отношениях России и США

Лавров подчеркнул отсутствие иллюзий у Москвы по поводу Вашингтона

Tекст: Елизавета Шишкова

Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на конференции высокого уровня, передает ТАСС. Лавров отметил, что нынешняя политика администрации США существенно изменилась по сравнению с предыдущей. По его словам, в политике важно оставаться трезвомыслящим и не предаваться иллюзиям, поскольку Вашингтон неоднократно радикально менял свою позицию.

Лавров подчеркнул: «Мы, естественно, люди трезвые в политическом смысле. И здесь очень важно не предаваться иллюзиям, важно быть реалистами, понимать, что многократно были ситуации, когда Соединенные Штаты меняли свою позицию радикально. Это жизнь, этого никуда не уйдет».

Министр подчеркнул, что Москва обязательно учитывает этот фактор при планировании дальнейших шагов. Также он прокомментировал позицию бывшего президента США Дональда Трампа по конфликту на Украине, напомнив, что Трамп неоднократно подчеркивал – «это не его война», а инициатором выступил Джо Байден. Лавров добавил, что, по мнению Трампа, США в данной ситуации руководствуются исключительно своими национальными интересами, а для Вашингтона главная задача – сдерживать и держать Россию в напряжении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков подчеркнул необходимость тщательной подготовки к встрече лидеров России и США, при этом дата и место мероприятия пока не определены.

В свою очередь госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон намерен использовать положения российского меморандума для оценки прогресса в урегулировании конфликта на Украине.

Дональд Трамп во время встречи с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой в Белом доме завил, что после разговора с Владимиром Путиным был достигнут значительный прогресс в вопросе урегулирования конфликта на Украине.