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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Как Запад научили бояться Россию

    Из инструмента, призванного объединить человечество перед лицом общих угроз, термин «экзистенциальная угроза» превратился в элемент геополитической риторики, направленной на создание образа врага. «Угроз» у человечества много, но после пандемии 3/4 упоминаний «экзистенциальной угрозы» связаны с Россией.

    0 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Мы помогаем Западу поддерживать мифы о нем и о нас

    Проведите эксперимент: спросите детей, читавших роман Даниэля Дефо, кем был Робинзон Крузо? Я задавал этот вопрос и взрослой аудитории, и мне говорили, что Робинзон был моряком, любителем приключений и купцом, но почти никто не вспоминал, что он был работорговцем.

    22 комментария
    13 апреля 2025, 15:39 • Новости дня

    Пушков отметил популярность Трампа вопреки отсутствию достижений за 100 дней власти

    Tекст: Ольга Иванова

    Российский сенатор Алексей Пушков обратил внимание, что президент США Дональд Трамп остается популярным, несмотря на отсутствие явных достижений за первые 100 дней его президентства.

    Пушков отметил, что хотя у Трампа не было явных результатов за первые 100 дней на посту президента, он все еще привлекает значительное внимание и имеет поддержку среди населения США. В своем Telegram-канале Пушков упомянул событие во Флориде, на котором Трампа встретили стоя и с овациями. Приветствие он получил на одном из матчей UFC.

    «Гигантская толпа, устроившая стоячую овацию президенту США, приветствует Дональда Трампа во время его появления во Флориде на матче UFC... Эта овация десятков тысяч человек стала ответом на акции протеста против Трампа, организованные демократами и прокатившиеся недавно по 50 штатам страны. Хотя у Трампа нет явных достижений за его первые 100 дней у власти, он по-прежнему пользуется огромной популярностью», – написал сенатор.

    Формальной причиной для начала протестов стали веденные Дональдом Трампом таможенные пошлины. В перечне, опубликованном Белым домом, 184 страны и территории. В «черный список» не вошли Россия и Белоруссия. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала, как в мире встретили эти ограничения.

    12 апреля 2025, 19:39 • Новости дня
    Трамп продлил на год пакет санкций Байдена против России

    Президент США подписал указ о продлении санкций Байдена против России на год

    Трамп продлил на год пакет санкций Байдена против России
    @ Shawn Thew/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп продлил на год санкции против России, введенные Джо Байденом, следует из уведомления в Федеральном реестре США.

    Согласно уведомлению в Федеральном реестре США, санкции касаются российских частных лиц и компаний, которые, по мнению американских властей, могут быть связаны с киберпреступлениями и другими действиями, угрожающими национальной безопасности США, передает

    ТАСС.

    Эти санкции были впервые введены его предшественником Джо Байденом в апреле 2021 года в ответ на предполагаемые кибератаки и вмешательства в выборы. Указ 14024, на основе которого были введены санкции, неоднократно расширялся администрацией Байдена.

    Помимо продления санкций, Трамп также продлил на год режим чрезвычайного положения в стране, введенный Байденом для противодействия «вредоносным» действиям России, передает РИА «Новости».

    Чрезвычайное положение было объявлено Байденом для защиты США от предполагаемых угроз со стороны России, включая подрыв демократических процессов и кибердеятельность. Трамп отметил, что эти действия России представляют «необычную и чрезвычайную угрозу» для США, и поэтому чрезвычайное положение останется в силе до апреля следующего года.

    Ранее американский экономист Джеффри Сакс заявлял об успешных переговорах между Россией и США, которые могут привести к отмене американских санкций.

    Госсекретарь Марко Рубио намеревался усилить давление на администрацию президента США Дональда Трампа для введения жестких санкций против России.

    Президент США ранее пригрозил запретом на ведение бизнеса в США импортерам нефти из России в случае отсутствия соглашения с Москвой по Украине.

    Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) не ожидал быстрого снятия санкций даже при возможных договоренностях между Россией и США по Украине.

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    11 апреля 2025, 07:29 • Новости дня
    Трамп заявил, что ему не нужен Илон Маск в команде Белого дома
    Трамп заявил, что ему не нужен Илон Маск в команде Белого дома
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп заявил на канале Fox News, что возглавляющий Департамент государственной эффективности (DOGE) Илон Маск не нужен ему для работы, но остается из-за личной симпатии.

