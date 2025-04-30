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    Путин рассказал об участии французских бойцов в СВО на стороне России
    Хинштейн: В Курской области погибли 288 мирных жителей из-за вторжения ВСУ
    Донецкий железнодорожный вокзал возобновляет свою работу
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    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В мире начинается игра в империи

    Изменения в современном мире заставляют задуматься о том, что имперский порядок не такой уж морально устаревший. А империи могут вернуться в мировую политику не только в виде мрачных теней прошлого.

    9 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Крым ляжет в основу новой геополитической реальности

    Новый крымский консенсус способен окончательно разрушить систему международной изоляции России, планомерно выстраиваемую Западом с 2014 года. Признание Крыма зафиксирует приоритет безопасности великих держав над территориальной целостностью государств.

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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Зачем корейцам наша СВО

    Если весь XX век американцы сдерживали этот конфликт по 38-й параллели, то прямо сейчас он размораживается, и перспектива войны между Северной и Южной Кореей станет неизбежностью. При этом агрессором, скорее всего, выступит именно Южная Корея.

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    30 апреля 2025, 21:57 • Новости дня

    Такер Карлсон допустил причастность Киева к покушению на Трампа

    Журналист Карлсон допустил связь режима Зеленского с покушением на Трампа

    Tекст: Вера Басилая

    Власти на Украине могут быть связаны с попыткой убийства Дональда Трампа на гольф-поле во Флориде, заявил американский журналист Такер Карлсон.

    Американский журналист Такер Карлсон заявил, что допускает причастность киевского режима Владимира Зеленского к покушению на Дональда Трампа, передает РИА «Новости» .

    В интервью коллеге Мегин Келли Карлсон заявил, что украинское руководство уже предпринимало попытки устранения определенных лиц, начиная с нынешнего президента. Он считает совершенно очевидным факт, что что украинцы «были причастны к покушению на убийство на поле для гольфа во Флориде».

    Журналист также отметил, что, по его мнению, украинские власти ранее выбирали в качестве мишеней и других людей, хотя конкретных фамилий не назвал.

    Ранее подозреваемый в покушении на президента США Дональда Трампа Райан Уэсли Рут пытался приобрести ракетную установку у предполагаемого украинского посредника.

    Сын Трампа заявил, что Киев не проинформировал Вашингтон о попытке покупки ракетной установки на Украине.

    30 апреля 2025, 10:18 • Новости дня
    Агенты СБУ подорвались при сборке СВУ во время подготовки теракта в Ханты-Мансийске
    Агенты СБУ подорвались при сборке СВУ во время подготовки теракта в Ханты-Мансийске
    @ t.me/su_skr86

    Tекст: Вера Басилая

    В жилом доме Ханты-Мансийска в результате непроизвольного взрыва самодельного устройства во время подготовки теракта пострадали пять человек, включая двоих предполагаемых исполнителей, сообщила ФСБ.

    Федеральная служба безопасности России пресекла действия завербованных украинскими спецслужбами агентов в Ханты-Мансийске, передает ТАСС.

    По данным следственных органов, уроженец Украины и гражданин Белоруссии готовили теракт против военнослужащего добровольческого батальона Минобороны России.

    При сборке самодельного взрывного устройства в многоквартирном доме произошла непроизвольная детонация. В результате взрыва были разрушены две квартиры, пять человек получили травмы различной степени тяжести, включая самих подозреваемых в подготовке преступления.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело по фактам приготовления к теракту, покушения на убийство и умышленного уничтожения имущества. СБ Белоруссии и ФСБ России задержали подозреваемых, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

    Компоненты взрывного устройства были доставлены в Югру гражданином Молдавии на микроавтобусе транзитом через Польшу, Литву и Белоруссию. Согласно данным следствия, детали устройства были замаскированы под аккумуляторный шуруповерт и ароматическую свечу, которые передал агент в Ивано-Франковске.

    Ранее агент СБУ Игнат Кузин признал вину в подрыве автомобиля генерал-лейтенанта Ярослава Москалика и рассказал о своей вербовке спецслужбами Украины.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Украина использует террор для срыва мирных переговоров.

