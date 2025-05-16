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Песков: Кремль ждет начала переговоров по Украине в Стамбуле
Песков выразил надежду на скорое начало переговоров по Украине в Стамбуле
В Кремле выразили надежду на скорейшее начало прямых переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле, отметив постоянную связь российской делегации с президентом Владимиром Путиным.
Российско-украинские переговоры в Стамбуле должны начаться в ближайшее время, передает ТАСС. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что все внимание сейчас приковано к развитию переговорной ситуации в Стамбуле.
«Мы надеемся на то, что прямые российско-украинские переговоры начнутся в ближайшее время», – сказал он.
Российская делегация в Стамбуле находится на постоянной связи с президентом России Владимиром Путиным, сообщил Песков. «Наша переговорная команда на постоянной связи, президент получает всю информацию в режиме онлайн, идут постоянные доклады», – сказал представитель Кремля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российская делегация отправилась на переговоры с Украиной в Стамбул.
Глава российской делегации Владимир Мединский прибудет в офис президента Турции в Стамбуле после встречи с представителем США.
При этом расширение числа участников переговоров в Стамбуле может привести к смещению повестки встречи.