    Трамп подчеркнул, что Маск не является необходимым членом его команды, однако остается в администрации из-за симпатии, передает РИА «Новости».

    «Илон проделал фантастическую работу. Смотрите, он сидит здесь, и мне все равно», – сказал Трамп.

    Президент также упомянул о машине Tesla, подаренной Илоном Маском. Он пояснил, что приобрел ее не ради скидки или особого отношения, а намеренно по максимальной цене.

    Ранее демократы призвали Трампа отстранить Илона Маска от работы в DOGE к 30 мая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Илон Маск рисковал потерять свое влияние и покинуть администрацию Дональда Трампа из-за конфликта с врагами в его окружении. Кроме того, Маск подвергался критике со стороны протестующих, которые требовали его отставки из властных структур.

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    12 апреля 2025, 12:03 • Видео
    Китай внезапно помог Трампу

    Китай объявил, что одной из ответных мер на тарифы, введенные президентом США Дональдом Трампом против КНР, станет отказ от американской кинопродукции. Это больно ударит по Голливуду. Но это именно то, что нужно Трампу.

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    10 апреля 2025, 20:59 • Новости дня
    В США отменили ограничения Обамы на принятие душа
    В США отменили ограничения Обамы на принятие душа
    @ Hauke-Christian Dittrich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп распорядился отменить указ Барака Обамы, ограничивающий расход воды в душе, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

    Как сообщает WSJ, Трамп отменил указ своего предшественника Барака Обамы, который ограничивал расход воды в душевых системах до 9,5 литра в минуту, передает «Фонтанка». Это постановление Обамы требовало, чтобы ограничение применялось ко всему душевому оборудованию в целом, а не только к отдельным насадкам.

    В своей речи Трамп отметил, что предпочитает принимать долгий душ, чтобы ухаживать за своими волосами, и сказал: «Лично я люблю принять хороший душ, чтобы позаботиться о моих прекрасных волосах. Я могу простоять под водой минут 15, пока они не намокнут. Кап-кап-кап».

    Согласно новой директиве, отмена указа Обамы начнет действовать в течение 30 дней после того, как министр энергетики США официально объявит об этом решении.

    В январе президент США Дональд Трамп отменил 78 указов и меморандумов, подписанных Джо Байденом. Он пообещал отменить на каждый новый указ десять старых.

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    11 апреля 2025, 15:14 • Новости дня
    Си Цзиньпин предложил ЕС объединиться против Трампа

    Politico: Си Цзиньпин предложил ЕС объединиться против Трампа

    Си Цзиньпин предложил ЕС объединиться против Трампа
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Китайский лидер Си Цзиньпин призвал Евросоюз к совместным действиям против торговой политики США, которую проводит президент Дональд Трамп, пишет Politico.

    Это заявление прозвучало во время встречи с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Пекине, сообщает Politico. «Китай и ЕС должны совместно защищать экономическую глобализацию и справедливую международную торговлю», – заявил Си Цзиньпин, добавив, что Пекин и Брюссель должны противостоять «односторонним и запугивающим практикам».

    Испанский премьер-министр поддержал инициативу главы КНР, подчеркнув необходимость диалога и укрепления отношений с другими странами в условиях «сложной глобальной обстановки». Он также назвал Китай «фундаментальным партнером, когда речь идет о противостоянии величайшим мировым вызовам».

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, напротив, считает, что Европе следует сохранить «прагматичный и открытый подход» к США. На следующей неделе она посетит Овальный кабинет, чтобы обсудить с Трампом торговые вопросы.

    Кроме того, Санчес сообщил, что обсуждал визит в Китай с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и еврокомиссаром по торговле Марошем Шефчовичем. В июле лидеры ЕС планируют встретиться с Си Цзиньпином в Пекине, что совпадает с 50-летием установления отношений между ЕС и Китаем.

    Ранее сообщалось, что ЕС и Китай решили провести саммит в Пекине для обсуждения пошлин США.

    Политолог Александр Рар в беседе с газетой ВЗГЛЯД выразил мнение, что ЕС не сможет улучшить отношения с Китаем.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, кто выйдет победителем в торговой войне Китая и США.

