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    Китай испытал неядерную «водородную бомбу» нового типа
    ЕС и G7 предрекли финансовые трудности при разморозке российских активов
    Минобороны сообщило о нарушении пасхального перемирия силами ВСУ
    Разлив нефтепродуктов произошел при перекачке из танкера на Сахалине
    Конгрессмен США подписал снаряд для ВСУ у границы России
    В МИД Украины потребовали извинений от Fox News за «российский Киев»
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    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Празднование Пасхи – это возможность вернуться к своему Крещению

    Он не просто воскрес – Он пребывает среди тех, кто верует в Него, и это радикально меняет всю их жизнь. Он – не мертвый учитель, а живой Спаситель; к Нему можно воззвать, можно принять Его прощение и довериться Его руководству. Во врата, которые Он открыл своим воскресением, можно войти.

    0 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Про Пасху мы помним всегда, даже если не помним

    На СВО я встречала такие случаи. Вроде и пошел человек не из самых высоких соображений. И биография у него не самая безупречная. А в итоге погибает, как герой, защищая товарищей. И ведь мог спастись сам, но предпочел спасти других.

    4 комментария
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Самоустранение США – новость для Киева много хуже, чем для Москвы

    Американцы всё еще рассчитывают на положительный результат по украинскому урегулированию. Интенсивность различных шагов и слов, видимо, означает, что активность за занавесом продолжается. Но ничего не гарантирует.

    13 комментариев
    20 апреля 2025, 15:51 • Новости дня

    Бывший командующий НАТО Кларк назвал целью России взятие Одессы

    Бывший командующий НАТО Кларк назвал целью России взятие Одессы
    @ Andrey Nekrasov/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Экс-командующий объединенными силами НАТО Уэсли Кларк заявил, что окончание специальной военной операции произойдет после взятия города Одесса.

    «Взятие Одессы для России будет означать завершение войны и фактическую победу», – сказал Кларк в эфире украинского ТВ, передает Ura.ru.

    Он подчеркнул, что именно этот город, по его мнению, является ключевой стратегической целью Москвы на данном этапе конфликта на Украине.

    Ранее СМИ сообщали, что президент России Владимир Путин в ходе общения с президентом США Дональдом Трампом и его спецпосланником Стивом Уиткоффом ясно дал понять, что Москва не прекратит спецоперацию на Украине до достижения намеченных целей.

    19 апреля 2025, 17:41 • Новости дня
    Герасимов сообщил о попытке прорыва ВСУ в Белгородскую область
    Герасимов сообщил о попытке прорыва ВСУ в Белгородскую область
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Украины после неудачных попыток в приграничье Курской области предприняли попытку прорыва в Белгородскую область в районах Демидовки и Поповки, сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.

    Начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил о попытке украинских военных прорваться в Белгородскую область. По его словам, после неудачи в курском приграничье противник попытался осуществить прорыв в районах населенных пунктов Демидовка и Поповка, которые граничат с Курской областью, передает РИА «Новости».

    Герасимов отметил, что в Курской области продолжается зачистка от подразделений ВСУ в районах Горналя и Олешни силами морской пехоты. В частности, завершается зачистка территории Горнальского мужского монастыря, а штурмовые группы 810-й бригады морской пехоты ведут боевые действия по разгрому противника в Горнале и в прилегающих рощах на участке площадью 4,5 кв. километра. Генерал отметил, что противник сосредоточил там основные усилия.

    Работа по окончательному освобождению лесных участков и Горнали в Курской области продолжается, подчеркнул Герасимов во время доклада президенту России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нанесли поражение формированиям восьми бригад ВСУ у Горналя и Олешни, полностью заблокировали остатки украинских сил в Горнале.

    Как отметили эксперты, освобождение Олешни создает Сумское направление в зоне СВО.


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    20 апреля 2025, 11:18 • Новости дня
    ЕС и G7 предрекли финансовые трудности при разморозке российских активов

    МИД Эстонии заявил о риске проблем ЕС и G7 при разблокировке российских активов

    ЕС и G7 предрекли финансовые трудности при разморозке российских активов
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна предупредил о вероятных финансовых проблемах Евросоюза и G7, если санкции на замороженные активы России не будут продлены, сообщает Financial Times.

    Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что отказ Венгрии поддержать продление санкций против российских активов может поставить ЕС и страны G7 в сложное финансовое положение. Цахкна отметил, что кредитование Киева осуществляется за счет доходов от замороженных активов России, и разморозка этих средств вынудит европейских налогоплательщиков брать на себя дополнительные расходы, пишет Financial Times.

    «Орбан выставит европейским налогоплательщикам еще больший счет за поддержку Украины», – отметил глава МИД Эстонии.

    По его словам, угроза блокирования санкций ранее неоднократно озвучивалась премьером Венгрии Виктором Орбаном, однако на практике еще не была реализована.

    После начала спецоперации на Украине страны Евросоюза и G7 заморозили почти половину российских валютных резервов – около 300 млрд евро, из которых более 200 млрд размещены в Евросоюзе, преимущественно на счетах бельгийской расчетно-клиринговой системы Euroclear.

    Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Европе придется вернуть России 240 млрд евро, если Венгрия заблокирует продление санкций в июне.

    Верховный представитель ЕС Кая Каллас отметила, что некоторые страны Евросоюза категорически не согласны с предложением использовать замороженные российские активы для поддержки Украины.

    Евросоюз обсуждает возможность изъятия замороженных активов России для восстановления Украины после конфликта.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не откажется от прав на свои замороженные в ЕС активы и не перестанет их защищать.

    Коментарии (8)
    20 апреля 2025, 12:55 • Видео
    Американцы передумали ненавидеть Россию

    В 2025 году американцы заметно изменили свое мнение о России в лучшую сторону, свидетельствуют опросы общественного мнения. Более того, каждый третий американец теперь верит российским СМИ. Что это с ними?

    Коментарии (0)
    20 апреля 2025, 12:41 • Новости дня
    Обменянные боевики «Азова» выразили недовольство Киевом и отказались воевать
    Обменянные боевики «Азова» выразили недовольство Киевом и отказались воевать
    @ Aleksandr Gusev/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Боевики «Азова» (организация признана террористической, запрещена в РФ) , возвращенные Киеву в ходе обмена пленными, заявили о разочаровании в украинских властях и выразили нежелание вновь участвовать в боевых действиях, несмотря на поддержку войны.

    Обменянные боевики «Азова» Владислав Хруль и Максим Холопченко выразили недовольство действиями киевских властей, сообщает ТАСС. По их словам, они разочарованы тем, что их обмен откладывался на годы, в то время как командование группировки было возвращено в короткие сроки после пленения. В результате долгого ожидания бывшие пленные говорят, что уже не собираются возвращаться на фронт, несмотря на поддержку войны и мобилизации.

    Холопченко заявил: «Вряд ли я пошел бы [на фронт] снова. Хочу отдохнуть. Я в 19 [лет] в плен попал, молодость пропадает». Он подчеркнул, что полностью поддерживает действия украинских военкомов по принудительной мобилизации мужчин на улицах, однако сам участвовать в боевых действиях больше не планирует.

    В свою очередь Хруль отметил, что среди бывших пленных царит разочарование и недоверие к киевскому режиму. Он рассказал, что поначалу некоторые из освобожденных еще собирались подписывать контракты и продолжать службу, но теперь, по его словам, «такого желания уже нет», так как они почувствовали себя ненужными собственной стране. Хруль объяснил, что Киев меняет боевиков «Азова» малыми группами, чтобы избежать возможного массового бунта среди освобожденных, тогда как обычных мобилизованных обменивают почти сразу.

    В результате обмена 19 апреля были возвращены на территорию, подконтрольную Киеву, 246 военнопленных ВСУ, в числе которых оказались Хруль и Холопченко. Одновременно Россия получила 246 своих военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский военный, взятый в плен в Белгородской области, рассказал о задачах, которые ставили перед ним командиры ВСУ, назвал 9 Мая общим праздником для россиян и украинцев, а также заявил, что его подразделение попадало под огонь своих же сил.

    Коментарии (8)
    19 апреля 2025, 22:15 • Новости дня
    В Еврокомиссии прокомментировали объявление Россией пасхального перемирия

    Tекст: Ольга Иванова

    В ЕС выразили ожидание реального прекращения огня и шагов к длительному перемирию после заявления президента России Владимира Путина о пасхальном перемирии.

    Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анитта Хиппер заявила, что в Брюсселе ждут «фактическое прекращение конфликта и четкие действия для длительного прекращения огня», передает РИА «Новости».

