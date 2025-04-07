Группировка «Центр» уничтожила 10 единиц бронетехники в боях за Успеновку

Tекст: Денис Тельманов

Штурмовики российского соединения «Центр» уничтожили десять единиц бронетехники Вооружённых сил Украины (ВСУ) в ходе боёв за освобождение населённого пункта Успеновка в Донецкой Народной Республике, передаёт РИА «Новости».

Министерство обороны России сообщило, что одной из сложностей при операции стало взятие двухэтажного здания школы, использованного противником в качестве укрепления. Российские военнослужащие также столкнулись с необходимостью преодоления прямого участка открытой местности перед Успеновкой и активным использованием ВСУ ударных дронов.



По данным министерства, украинские силы применяли дроны с новой тактикой, когда дрон, находясь в режиме ожидания на земле, немедленно взлетает и атакует при приближении техники или человека. Для преодоления трудностей открытой местности российские военные использовали мотоциклы и самокаты, позволяющие лучше слышать подлет дронов.

В одном из эпизодов россияне проникли в тыл ВСУ и заминировали трассу снабжения. Командир мотострелкового батальона Даба Бадмажапов сообщил, что российские силы уничтожили БМП-1 и Hummer, а всего в боях за Успеновку было уничтожено 10 единиц техники.

Российским штурмовикам удалось зайти в населённый пункт мелкими группами, используя укрытия и лесопосадки. Все действия координировались с помощью беспилотных летательных аппаратов и артиллерии. Министерство обороны России заявило, что 4 апреля Успеновка была освобождена.

На другом участке фронта в Курской области российская группа вертолетов уничтожила блиндажи с личным составом ВСУ. Министерство обороны России сообщило, что в операции участвовали вертолеты Ка-52М «Аллигатор», Ми-28НМ «Ночной охотник» и Ми-8ПСГ, которые нанесли удары по заранее определённым координатам.

В то же время на южнодонецком направлении фронт продвигается со скоростью 1,5-2 км в день, сообщил командир танкового батальона Восточной группировки российских войск с позывным «Алтай». Российские танковые экипажи обеспечивают поддержку мотострелковым подразделениям, нанося удары по позициям ВСУ с высокой точностью благодаря корректировке операторов БПЛА.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские Вооруженные силы продолжают успешно вести боевые действия против ВСУ в Курской области, уничтожив более 72 тыс. военнослужащих и значительное количество техники. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Басовка в Сумской области, что было подтверждено Минобороны. В микрорайоне Западный города Часов Яр в Донецкой области ВС РФ успешно ликвидировали группировку ВСУ, что привело к значительным потерям среди украинских войск.