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    11 апреля 2025, 13:56 • Новости дня
    Скачко объяснил отставку посла США на Украине

    Политолог Скачко: Смена посла США может внести коррективы в будущие выборы на Украине

    Скачко объяснил отставку посла США на Украине
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Возвращение в Белый дом Дональда Трампа рано или поздно должно было привести к смене американского посла на Украине. Новым американским представителем в Киеве станет человек, лояльный администрации республиканцев, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее посол США на Украине Бриджит Бринк была отправлена в отставку.

    «Ситуация вокруг отставки Бриджит Бринк показательна: дела у офиса Зеленского плохи», – отметил Владимир Скачко, обозреватель портала «Украина.ру». По его мнению, возвращение дипломата в Америку связано как с планами Дональда Трампа, так и непростыми отношениями посла с Киевом.

    «Приход республиканцев к власти рано или поздно должен был привести к смене главы американского представительства на Украине. Сейчас, по всей видимости, настал удобный момент, чтобы назначить на эту должность опытного и грамотного дипломата, но самое главное – лояльного Трампу», – пояснил собеседник.

    Вторая причина – это непростые рабочие контакты Бринк с офисом Владимира Зеленского. «Дипломат была свидетелем коррупции и воровства украинских властей, а также неправомерного ведения боевых действий со стороны ВСУ. С приходом Трампа ее риторика несколько изменилась. Вероятно, она задумалась о своей репутации», – добавил политолог.

    По словам Скачко, посол в стране пребывания «следит за политической ситуацией и за ее главными деятелями». На этом фоне он напомнил об активизации на Украине обсуждений темы выборов. «Смена главы диппредставительства может внести коррективы в гонку кандидатов на пост президента республики», – допускает он.

    «Дело в том, что дипломат докладывает в Вашингтон о преимуществах и недостатках возможных претендентов и передает выводы о «фаворитах», – уточнил эксперт. Собеседник привел пример: «если Бринк склонялась в сторону, например, Юлии Тимошенко, то новый посол может сделать выбор в пользу, скажем, Виталия Кличко».

    Аналитик полагает, что Штаты определятся с кандидатурой нового посла после переговоров по редкоземельной сделке. «Если после них в Вашингтоне решат «прижать» офис Зеленского, то речь пойдет о темпераментной фигуре. Повторюсь, главное требование к послу – лояльность Трампу», – рассуждает политолог.

    Однако до тех пор, пока в стране нет американского посла, команда Зеленского станет действовать по принципу «кот из дома, мыши в пляс». «Эти люди начнут активно заметать следы, например, нецелевого использования финансовой помощи, коррупционных скандалов», – заключил Скачко.

    Ранее в Госдепе сообщили, что посол США на Украине Бриджит Бринк ушла в отставку и возвращается в Америку. По информации Financial Times, причиной такого решения дипломата стали политические разногласия с Дональдом Трампом и ухудшение рабочих отношений с Владимиром Зеленским.

    По данным собеседников газеты, на посла оказали давление высокопоставленные чиновники администрации Соединенных Штатов. Они поставили под сомнение готовность Бринк поддерживать стратегию Трампа в отношении Украины, которая значительно отличается от позиции бывшего президента Джо Байдена.

    Кроме того, у дипломата сложились непростые отношения с офисом Зеленского. FT напомнила о недавнем критическом замечании последнего в адрес посольства США из-за заявления об атаке по Кривому Рогу. Отставка Бринк произошла также на фоне попыток США договориться с Украиной по вопросу добычи редкоземельных металлов в стране.

    Агентство Reuters отмечает, что пока не известно, кто может занять должность посла. Не исключено, что на этот пост может быть выдвинута кандидатура заместителя помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Кристофера Смита, который уже работал в Киеве в качестве замглавы дипмиссии с 2022 по 2023 год.

    Напомним, Бриджит Бринк была назначена послом еще прежним президентом США Джо Байденом и занимала данный пост с мая 2022 года. До этого должность главы американского диппредставительства в Киеве оставалась вакантной с мая 2019 года, когда предыдущий посол Мари Йованович была отозвана в Вашингтон по требованию Дональда Трампа, обвинившего ее в нелояльности.

