В Центральной Азии происходят процессы, которые могут изменить демографическое лицо региона к середине XXI века. Одна из важнейших тенденций последних лет – трансформация миграционных потоков, в том числе из относительно благополучного Казахстана.0 комментариев
Мединский до переговоров с Украиной отправился на встречу с США
Глава российской делегации Владимир Мединский прибудет в офис президента Турции в Стамбуле Долмабахче после встречи с представителем США, сообщил источник.
Глава российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле Владимир Мединский присоединится к ним после встречи с представителями США, передает ТАСС.
Он должен прибыть в офис президента Долмабахче в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что представители России и США планируют провести переговоры перед прямой встречей с Украиной в Стамбуле.
Российская делегация прибыла на переговоры во дворец Долмабахче в Стамбуле.
Расширение числа участников переговоров в Стамбуле может привести к смещению повестки встречи, по мнению политолога Станислава Ткаченко.