    Хиппер подчеркнула: «Россия может остановить эту войну в любой момент, если действительно захочет». Она также отметила, что Евросоюз намерен и далее оказывать поддержку Украине.

    Пасхальное перемирие было объявлено президентом России Владимиром Путиным с 18.00 мск 19 апреля до полуночи 21 апреля.

    Российская сторона выразила надежду, что Украина также прекратит огонь, и отметила, что реакция Киева покажет его готовность к мирным переговорам.

    Мировые СМИ активно обсуждают объявленное пасхальное перемирие и его возможное влияние на переговорный процесс.

    Между тем военкор показал первые доказательства срыва перемирия со стороны ВСУ.

    Коментарии (9)
    20 апреля 2025, 09:53 • Новости дня
    ВСУ нарушили перемирие и ударили по Донецку
    ВСУ нарушили перемирие и ударили по Донецку
    @ Andriy Andriyenko/Ukrainian Armed Forces/REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Утром в районе Элеваторной улицы в Буденновском районе Донецка зафиксировано попадание в результате удара, нанесенного украинскими войсками несмотря на объявленное перемирие.

    Украинские войска утром нанесли удар по Донецку, сообщает ТАСС. По данным оперативных служб, попадание произошло на Элеваторной улице в Буденновском районе города. Местные специалисты уточняют тип используемого вооружения и другие детали инцидента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пасхальное перемирие вступило в силу в зоне СВО, Владимир Зеленский заявил о готовности Киева придерживаться договоренностей, однако ВСУ вскоре после объявления Москвой перемирия применили FPV-дроны по российским позициям на Покровском направлении.

    Коментарии (11)
    20 апреля 2025, 11:20 • Новости дня
    Очевидцы сообщили о трех взрывах и крупном задымлении в Донецке
    Очевидцы сообщили о трех взрывах и крупном задымлении в Донецке
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Донецке были зафиксированы как минимум три взрыва, после которых в одном из районов наблюдается сильное задымление, сообщили очевидцы.

    По данным корреспондента РИА «Новости», серия взрывов произошла в Донецке после девяти часов утра. По меньшей мере три взрыва были отчетливо слышны в разных частях города.

    Очевидцы сообщают о густом дыме, который поднимается над одним из районов Донецка. На место происшествия оперативно прибыли спасательные службы для выяснения обстоятельств и ликвидации последствий взрывов.

    О пострадавших и разрушениях на данный момент информации нет. Взрывы произошли на фоне действующего пасхального перемирия.

    Ранее утром в районе Элеваторной улицы в Буденновском районе Донецка было зафиксировано попадание в результате удара, нанесенного украинскими войсками несмотря на объявленное перемирие.

    Также ВСУ нарушили пасхальное перемирие в ЛНР ночным обстрелом пригорода Кременной.

    Минобороны России сообщило о введении режима прекращения огня на время пасхального перемирия с вечера 19 апреля до ночи 21 апреля, что составляет 30 часов.

    Президент России Владимир Путин распорядился остановить все боевые действия на этот период и призвал быть крайне внимательными и готовыми к немедленному ответу, отмечая, что украинская сторона более 100 раз нарушала договоренности о ненанесении ударов по энергообъектам.

    Коментарии (0)
    20 апреля 2025, 07:00 • Новости дня
    «Северяне» уничтожили за сутки более 230 военных ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Группировка войск «Север» пресекла попытки прорыва ВСУ в Курской области, уничтожив живую силу и технику противника, а также освободив хутор Олешня на Сумском направлении.

    Как сообщает Telegram-канал «Северный ветер», утром 19 апреля украинские штурмовые группы дважды пытались проникнуть на российскую территорию в районе Поповки, однако первая группа подорвалась на минных заграждениях, а вторая была уничтожена ударами с беспилотников. Организованное сопротивление противника в районе было сломлено, вражеская артиллерия и беспилотники подавлены огнем российских артиллеристов и операторов БПЛА.

    На направлении Демидовки выявлены и ликвидированы две малые группы ВСУ, переброшенные для разминирования, вместе с мобильной техникой. В Сумской области российские войска продолжили уничтожать вражеские орудия, пусковые установки БПЛА и строительную технику, не допуская продвижения украинских подразделений.

