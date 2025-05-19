NYT: Телефонный разговор Путина и Трампа продолжался

Путин назвал нужный для России результат спецоперации

Путин: Результатом спецоперации на Украине должен стать долгосрочный мир

Tекст: Дарья Григоренко

Он заявил: «Это устранение причин, которые вызвали этот кризис, создание условий для долгосрочного устойчивого мира и обеспечение безопасности российского государства», передает РИА «Новости».

Путин также отметил, что среди необходимых результатов спецоперации он видит обеспечение интересов людей на территориях, где проживают те, кто считает русский язык родным и Россию – своей родиной. Эти слова прозвучали во фрагменте интервью для фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», который не вошел в окончательную версию и был опубликован Павлом Зарубиным.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул готовность России к поиску стабильных механизмов для достижения мира на международной арене.

На Западе признали тактическую победу России в Стамбуле.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия провела переговоры в Стамбуле по своему сценарию.