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    11 апреля 2025, 11:31 • Новости дня
    Китай объявил о повышении пошлин на товары из США до 125%

    Китай объявил о повышении пошлин на товары из США с 84% до 125%

    Китай объявил о повышении пошлин на товары из США до 125%
    @ Imago/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Комитет по тарифам Госсовета КНР объявил о повышении пошлин на американские товары с 12 апреля, увеличив их с 84% до 125%, в ответ на протекционистские меры США.

    Китай увеличивает пошлины на ряд товаров из США с 12 апреля, передает ТАСС.

    Комитет по тарифам Госсовета КНР заявил, что новые тарифы составят 125% по сравнению с предыдущими 84%.

    В заявлении комитета отмечается, что пошлины США на китайские товары крайне высокие и представляют собой «серьезное нарушение международных торгово-экономических правил, основных экономических законов и здравого смысла».

    Комитет охарактеризовал меры Вашингтона как односторонние действия по запугиванию и принуждению.

    В пятницу глава КНР Си Цзиньпин заявил об отсутствии победителей в тарифных войнах. Между тем министр финансов США пообещал Европе «перерезанное горло» за торговлю с Китаем.

    Ранее президент США Дональд Трамп объявил о приостановке дополнительных импортных пошлин на 90 дней для ряда стран, кроме Китая.

    Трамп за «недостаток уважения» поднял пошлины на китайские товары до 145%. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что противодействие пошлинам США необходимо для защиты международной торговой системы.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, кто выйдет победителем в торговой войне Китая и США.

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    10 апреля 2025, 22:25 • Новости дня
    Экономист: У Зеленского нет профессионалов для заключения сделки по недрам

    Экономист Лизан: Ресурсная сделка с США превратит Украину в «международный базар»

    Экономист: У Зеленского нет профессионалов для заключения сделки по недрам
    @ Danylo Antoniuk/Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Евгений Поздняков

    Дипломаты и чиновники Украины слабо разбираются в юридических аспектах имущественного права США. Поэтому они вынуждены обратиться к американскому агентству, которое вряд ли спасет Украины от заключения невыгодной сделки, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее стало известно, что новый этап переговоров Украины и США о сделке по редкоземельным металлам состоится 11-12 апреля.

    «Текущий вариант ресурсной сделки США и Украины мало чем отличается от первого. Изначально Вашингтон и Киев обсуждали меморандум. Такой тип международных документов подразумевает расплывчатое описание намерений сторон. Однако уже тогда было понятно, что Белый дом претендует на полноту власти в отношении ресурсов Украины», – сказал экономист Иван Лизан.

    «Сейчас же дело дошло до финального договора. Ранее выдвинутые идеи конкретизируются, появляется их объемное пояснение. Причем к данному событию офис Зеленского подошел в крайне плачевном состоянии. Вина за это лежит исключительно на чиновниках с Банковой. Они сами избрали тактику превращения Украины в «международный базар», – полагает он.

    «Ведь сама идея обмена ресурсов на какие-либо гарантии впервые появилась в «Плане победы», которым в конце 2024 года гордо размахивала власть в Киеве. Местное руководство поставило себя и всю страну в положение «девушки с пониженной социальной ответственностью», которую можно перекупить, соблазнить деньгами. Теперь же они пытаются бороться с этой репутацией», – отмечает собеседник.

    «Но у офиса Зеленского получается это из рук вон плохо. Сказывается низкий профессионализм действующих дипломатов. Об этом говорит привлечение к переговорам неизвестной юридической фирмы. Скорее всего, речь идет об прямо или косвенно американской компании, которая должна разъяснить украинской делегации особенности американского законодательства», – добавляет эксперт.

    «Очевидно, что дипломаты и чиновники Украины слабо разбираются в юридических аспектах имущественного права США. Для этого им нужны специалисты, которые смогли бы в необходимый момент оттянуть их руку от подписания какого-либо принципиально важного документа», – рассуждает он.

    «В целом, перспективы сделки в данный момент выглядят крайне туманно. Каких-либо выгод для Украины инициатива Дональда Трампа не несет, а вот политических и экономических издержек от ее согласования у Зеленского будет предостаточно. Легко представить, что интернет взорвется заголовками: «Власти продали американцам страну», – акцентирует собеседник.

    «Кроме того, передача прав на владение ресурсами в руки Штатов вынудит действующее правительство поссориться с украинским олигархатом. Они очень не любят, когда их «кидают». Дело может дойти даже до попыток внутриполитических сил свергнуть действующую власть», – уточняет эксперт.