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    29 апреля 2025, 22:46 • Новости дня
    В США арестовали украинцев за незаконное голосование на выборах

    Двое граждан Украины арестованы за нелегальное голосование в США

    В США арестовали украинцев за незаконное голосование на выборах
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    В США арестовали двух граждан Украины за незаконное голосование на выборах в 2024 году. Об этом сообщила министр внутренней безопасности Кристи Ноэм, уточнив, что аресты произвели в сотрудничестве с DOGE Илона Маска.

    Ноэм подчеркнула, что при президентстве Дональда Трампа нарушители американских законов вынуждены будут нести ответственность.

    «При президенте Дональде Трампе, если вы приедете в нашу страну и нарушите наши законы, вы столкнетесь с последствиями», – подчеркнула министр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель американской разведки заявил, что внешние силы не пытаются вмешиваться в выборы президента США, но якобы стремятся повлиять на них и ослабить страну.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на заседании клуба «Валдай» в Сочи о категорическом неприятии Россией обвинений американских спецслужб во вмешательстве в выборы.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва решительно отвергает подобные обвинения и считает защиту от вмешательства во внутренние дела приоритетом для Кремля.

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    30 апреля 2025, 19:25 • Видео
    Украина отвергла перемирие

    Власти Украины отвергли предложение России о трехдневном перемирии на юбилей Победы, более того, намекнули на удар по торжественному параду. Эта наглость проистекает из того, что США дали Киеву некоторую надежду.

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    30 апреля 2025, 15:05 • Новости дня
    Axios: Трамп не просил Зеленского признавать Крым российским

    Axios сообщил о готовности США признать Крым российским вместо Украины

    Axios: Трамп не просил Зеленского признавать Крым российским
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Во время встречи в Ватикане президент США Дональд Трамп дал понять президенту Украины Владимиру Зеленскому, что не требует от него признания Крыма российским, рассчитывая на решение этого вопроса со стороны США.

    Как передает РИА «Новости», президент США Дональд Трамп во время беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским в Ватикане заявил, что США, а не Украина, признают Крым частью России. Об этом информирует издание Axios со ссылкой на собственные источники.

    В материале отмечается, что Зеленский в ходе встречи повторил нежелание признавать Крым российским. В ответ Трамп подчеркнул, что не требует этого от Украины, а признание полуострова возможно со стороны США.

    Также сообщается, что Зеленский выразил готовность идти на уступки ради завершения конфликта, однако отметил необходимость твердых гарантий безопасности для реализации подобных решений.

    Ранее представитель МИД в Симферополе Артем Березовский заявил, что появление сообщений в западных СМИ о возможном признании российского статуса Крыма связано с желанием западных политтехнологов «прощупать почву».

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что закрепление российского статуса Крыма и Донбасса является обязательным условием для урегулирования ситуации на Украине.

    Между тем в Брюсселе опасаются, что признание Крыма может стать первым шагом к признанию Донбасса и Таврии субъектами РФ, что окончательно похоронит либеральную концепцию «мира, основанного на правилах».

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    30 апреля 2025, 13:07 • Новости дня
    ВС России при освобождении Нового в ДНР зашли с неожиданного направления
    ВС России при освобождении Нового в ДНР зашли с неожиданного направления
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    При освобождении населенного пункта Новое в ДНР российские военные зашли с неожиданного для украинских боевиков угла, сообщил командир штурмового подразделения с позывным «Варяг».

    «Противник в своем репертуаре: «птицами» (дронами – прим. ВЗГЛЯД) пытался перекрыть направление. У меня ребята грамотные уже, многие не первый раз в бой идут. Сразу определили, где противник смотрит, где постоянно контролирует, какие лесополосы, какие переходы», – пояснил он, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

    Бойцы ВС России попарно или по три человека подходили к исходному месту, сосредотачиваясь там. В обозначенное время они начали заходить с того направления, где ВСУ их не ожидали.

    Также Минобороны сообщило, что государственный флаг России поднят над освобожденным поселком Новое. В ведомстве указали, что часть украинских военных сложила оружие и сдалась в плен.

    Напомним, в среду ВС России освободили Новое в ДНР.

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    30 апреля 2025, 07:43 • Новости дня
    Bloomberg: Путин отклонил предложение США о прекращении огня
    Bloomberg: Путин отклонил предложение США о прекращении огня
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    На переговорах в Кремле американский спецпосланник Стивен Уиткофф предложил президенту России Владимиру Путину остановить боевые действия, однако Москва сочла такую инициативу неприемлемой, пишет Bloomberg.

