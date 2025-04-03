Подготовка к выборам означает, что ЗЕ-команда допускает такую возможность, но не говорит об окончательном согласии на них Зеленского. Он даст добро на начало избирательного процесса только в том случае, если на 100% будет уверен в своей победе.0 комментариев
Фонд президентских грантов поддержал 54 тыс. проектов за восемь лет
Фонд президентских грантов с 2017 года поддержал 54 тыс. проектов, выделив на них 81 млрд рублей, из которых 71 млрд рублей пошли на прямую поддержку.
С 3 апреля 2017 года Фонд президентских грантов стал главным оператором государственной поддержки некоммерческих организаций в России.
За восемь лет работы фонд поддержал 54 тыс. социально значимых проектов, выделив на их реализацию 81 млрд рублей. Из этой суммы 71 млрд рублей пошли на прямую поддержку 32 тыс. проектов, а 10 млрд рублей были использованы для софинансирования конкурсов, организуемых региональными органами власти.
С 2021 года фонд также внедрил механизм софинансирования конкурсов, поддерживая более 22 тыс. проектов, организованных исполнительными органами субъектов Российской Федерации. Эти конкурсы получили дополнительное финансирование в размере 15 млрд рублей от самих регионов.
Президентские гранты получили более 75% всех социально ориентированных некоммерческих организаций страны, охватив 2 334 населенных пункта. В январе 2025 года Президент России Владимир Путин поручил фонду создать Школу управления НКО и Центр развития цифровых сервисов, которые уже начали свою деятельность.
Кроме того, по инициативе Президента был создан Президентский фонд экологических и природоохранных проектов. Новый фонд, зарегистрированный в марте 2025 года, будет работать в цифровом формате, без использования офисных зданий и автомобилей.