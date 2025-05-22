Ввязываясь в Северную войну, Петр хотел получить для России только «провинции Ижорскую и Корельскую». Но по ее итогам к России были присоединены Ингерманландия (Ижора) с основанным в устье Невы Санкт-Петербургом, Карельский перешеек с Выборгом, Эстляндия и Лифляндия.2 комментария
Пять человек погибли при пожаре в жилом доме в Анадыре
Стало известно о гибели пяти человек и травмах четырех при пожаре
В одной из квартир трехэтажного дома в Анадыре вспыхнул пожар, унесший жизни пяти человек.
Пожар произошел в Анадыре в трехэтажном жилом доме по адресу: ул. Беговая, 12, передает ТАСС. В одной из квартир вспыхнул огонь, в результате чего погибли пять человек.
Четверо пострадавших были госпитализированы с различными травмами. Обстоятельства случившегося уточняются, действия экстренных служб продолжаются.
В экстренных службах отмечают, что пожар произошел в жилом доме, последствия оказались тяжелыми.