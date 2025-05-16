Tекст: Вера Басилая

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо призвал украинские власти освободить не только военнопленных, но и мирных граждан, сторонников России, которых удерживают без суда и следствия, передает ТАСС.

По словам Сальдо, эти люди тоже должны быть возвращены. «Их молчаливый подвиг требует не меньшего уважения, чем подвиг бойца на передовой», – отметил губернатор.

Сальдо указал на значимость первых за три года переговоров и отметил, что Россия умеет не только слышать, но и требовать.

Он заявил, что Херсонская область, Донбасс, Луганщина, Запорожье и Крым являются Россией и этот факт не обсуждается. По его словам, диалог возможен лишь на основе уважения к реалиям, а не попыток пересматривать уже решенное на поле боя.

Ранее в пятницу по итогам переговоров с Украиной в Стамбуле глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Москва проведет обмен пленными с Киевом по формуле «1000 на 1000».

Между тем, на переговорах в Стамбуле украинская сторона в первую очередь обсуждала прекращение огня.

Аналитики отметили, что переговоры прошли по российскому сценарию и позволили Москве добиться реализации нескольких задач.