Песков: Кремль ждет начала переговоров по Украине в Стамбуле

Песков выразил надежду на скорое начало переговоров по Украине в Стамбуле

Tекст: Елизавета Шишкова

Российско-украинские переговоры в Стамбуле должны начаться в ближайшее время, передает ТАСС. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что все внимание сейчас приковано к развитию переговорной ситуации в Стамбуле.

«Мы надеемся на то, что прямые российско-украинские переговоры начнутся в ближайшее время», – сказал он.

Российская делегация в Стамбуле находится на постоянной связи с президентом России Владимиром Путиным, сообщил Песков. «Наша переговорная команда на постоянной связи, президент получает всю информацию в режиме онлайн, идут постоянные доклады», – сказал представитель Кремля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российская делегация отправилась на переговоры с Украиной в Стамбул.

Глава российской делегации Владимир Мединский прибудет в офис президента Турции в Стамбуле после встречи с представителем США.

При этом расширение числа участников переговоров в Стамбуле может привести к смещению повестки встречи.



