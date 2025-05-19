Восточная Европа получает собственное лицо. Оно может быть достаточно безобразным. Однако для России главное – насколько Польша и Румыния будут контролироваться нашими основными противниками в Британии, Германии и Франции. Пока результаты противостояния выглядят неопределенными.0 комментариев
NYT: Телефонный разговор Путина и Трампа продолжался
Переговоры лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по телефону продолжаются, сообщает газета New York Times со ссылкой на Белый дом.
Газета ссылается на заявление Белого дома, который подтвердил факт продолжающейся беседы. «Белый дом подтвердил, что телефонный разговор президента Трампа с президентом России Владимиром Путиным продолжается», – говорится в публикации, передает РИА «Новости».
Других подробностей о содержании разговора или его возможной продолжительности не приводится.
Ранее президенты России и США начали телефонную беседу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность встречи Путина и Трампа.