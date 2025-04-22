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Жительница Белгородской области пострадала от удара беспилотника ВСУ
ВСУ атаковали село Долгое, ранена местная жительница, поврежден дом
В селе Долгое Белгородской области женщина получила ранение после сброса взрывных устройств с беспилотника, ее госпитализация не потребовалась.
Инцидент произошел в Валуйском округе, сообщает РИА «Новости». По словам губернатора Вячеслава Гладкова, беспилотник Вооруженных сил Украины сбросил два взрывных устройства на частный дом в селе Долгое. В результате происшествия пострадала женщина, получившая минно-взрывную травму.
Пострадавшую доставили в Валуйскую центральную районную больницу, где ей оказали медицинскую помощь. Гладков отметил: «Ранена женщина. Пострадавшую с минно-взрывной травмой доставили в Валуйскую ЦРБ, где ей оказали всю необходимую помощь».
Госпитализация раненной не потребовалась, она будет проходить лечение амбулаторно. Власти уточняют информацию о последствиях удара и проведут подомовой обход в дневное время.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные за сутки провели одиннадцать обстрелов в направлении Горловки с применением крупнокалиберной артиллерии и дронов-камикадзе. Всего за три с половиной года атак ВСУ в Белгородской области погибли 23 ребенка. В ходе атак с использованием беспилотников 21 апреля в Белгородской области получил ранение один человек, повреждены автомобили, жилые дома и линия электропередачи.