    «Поэтому Зеленский будет максимально оттягивать подписание договора. В какой-то момент это разозлит Белый дом и в ход пойдут все имеющиеся рычаги давления на Киев. Другое дело, что их у Трампа немного. Как именно он сможет вынудить Украину согласиться с выдвинутыми условиями – большой вопрос», – заключил Лизан.

    Ранее стало известно, что переговоры Украины и США о сделке по редкоземельным металлам состоятся 11 апреля. Интересы Киева будут представлять замминистры экономики и юстиции страны, сообщает Bloomberg. Причем политики «более высокого уровня» не планируют участвовать в обсуждении соглашения.

    Как отмечает издание, это вызвано необходимостью «технических консультаций с администрацией Дональда Трампа» на данном этапе. Кроме того, на переговорах украинскую делегацию будут сопровождать сотрудники некой «международной юридической компании». Однако МИД страны отказался комментировать данную информацию.

    Напомним, новая версия ресурсной сделки подвергалась активной критике со стороны Киева. Так, The Washington Post сообщал, что 55-страничный проект документа напомнил украинским властям «необходимость выплаты пожизненных репараций» Белому дому. Многие местные чиновники называли соглашения «ужасными».

    Согласно договору, Вашингтон получает «право первого предложения» на инвестиции во все инфраструктурные и ресурсные проекты Украины. США также приобретают возможность получения всей прибыли. Кроме того, Киев теряет право продажи полезных ископаемых государствам, которые являются «стратегическими конкурентами» Белого дома.

    Ресурсная сделка уже стала причиной разлада Киева и Вашингтона. Так, Владимир Зеленский заявил, что первоначальный проект не был принят из-за неподобающего подхода главы минфина Штатов Скотта Бессента, пишет РБК. «Мои коллеги знают, что, когда постукивают пальцем по контракту и говорят: «Теперь нам нужно подписать», на это я мог только сказать ему: «Перестань тыкать пальцем и давай поговорим по существу», – пояснил он.

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    13 апреля 2025, 05:00 • Новости дня
    Трамп оценил ход урегулирования украинского конфликта

    Трамп: Процесс урегулирования конфликта на Украине идет хорошо

    Трамп оценил ход урегулирования украинского конфликта
    @ Al Drago/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп, комментируя ситуацию с урегулированием конфликта на Украине, высказал положительную оценку хода процесса.

    «Посмотрим, что будет, но я думаю, что все идет хорошо», – сказал он в интервью журналистам пресс-пула Белого дома, передает РИА «Новости».

    Американский лидер добавил, что «довольно скоро» ожидаются новости по этому вопросу, подчеркнув, что существуют моменты, когда необходимо «либо доказать делом, либо заткнуться».

    Напомним, в пятницу в Петербурге состоялась встреча между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Она прошла в здании Президентской библиотеки и продлилась 4,5 часа. Переговоры Путина и Уиткоффа проходили в закрытом формате.

    В Белом доме заявили, что Уиткофф посетил Россию для проведения переговоров по продвижению мирного процесса на Украине.

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    10 апреля 2025, 18:44 • Новости дня
    США увеличили пошлины на товары из Китая до 145%

    Tекст: Валерия Городецкая

    Соединенные Штаты увеличили совокупные пошлины на товары из Китая до 145%, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на источник в американской администрации.

    По данным CNBC, президент США Дональд Трамп объявил о введении дополнительных 125% ввозных пошлин на китайскую продукцию, однако ранее американский лидер уже устанавливал 20-процентный тариф на товары из Китая, Канады и Мексики, передает ТАСС.

    Этот тариф был частью стратегии борьбы с распространением фентанила, за недостаточные меры против которого США обвиняют эти страны.

    Следовательно, совокупная ставка пошлин на китайские товары достигла 145%, отмечает телеканал.

    Ранее Трамп за «недостаток уважения» поднял пошлины на китайские товары до 125%.

    Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что противодействие пошлинам США необходимо для защиты международной торговой системы.

    Всемирная торговая организация (ВТО) предсказала резкое сокращение товарооборота между США и Китаем на 80% на фоне взаимного введения пошлин этими странами.

