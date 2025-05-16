Источник: Россия и США проведут переговоры перед встречей с Украиной

Рубио назвал единственный шанс урегулирования на Украине

Рубио заявил о необходимости встречи Трампа и Путина для мира на Украине

Tекст: Денис Тельманов

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным являются единственным шансом для разрешения ситуации на Украине, сообщает РИА «Новости». По словам Рубио, дата и место потенциальной встречи пока не определены.

В интервью Fox News он отметил: «Пока у меня нет даты и времени, но это действительно единственный шанс. Я думаю, многие страны в частном порядке разделили бы эту оценку».

Ранее президент России Владимир Путин предложил Украине начать прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия серьезно настроена на поиск долгосрочного мирного урегулирования и нацелена на устранение первопричин конфликта и обеспечение собственных интересов.

Переговоры между делегациями России и Украины должны пройти в четверг в рабочем офисе администрации президента Турции в Стамбуле. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский.

В состав делегации также входят замглавы МИД Михаил Галузин, начальник ГРУ Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

Мединский сообщил, что российская делегация обладает всеми необходимыми полномочиями для переговоров и настроена конструктивно, с намерением устранить первопричины конфликта и достичь долгосрочного мира.

Как писала газета ВЗГЛЯД, будущая встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина будет зависеть от итогов переговоров по Украине в Стамбуле. Белый дом ожидает скорую встречу двух лидеров.

Дональд Трамп заявил, что урегулирование ситуации на Украине невозможно без его личного контакта с Владимиром Путиным. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что в ближайшие дни встреча лидеров не планируется.