    Утром подразделения ВДВ выбили ВСУ из хутора Олешня, пресекли контратаку двух штурмовых групп противника и отбили несколько безуспешных попыток вернуть утраченные позиции. За сутки на Сумском направлении уничтожено шесть единиц бронетехники и 1700 метров продвижения вглубь территории, обезврежено 3797 взрывоопасных предметов. На Липцовском и Волчанском направлениях ликвидированы склады боеприпасов, четыре боевые группы, склад обеспечения и техника противника.

    Суточные потери ВСУ по данным канала составили более 230 человек, из которых свыше 180 – на Сумском, более 30 – на Краснояружском направлениях. В числе уничтоженной техники – БТР «М-113» и «Кугуар» (США), ББМ «Козак», «Варта», РСЗО «Вампир» (Чехия), гаубицы «М-777», «М-119» (США), «Д-30», «Гиацинт», «Мста-Б», восемь ударных и 22 разведывательных беспилотника, САУ 2С1 «Гвоздика», автомобильная техника и станция спутниковой связи. Оставшимся на территории Белгородской области украинским военным предложено сдаться в плен после объявления перемирия.

    Пасхальное перемирие было объявлено президентом России Владимиром Путиным с 18.00 мск 19 апреля до полуночи 21 апреля.

    Украинский президент Владимир Зеленский заявил о «зеркальных действиях» в ответ на режим прекращения огня со стороны России.

    Российская сторона выразила надежду, что Украина также прекратит огонь, и отметила, что реакция Киева покажет его готовность к мирным переговорам.

    Мировые СМИ активно обсудают объявленное пасхальное перемирие и его возможное влияние на переговорный процесс.

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    20 апреля 2025, 02:00 • Новости дня
    Пушков: Украина была принуждена Россией к тому, чтобы признать пасхальное перемирие

    Tекст: Ольга Иванова

    Сенатор Алексей Пушков указал, что Киеву пришлось официально признать пасхальное перемирие после политического маневра Москвы, подчеркнув, что отказ был бы невыгоден на фоне заявления Путина.

    Пушков в своем Telegram-канале заявил: «На деле у Киева не было выбора. Иначе это было бы чуть ли не официальным признанием того, что Украина не хочет мира. (…) Таким образом, Украина была фактически принуждена Россией к тому, чтобы официально признать пасхальное перемирие. Вместе с тем и после этого заявления продолжали поступать сообщения о нарушения перемирия со стороны ВСУ в Херсонской области».

    Пушков отметил, что западные СМИ ранее сообщали, что Зеленский, возможно, отклонил предложение о перемирии. Он добавил, что ситуация изменилась после того, как в Киеве, по его мнению, осознали: отказ от перемирия на фоне заявления Путина выглядел бы проигрышно. Это, по словам сенатора, отразилось бы не только внутри страны, но и в глазах президента США Дональда Трампа, который ждет сигналов к урегулированию, а также международного сообщества.

    Пушков также предположил, что на решение Киева могли повлиять лидеры Франции Эммануэль Макрон и Британии Кир Стармер, которые склоняли Владимира Зеленского к согласию на перемирие.

    Пасхальное перемирие было объявлено президентом России Владимиром Путиным с 18.00 мск 19 апреля до полуночи 21 апреля.

    Украинский президент Владимир Зеленский заявил о «зеркальных действиях» в ответ на режим прекращения огня со стороны России.

    Российская сторона выразила надежду, что Украина также прекратит огонь, и отметила, что реакция Киева покажет его готовность к мирным переговорам.

    Мировые СМИ активно обсудают объявленное пасхальное перемирие и его возможное влияние на переговорный процесс.

    Коментарии (5)
    20 апреля 2025, 12:55 • Новости дня
    Минобороны сообщило о нарушении пасхального перемирия силами ВСУ

    ВСУ во время пасхального перемирия нанесли удары по регионам России, погибли люди

    Минобороны сообщило о нарушении пасхального перемирия силами ВСУ
    @ Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ в ночь на 20 апреля предприняли попытки атаковать позиции российских войск в районах населенных пунктов Сухая Балка и Богатырь в ДНР несмотря на объявленный режим пасхального перемирия, сообщило Министерство обороны России.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, все российские войска в зоне специальной военной операции с 18.00 19 апреля строго соблюдали введенный режим прекращения огня по приказу Верховного Главнокомандующего и оставались на занятых рубежах.