    По данным агентства, предложение Уиткоффа заключалось в прекращении боевых действий между Россией и Украиной на текущих позициях сторон, передает Bloomberg.

    Российский лидер, как указывают западные источники, отклонил инициативу, поскольку она не устраивает Москву.

    В материале отмечается, что Уиткофф провел длительные переговоры с Путиным в Кремле.

    По мнению одного из собеседников агентства, для достижения прогресса в переговорах необходимо личное общение между Путиным и Дональдом Трампом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подчеркнул важность усиления уверенности граждан в итоговой победе в ходе спецоперации, назвав это долгом страны, а пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Вашингтон хочет добиться постоянного прекращения огня на Украине после объявления Москвой перемирия в дни 80-летия Победы.

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    30 апреля 2025, 13:39 • Новости дня
    Киев внедрил похожую на игру наградную систему за убийство солдат России
    Киев внедрил похожую на игру наградную систему за убийство солдат России
    @ Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Власти в Киеве внедрили для ВСУ бонусную систему, где бойцы получают баллы за уничтожение техники и солдат России, которые затем можно обменять на военное снаряжение, сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

    Издание Politico со ссылкой на Федорова пишет, что Киев внедрил новую систему поощрений для военнослужащих ВСУ, в рамках которой за уничтожение российских солдат и техники начисляются очки, передает ТАСС.

    По данным издания, в рамках программы Army of Drones bonus бойцы должны загружать видео с подтверждением уничтожения целей. Накопленные очки можно будет обменять на снаряжение и экипировку в специальном онлайн-маркетплейсе Brave 1 Market, который сравнивают с Amazon.

    По информации издания, за убийство солдата России начисляют шесть очков, за повреждение танка – 20, за его уничтожение – 40, уничтожение мобильной ракетной установки оценивается в 50 очков. Для приобретения дрона «Баба-яга» потребуется 43 очка.

    Федоров резюмировал: «Короче говоря, уничтожаешь, получаешь очки, покупаешь на эти очки дрон».

    Ранее спикер МИД Мария Захарова выразила возмущение по поводу предложений иностранцам участвовать в «сафари» на линии фронта на Украине, организованных «69-й разнюхивательной бригадой НАФО» для сбора пожертвований на нужды ВСУ.

    Украинский пленный рассказал, что украинские заключенные вступают в ряды ВСУ ради денежного вознаграждения и обещанной амнистии.


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    30 апреля 2025, 07:59 • Новости дня
    The Times: Европа не смогла собрать 25 тыс. военных для Украины
    The Times: Европа не смогла собрать 25 тыс. военных для Украины
    @ Laszlo Pinter/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейские государства сталкиваются с нехваткой людей и средств для формирования миссии численностью даже 25 тыс. военных для отправки на Украину, сообщила газета The Times со ссылкой на источники.

    Европейские страны не смогут отправить 25 тыс. военных на Украину из-за нехватки ресурсов, передает ТАСС со ссылкой на The Times и собственные источники. Начальник штаба обороны ВС Британии Тони Радакин ранее предлагал направить 64 тыс. военнослужащих после возможной мирной сделки с Россией. Лондон и Париж выразили готовность выделить по 10 тыс. военных каждый.

    На встрече представителей стран Евросоюза 10 апреля была высказана обеспокоенность этими планами. Как отмечают источники, министры обороны заявили: «нет никаких шансов» собрать 64 тыс. солдат, а даже 25 тыс. человек станут пределом совместных усилий. По их подсчетам, с учетом ротации потребуется обеспечить 256 тыс. военнослужащих на два года, что кажется малореальным.

    Эстония и Финляндия выразили опасения, что подобная инициатива ослабит их собственную пограничную оборону. Германия также выступила против, хотя не исключила возможность участия в будущем. Польша, Испания и Италия полностью отказались от отправки своих военных на Украину.

    Вместе с тем Британия и Франция рассматривают вариант отправки военных инструкторов на западную часть Украины. Их задача – размещение сил, однако они не будут находиться вблизи линии фронта, охранять стратегические объекты или заниматься защитой украинских военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении через США требовать от России «обязательств» по Украине, британские военные назвали планы лидера лейбористов Кира Стармера по урегулированию ситуации на Украине политическим театром, а страны Запада предложили направить на Украину миротворческие силы из Азии и Южной Америки.

