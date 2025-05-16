Мединский до переговоров с Украиной отправился на встречу с США

Tекст: Вера Басилая

Глава российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле Владимир Мединский присоединится к ним после встречи с представителями США, передает ТАСС.

Он должен прибыть в офис президента Долмабахче в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что представители России и США планируют провести переговоры перед прямой встречей с Украиной в Стамбуле.

Российская делегация прибыла на переговоры во дворец Долмабахче в Стамбуле.

Расширение числа участников переговоров в Стамбуле может привести к смещению повестки встречи, по мнению политолога Станислава Ткаченко.