    В ведомстве заявили, что несмотря на пасхальное перемирие, ночью подразделения ВСУ предприняли попытки атак на российские позиции в районах населенных пунктов Сухая Балка и Богатырь Донецкой Народной Республики. Эти нападения были успешно отражены российскими военными.

    Кроме того, по информации Минобороны, за ночь противник применил 48 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, включая один удар по территории Крыма. Зафиксировано 444 артиллерийских и минометных обстрела, 900 ударов и сбросов боеприпасов с помощью квадрокоптеров по позициям российских войск, а также обстрелы приграничных районов Брянской, Курской и Белгородской областей. В результате атак погибли и пострадали мирные жители, были повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

    Президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие с 18.00 мск 19 апреля до полуночи 21 апреля.

    Владимир Зеленский пообещал «зеркальные действия» в ответ на режим прекращения огня со стороны России.

    Посол Мирошник сообщил, что обстрелы Донецка, Горловки, Херсонского и других направлений сохраняются, а число сообщений о нарушениях режима тишины со стороны ВСУ увеличилось.

    Коментарии (11)
    20 апреля 2025, 10:53 • Новости дня
    Fox News назвал Киев частью России во время трансляции литургии

    Телеканал Fox News в эфире с пасхальной литургией подписал Киев как часть России

    Fox News назвал Киев частью России во время трансляции литургии
    @ Andrew Kravchenko/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Американский телеканал Fox News во время показа пасхальных богослужений в прямом эфире сопроводил кадры из украинской столицы подписью «Киев, Россия».

    Американский телеканал Fox News во время трансляции пасхальных богослужений из разных городов мира обозначил Киев как часть России. На экране с изображением собора в столице Украины появилась подпись: «Киев, Россия», передает РИА «Новости».

    Канал передавал прямые включения из храмов Ватикана, Москвы и Киева, где зрители могли видеть и слушать молитвы священнослужителей.

    Отмечается, что в 2025 году Пасху одновременно празднуют православные, католики и большинство протестантов.

    СМИ писали, что американские власти рассматривали возможность официального признания Крыма частью России при заключении мирного соглашения между Москвой и Киевом.

    Политолог Сергей Михеев заявил, что признание США только Крыма не решит задачи Москвы, так как необходимо признание всех пяти новых российских регионов.

    Коментарии (6)
    20 апреля 2025, 13:18 • Новости дня
    В МИД Украины потребовали извинений от Fox News за «российский Киев»

    Представитель МИД Украины потребовал извинений от Fox News за «российский Киев»

    Tекст: Вера Басилая

    Американский телеканал Fox News должен извиниться перед Украиной за то, что в одном из эфиров указал Киев как российский город, заявил представитель украинского МИД Георгий Тихий.

    По словам Тихого, если инцидент был ошибкой, а не преднамеренным политическим заявлением, телеканал Fox News должен извиниться и выяснить, кто несет ответственность за подобную оплошность, передает РИА «Новости».

    Ранее американский телеканал Fox News во время показа пасхальных богослужений в прямом эфире сопроводил кадры из украинской столицы подписью «Киев, Россия».

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    20 апреля 2025, 03:00 • Новости дня
    Самолет с освобожденными из плена военными приземлился в Москве
    Самолет с освобожденными из плена военными приземлился в Москве
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В столичном аэропорту приземлился транспортный самолет, доставивший домой 246 российских военных после их освобождения из украинского плена.

    Самолет Ил-76МД с группой из 246 российских военнослужащих, освобожденных из плена на Украине, совершил посадку в Москве. Телеканал «Звезда» продемонстрировал кадры прибытия военнослужащих на российскую территорию.

    Напомним, в субботу в рамках обмена пленными между Россией и Украиной удалось вернуть домой 246 российских военнослужащих, еще 31 украинский раненый передан в качестве жеста доброй воли.

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    19 апреля 2025, 23:05 • Новости дня
    Сальдо сообщил об атаке ВСУ дронами на Херсонскую область в пасхальное перемирие

    Tекст: Ольга Иванова

    В пасхальное перемирие несколько населенных пунктов Херсонской области, включая Алешки и Каховку, подверглись атакам беспилотников и минометному обстрелу со стороны ВСУ, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    Как сообщает Сальдо в своем Telegram-канале, зафиксированы удары ВСУ по мирным городам региона, несмотря на объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие. По словам Сальдо, атаки начались с 18.00 субботы.