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    11 апреля 2025, 10:41 • Новости дня
    Командующая военной базой США в Гренландии уволена из-за утраты доверия

    Командующая военной базой США в Гренландии Мейерс уволена за критику Вэнса

    Командующая военной базой США в Гренландии уволена из-за утраты доверия
    @ U.S. Space Force/Staff Sgt. Jaime Sanchez

    Tекст: Ирма Каплан

    Полковник Сюзанна Мейерс была уволена с должности командира космической базы США Питуффик в Гренландии из-за утраты доверия после критики вице-президента Джей Ди Вэнса.

    Командир американской космической базы Питуффик на севере Гренландии полковник Сюзанна Мейерс была освобождена от обязанностей 10 апреля 2025 года в связи с утратой доверия, ее место занял полковник Шон Ли, сообщил помощник министра обороны США по связям с общественностью Шон Парнелл в соцсети X.

    «Полковник Мейерс пыталась политизировать Военно-космические силы и была привлечен к ответственности. Ллойд Остин больше не министр обороны», – написал Парнелл.

    В опубликованном им пресс-релизе указана ссылка на статью портала Military.com, в которой говорилось, что полковник Мейерс отправила электронное письмо сотрудникам базы после визита вице-президента Джей Ди Вэнса 28 марта.

    В письме она осудила критику Дании в исполнении Вэнса и отстранилась от его высказываний. По ее словам, она не понимает текущей политики, но опасения администрации США далеки от реального положения дел на базе Питуффик и не отражают точку зрения ее руководства, уточнила The New York Times.

    «Парнелл сказал, что «действия, направленные на подрыв системы подчинения или подрыв повестки дня президента Трампа, недопустимы», – процитировала газета помощника главы Пентагона.

    Во время визита на Питуффик Вэнс заявил, что Дания недостаточно обеспечивает безопасность Гренландии. На это ответил премьер-министр Метте Фредериксен, назвав критику несправедливой, а министр иностранных дел Ларс Лекк Расмуссен указал на то, что «со своими близкими союзниками» так не разговаривают.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американские технологические компании предложили превратить Гренландию в «город свободы» для развития инноваций с минимальным государственным регулированием.

    Ранее президент США Дональд Трамп выразил уверенность в успешном присоединении Гренландии к Америке, несмотря на отсутствие поддержки со стороны политических партий и населения острова.

    До этого вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что американская администрация  рассчитывает на независимость Гренландии с последующим мирным присоединением к Соединенным Штатам и не планирует использовать военную силу.

    На острове инициативы США не одобряют. Глава правительства Гренландии Мюте Эгеде, к примеру, выступил против аннексии острова американцами.

    Коментарии (3)
    10 апреля 2025, 17:38 • Новости дня
    Техногиганты США предложили превратить Гренландию в «город свободы»

    Гренландию захотели в «город свободы» для развития технологий

    Техногиганты США предложили превратить Гренландию в «город свободы»
    @ Stefan Huwiler/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американские технологические компании предложили превратить Гренландию в «город свободы» для развития инноваций с минимальным государственным регулированием, передает Reuters.

    Крупные технологические компании Кремниевой долины продвигают идею превращения Гренландии в так называемый город свободы для развития инноваций с минимальным госрегулированием, передает Reuters со ссылкой на источники.

    Это предложение подразумевает создание условий для активного развития искусственного интеллекта, беспилотных транспортных средств, космических технологий, а также высокоскоростных железных дорог и малых модульных реакторов.

    Идея пока на ранней стадии обсуждения, однако уже вызвала интерес у предпринимателя Кена Хауэри, выдвинутого на пост посла США в Дании. В случае утверждения его кандидатуры он намерен возглавить переговоры о потенциальном приобретении Гренландии.

    Дискуссия вновь напомнила о стремлениях технокомпаний Кремниевой долины заявить о необходимости создания городов с низким уровнем государственного регулирования для продвижения инноваций. Эту идею поддерживал и президент США Дональд Трамп в ходе своей предвыборной кампании в 2023 году.

    На фоне этих инициатив Трамп также неоднократно высказывался о возможности присоединения Гренландии к США.

    Как писала в марте газета ВЗГЛЯД, президент США Трамп выразил уверенность в успешном присоединении Гренландии к Америке, несмотря на отсутствие поддержки со стороны политических партий и населения острова.

    До этого вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что американская администрация  рассчитывает на независимость Гренландии с последующим мирным присоединением к Соединенным Штатам и не планирует использовать военную силу.

