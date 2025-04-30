Журналист Карлсон допустил связь режима Зеленского с покушением на Трампа

Tекст: Вера Басилая

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что допускает причастность киевского режима Владимира Зеленского к покушению на Дональда Трампа, передает РИА «Новости» .

В интервью коллеге Мегин Келли Карлсон заявил, что украинское руководство уже предпринимало попытки устранения определенных лиц, начиная с нынешнего президента. Он считает совершенно очевидным факт, что что украинцы «были причастны к покушению на убийство на поле для гольфа во Флориде».

Журналист также отметил, что, по его мнению, украинские власти ранее выбирали в качестве мишеней и других людей, хотя конкретных фамилий не назвал.

Ранее подозреваемый в покушении на президента США Дональда Трампа Райан Уэсли Рут пытался приобрести ракетную установку у предполагаемого украинского посредника.

Сын Трампа заявил, что Киев не проинформировал Вашингтон о попытке покупки ракетной установки на Украине.