Трамп сообщил об обмене пленными между Россией и Украиной

Трамп анонсировал масштабный обмен пленными между Россией и Украиной

Tекст: Вера Басилая

Договоренность о проведении крупного обмена пленными между Россией и Украиной была достигнута. Президент США Дональд Трамп сообщил об этом в своей социальной сети Truth Social, поздравив обе стороны.

«Может ли это привести к чему-то более значимому?» – написал Трамп.

Ожидается, что обмен состоится в ближайшее время, однако точные сроки и детали пока не раскрываются.

Ранее в украинских следственных изоляторах начали отбирать граждан, обвиняемых в коллаборационизме и госизмене, для возможного обмена с Россией.

Позже российская сторона получила от Киева списки пленных по формуле «тысячу на тысячу».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о стремлении ускорить обмен пленными в формате «тысяча на тысячу».