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    30 апреля 2025, 16:38 • Новости дня
    Киев сообщил о заключении сделки по ресурсам с США в ближайшие сутки

    Шмыгаль сообщил о заключении сделки по ресурсам с США в ближайшие сутки

    Киев сообщил о заключении сделки по ресурсам с США в ближайшие сутки
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительства Украины и США в ближайшие сутки подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых, предусматривающее создание совместного инвестиционного фонда, заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

    Шмыгаль заявил в эфире телеканала «Рада», что окончательные детали соглашения с США о полезных ископаемых будут доработаны в ближайшее время, передает ТАСС. Шмыгаль выразил надежду, что подписание соглашения состоится в течение ближайших суток.

    По его словам, новая военная помощь США Украине будет учитываться как вклад Вашингтона в совместный инвестиционный фонд. Он также уточнил, что Украина обязуется перечислять 50% доходов от всех новых лицензий и ренты на добычу полезных ископаемых в этот фонд, учрежденный совместно с США.

    Ранее Financial Times сообщало, что Соединенные Штаты и Украина планируют подписать рамочное соглашение о минеральных ресурсах и энергетических активах уже на этой неделе.

    Президент США Дональд Трамп обвинял Киев в затягивании подписания финальных документов по важному соглашению о минеральных ресурсах.

    Шмыгаль заявлял, что Киев согласовал с Вашингтоном исключение ранее предоставленной американской финансовой помощи из долговых обязательств нового соглашения по недрам.

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    30 апреля 2025, 20:57 • Новости дня
    США обвинили Киев в попытках изменить условия сделки по ресурсам
    США обвинили Киев в попытках изменить условия сделки по ресурсам
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон готов заключить соглашение по ресурсам с Украиной, однако украинская сторона внезапно внесла новые изменения в предложенный документ, заявил глава Минфина США Скотт Бессент.

    «Да, наша сторона готова к подписанию, но украинцы прошлым вечером решили внести поспешные изменения», – заявил Бессент на заседании Кабмина президента США Дональда Трампа, отвечая на вопрос журналиста, передает ТАСС. Министр уточнил, что Соединенные Штаты готовы оформить соглашение уже сегодня.

    При этом Бессент пояснил, что никаких пунктов из согласованного на выходных соглашения убрано не было – с американской стороны условия остаются прежними.

    Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительства Украины и США в ближайшие сутки подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых, предусматривающее создание совместного инвестиционного фонда.

    Президент США Дональд Трамп обвинял Киев в затягивании подписания финальных документов по важному соглашению о минеральных ресурсах.

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    30 апреля 2025, 19:07 • Новости дня
    Путин сообщил об участии французских бойцов в СВО на стороне России
    Путин сообщил об участии французских бойцов в СВО на стороне России
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил, что на стороне России в зоне специальной военной операции принимают участие граждане Франции.

    На встрече с участниками просветительского марафона «Знание. Первые» Путин подчеркнул, что эти французские добровольцы назвали свое подразделение «Нормандия – Неман», по аналогии с легендарным французским авиаполком, который сражался вместе с советскими летчиками во время Великой Отечественной войны, передает ТАСС.

    Российский лидер отметил: «И сегодня некоторые граждане Французской Республики вместе с нашими бойцами в зоне специальной военной операции воюют плечом к плечу, и назвали свое подразделение тоже, как и их деды и прадеды, "Нормандия – Неман"».

    Глава государства также добавил, что и сегодня во Франции, как и в других западных странах, есть люди, которые разделяют российские принципы и ценности.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что значительная часть населения Франции осознает ситуацию на Украине и не хочет отказываться от дружбы с Россией.

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    30 апреля 2025, 12:40 • Новости дня
    Российские войска освободили Новое в ДНР
    Российские войска освободили Новое в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделения группировки «Запад» был освобожден пункт Новое в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Нанесено поражение формированиям двух механизированных, танковой, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны около Двуречной, Купянска, Купянска-Узлового, Осиново, Нечволодовки, Каменки в Харьковской области и Кировска в ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник при этом потерял более 220 военнослужащих, две бронемашины, пять орудий полевой артиллерии. Уничтожен склад с боеприпасами.