    «Сегодня, в пасхальную ночь, когда миллионы людей молятся о мире, украинская сторона нарушает перемирие, объявленное президентом Владимиром Владимировичем Путиным. ВСУ продолжают наносить удары по мирным городам Херсонской области», – написал Сальдо.

    Он уточнил, что в Алешках были применены FPV-дроны и миномет, в Голой Пристани удары наносились дронами-камикадзе, а по Каховке зафиксировано не менее шести сбросов с беспилотников. Сальдо добавил, что на некоторых участках фронта сохраняется тишина и обстрелы не ведутся, что, по его мнению, свидетельствует о наличии среди украинских военных тех, кто «услышал призыв к миру».

    Пасхальное перемирие было объявлено президентом России Владимиром Путиным с 18.00 мск 19 апреля до полуночи 21 апреля.

    Украинский президент Владимир Зеленский заявил о «зеркальных действиях» в ответ на режим прекращения огня со стороны России.

    Российская сторона выразила надежду, что Украина также прекратит огонь, и отметила, что реакция Киева покажет его готовность к мирным переговорам.

    Мировые СМИ активно обсудают объявленное пасхальное перемирие и его возможное влияние на переговорный процесс.

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    20 апреля 2025, 13:04 • Новости дня
    NYT: Путин дал понять Трампу о намерении продолжать СВО до достижения целей

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин в ходе общения с президентом США Дональдом Трампом и его спецпосланником Стивом Уиткоффом ясно дал понять, что Москва не прекратит спецоперацию на Украине до достижения намеченных целей, сообщает The New York Times.

    По информации издания, российский лидер через личные встречи с Уиткоффом и телефонный разговор с Трампом четко обозначил, что операция будет продолжаться, даже если удастся достичь только части намеченных задач, пишет The New York Times.

    Аналитики, «близкие к правительству», отмечают, что Путин не проявил той гибкости по территориальным вопросам, которую многие от него ожидали. По их оценке, Москва, несмотря на сложные переговоры по Украине, стремится расширить повестку обсуждений с США. В частности, планируется включить в диалог вопросы энергетики, сотрудничества в Арктике и космических программ.

    Собеседники издания подчеркивают, что одной из ключевых целей Кремля в этих контактах остается недопущение дальнейшего расширения НАТО на восток. Эксперты считают, что диверсификация тем переговоров может способствовать поддержанию диалога между Москвой и Вашингтоном, даже если попытки достичь мирных соглашений по украинскому вопросу завершатся безрезультатно.

    Между тем мировые СМИ обсуждают объявленное пасхальное перемирие и его возможное влияние на переговорный процесс.

    Администрация президента США Дональда Трампа намерена организовать дополнительную встречу между спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом и российскими представителями.

    Помощник президента России Юрий Ушаков выразил уверенность, что переданные через спецпосланника Стивена Уиткоффа сигналы Москвы по ситуации на Украине уже обсуждались в Вашингтоне.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что США готовят почву для выхода из конфликта на Украине.

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    19 апреля 2025, 18:44 • Новости дня
    Келлог: Украина не станет частью НАТО

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вопрос о присоединении Украины к Североатлантическому альянсу уже давно не стоит на повестке и не рассматривается как реальная перспектива, заявил спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог.

    Келлог заявил в эфире телеканала Fox News, что Украина не станет частью НАТО. Он подчеркнул: «Мы заявили предельно ясно: НАТО вне обсуждений. Вы не станете частью НАТО. Эта мысль не нова. Мы говорим об этом с 2008 года, когда Бернс сказал Кондолизе Райс, что это недостижимая цель», передает ТАСС.

    Ранее лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц выразил мнение, что Украина не может стать членом ЕС и НАТО до окончания текущего вооруженного конфликта.

    Во вторник спецпосланник президента США Стив Уиткофф предложил придать отношениям Москвы и Вашингтона новую форму через развитие коммерческих связей, что, по его мнению, может способствовать стабильности в регионе. Он добавил, что обсуждение урегулирования конфликта на Украине включает не только территориальные вопросы, но и гарантию безопасности, а также отказ от вступления Украины в НАТО.

    Президент США заявил, что Зеленский хочет, чтобы Украина стала членом НАТО, но осознает, что этого не случится.

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