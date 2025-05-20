Медведев объяснил необходимость международных гарантий по Украине для России

Tекст: Александра Юдина

По его словам, наличие таких документов критически важно для доверия в международной сфере, передает ТАСС. По его словам, «если же такого рода документы подготовить будет невозможно, значит, события будут развиваться по гораздо более сложному и тяжелому сценарию». Медведев также отметил, что это связано с вопросом доверия в международной сфере.

Он подчеркнул, что без гарантий для России прогнозировать развитие ситуации становится гораздо труднее. По мнению Медведева, в таком случае динамика событий может быть весьма негативной.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что для Киева наступает важный момент принятия решений. Эксперты отмечают, что президент Владимир Путин твердо добивается максимальных гарантий мира на Украине.