    В то же время подразделения группировки «Север» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники четырех механизированных, пехотной, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ и бригады теробороны возле Миропольского, Проходов, Могрицы, Юнаковки, Садков и Рясного в Сумской области.

    При этом потери ВСУ составили до 155 военнослужащих, три бронемашины, хорватскую РСЗО RAK-SA-12 и семь артиллерийских орудий, в том числе американское 105-мм орудие М119. Уничтожены станция РЭБ и склад с боеприпасами, отчитались в Минобороны.

    Между тем подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, аэромобильной и двух штурмовых бригад ВСУ в районах Звановки, Дроновки, Северска, Подольского, Веролюбовки и Константиновки в ДНР.

    Потери ВСУ составили до 270 военнослужащих, две бронемашины, три орудия полевой артиллерии. Уничтожены три склада с боеприпасами.

    Параллельно подразделения группировки  «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям тяжелой механизированной, механизированной, пехотной бригад ВСУ, бригад спецназначения и нацгвардии у Новой Полтавки, Новоэкономического, Красноармейска, Ульяновки, Яблоновки, Владимировки и Октябрьского в ДНР.

    Противник при этом потерял до 525 военнослужащих, пять бронемашин и семь артиллерийских орудий, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили наступление вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны поблизости от Поддубного, Зеленого Поля, Богатыря, Комара, Отрадного и Вольного Поля в ДНР.

    Потери противника составили до 175 военнослужащих и два орудия полевой артиллерии.

    А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады ВСУ и двух бригад теробороны около Павловки в Запорожской области, Токаревки и Садового в Херсонской области.

    ВСУ потеряли до 85 военнослужащих, танк и орудие полевой артиллерии. Уничтожен склад с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне российские войска освободили Дорошовку в Харьковской области. Днем ранее они освободили Каменку в Харьковской области.

    На прошлой неделе в Курской области был освобожден населенный пункт Олешня, а в Донецкой народной республике (ДНР) – Новомихайловка, Шевченко, Сухая Балка, Тарасовка и Богдановка.

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    30 апреля 2025, 07:32 • Новости дня
    Захарова обвинила Киев в планировании терактов в «прямом эфире»

    Tекст: Александра Юдина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что власти Киева публично обсуждают подготовку терактов, подрывая любые мирные инициативы.

    В своем Telegram-канале она прокомментировала заявления Владимира Зеленского о выборе так называемых «болевых точек» для давления на Москву, сравнив методы украинских властей с действиями террористических организаций.

    Захарова добавила, что подобные действия Киева подрывают любые попытки урегулирования ситуации на Украине мирным путем. По мнению представителя МИД, заявления и действия Зеленского лишь препятствуют дипломатическому диалогу.

    Ранее Захарова отметила, что власти Киева превратились в террористическую ячейку, получающую иностранное финансирование и вооружение.

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    30 апреля 2025, 07:17 • Новости дня
    Система ПВО за ночь сбила 34 украинских беспилотника над пятью регионами России

    Tекст: Александра Юдина

    Средства противовоздушной обороны сбили и уничтожили 34 украинских беспилотника самолетного типа в разных регионах страны минувшей ночью, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что 15 дронов были перехвачены над Курской областью, восемь – над Брянской областью, семь – над Орловской областью, три – над Владимирской областью и один – над Белгородской областью.

    Напомним, в ночь на 29 апреля российские военные уничтожили 40 украинских дронов.

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    30 апреля 2025, 10:39 • Новости дня
    Украинский националист призвал бить русскоязычных детей и взрослых
    Украинский националист призвал бить русскоязычных детей и взрослых
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский националист Дмитрий Корчинский публично поддержал идею физического воздействия на взрослых и детей за разговоры на русском языке.

    Дмитрий Корчинский заявил в эфире YouTube-канала «Говорит великий Львов», что считает правильным и справедливым физически наказывать детей за использование русского языка, передает ТАСС.

    Националист подчеркнул, что, по его мнению, такие меры необходимо применять не только к детям, но и к взрослым украинцам, чтобы они забывали русский язык.

    По его словам, украинцы пока не забыли русский язык, однако, по его убеждению, если хотя бы 10% населения перестанет понимать русский, остальные тоже будут вынуждены его забыть.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, актер Богдан Бенюк, широко известный по ролям в советских и российских кино- и телепроектах, оказался в центре скандала после крайне агрессивных высказываний относительно русского языка на Украине. Он советует применять физическую силу к детям, которые продолжают говорить на русском, чтобы «они забыли на веки вечные о том, что есть русский язык». В числе прочего Бенюк призвал бить детей прутом и даже бутылкой по голове.

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    30 апреля 2025, 09:51 • Новости дня
    Белый дом показал танец Трампа в честь 100 дней президентства

    Tекст: Александра Юдина

    В Сети появилось видео, на котором президент США Дональд Трамп танцует на митинге в Мичигане, посвященном ста дням его второго срока.

    Белый дом распространил видеоролик с выступлением Трампа, снятый на митинге в городе Уоррен, штат Мичиган, передает ТАСС.

    Мероприятие было приурочено к первой сотне дней второго президентского срока Трампа.

    Глава государства исполнил свой знаменитый танец под песню YMCA группы Village People.

    Отметим, результаты свежего опроса показали, что значительная часть жителей США не одобряет деятельность Дональда Трампа на посту президента во втором сроке. Рейтинг одобрения Трампа упал до 43%, что стало самым низким показателем за его второй срок.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп завершает первые сто дней второго срока с самым низким рейтингом одобрения за последние десятилетия. При этом результаты опроса показали, что деятельность Трампа на посту президента за этот период соответствовала ожиданиям значительной части американцев.

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    Беспрецедентный кризис заставляет сбивать цены на автомобили

    Целых полмиллиона нераспроданных легковых автомобилей скопилось на складах в России. Это беспрецедентный объем на фоне обвалившихся продаж. А это значит, что покупателей ждут скидки, считают в «Автостате». На каких автомобилях можно будет сэкономить, и почему ситуация с распродажей машин не такая однозначная? Подробности

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    Россия и КНДР вскрыли военное лицемерие Запада

    Россия и КНДР официально подтвердили участие северокорейцев в освобождении Курской области. В ответ западные страны раскритиковали сближение Пхеньяна и Москвы. Однако эксперты отмечают: громкие заявления США и ЕС беспочвенны. В то время как присутствие северокорейских военных в Курской области регламентировалось союзническим договором с Россией, отправка западных наемников на Украину остается нелегальной до сих пор. Подробности

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    «Семь месяцев во мраке». Жители Суджи рассказали о жизни под украинской оккупацией

    Накануне полного освобождения Курской области от украинских вооруженных формирований спецкор газеты ВЗГЛЯД встретился с теми, кто с начала августа прошлого года и до середины марта был под оккупацией ВСУ. Жители Суджанского района рассказали о семи месяцах ежедневных испытаний — и о том, с чем они вышли из статуса «без вести пропавших». Подробности

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    США проиграли Европе в Америке

    Парламентские выборы в Канаде выиграла действующая либеральная власть, хотя еще в начале года победа консерваторов казалась неизбежной. Это триумф не только премьер-министра Канады Марка Карни, но и глобалистов. А основной виновник того, что Урсула фон дер Ляйен теперь светится от радости, это Дональд Трамп. Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Украина отвергла перемирие

      Власти Украины отвергли предложение России о трехдневном перемирии на юбилей Победы, более того, намекнули на удар по торжественному параду. Эта наглость проистекает из того, что США дали Киеву некоторую надежду.

    • Чем Трамп похож на Ельцина

      Президент США Дональд Трамп преодолел важный рубеж в 100 дней президентства. Теперь традиционное для США политическое перемирие закончено, удары посыплются со всех сторон, а отбивать их нечем – успехов у Трампа нет.

    • Зачем России перемирие на юбилей Победы

      В дни празднования 80-летия Победы, с 8 по 11 мая, Россия приостанавливает боевые действия в рамках спецоперации на Украине. Разумеется, это будет «тишина в ответ на тишину», то есть решение за Киевом. Зачем России такое перемирие?

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    • Зеленского ловят на аркан

      Сделка между Украиной и США по редкоземельным металлам, которую в свое время лоббировал сам Зеленский, в итоге становится ловушкой для киевского режима.

    • Трамп сотрясает мировую экономику тарифами и пошлинами

      Администрация Белого дома начала глобальную торговую войну, объявив о повышении тарифов и пошлин для крупнейших торговых партнеров, включая ЕС, Китай и Японию.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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