    На острове инициативы США не одобряют. Глава правительства Гренландии Мюте Эгеде, к примеру, выступил против аннексии острова американцами.

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    10 апреля 2025, 21:54 • Новости дня
    Трамп заявил о скорых договоренностях с Россией и Украиной

    Трамп заявил об ожидании скорых договоренностей с Россией и Украиной

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп выразил надежду на скорое достижение договоренностей с Россией и Украиной.

    Он отметил важность скорейшего заключения сделки, которая станет значительным шагом для урегулирования конфликта, передает ТАСС.

    «Мы надеемся, что сумеем сравнительно скоро заключить сделку с Россией и Украиной, чтобы положить конец военным действиям», – сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

    Газета ВЗГЛЯД писала про первые результаты достигнутых на переговорах президентов США и России договоренностей по урегулированию кризиса на Украине.

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    10 апреля 2025, 21:22 • Новости дня
    Трамп признал проблемы с новой торговой политикой США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп признал, что переход к новой торговой политике, связанной с введением импортных пошлин, сопряжен с рядом сложностей.

    На заседании кабинета Трамп заявил, что несмотря на проблемы, которые возникли при переходе, экономика США остается в «очень хорошей форме», передает ТАСС.

    Ежедневно в казну США поступает около 3,5 млрд долларов в результате введения пошлин, отметил американский лидер. Он выразил уверенность в том, что «все хотят заключить [торговую] сделку» с Соединенными Штатами. На взгляд главы Белого дома, проблемы, сопровождающие переходный период, оправдают себя в долгосрочной перспективе.

    Президент подчеркнул, что хотя переход к новой торговой политике сопряжен с определенной ценой, в конечном итоге все будет «замечательно».

    Напомним, президент США объявил о введении новых пошлин на товары из ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи и других стран, кроме России и Белоруссии. Позже он приостановил дополнительные импортные пошлины на 90 дней для 75 стран, после чего американского лидера заподозрили в искусственной манипуляции рынками.

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    10 апреля 2025, 21:44 • Новости дня
    Трамп заявил о намерении США заключить торговую сделку с Китаем

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в достижении торгового соглашения между США и Китаем, отметив, что он уважает председателя КНР Си Цзиньпина и считает возможным выработать выгодное для обеих стран решение.

    На заседании своего кабинета Трамп заявил о желании заключить торговую сделку с Китаем, сообщает ТАСС. По словам Трампа, он надеется на улучшение отношений с КНР и уверен, что сможет наладить хорошие отношения с китайским руководством.

    Трамп отметил: «Посмотрим, как пойдут дела с Китаем. Мы бы хотели заключить сделку». Он подчеркнул, что его администрация стремится привести отношения с Китаем в порядок.

    Американский лидер выразил уважение к председателю КНР Си Цзиньпину, которого считает своим другом, и заявил, что есть возможность выработать соглашение, выгодное для обеих стран.

    Ранее Трамп за «недостаток уважения» поднял пошлины на китайские товары до 145%.

    Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что противодействие пошлинам США необходимо для защиты международной торговой системы.

    Всемирная торговая организация (ВТО) предсказала резкое сокращение товарооборота между США и Китаем на 80% на фоне взаимного введения пошлин этими странами.

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    11 апреля 2025, 16:37 • Новости дня
    Песков: Россия минимизирует последствия от пошлин Трампа

    Песков заявил о работе над минимизацией последствий от пошлин Трампа

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские власти работают над минимизацией негативного эффекта от американских пошлин, вызвавших нестабильность на мировых рынках, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Россия активно работает над минимизацией последствий от введенных США пошлин, которые уже вызвали неразбериху на мировых рынках, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметив важность отслеживания ситуации с точки зрения интересов страны.

    «Наши экономические ведомства очень внимательно отслеживают, анализируют, с тем чтобы при необходимости сделать так, чтобы минимизировать этот международный экономический шторм», – цитирует Пескова ТАСС.

    Представитель Кремля добавил, что России важно следить за тем, насколько принимаемые президентом США Дональдом Трампом меры и «чехарда в мировой экономике» могут повлиять на российскую экономику.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, китайский лидер Си Цзиньпин призвал Евросоюз к совместным действиям против торговой политики США, которую проводит Трамп.

    Ранее сообщалось, что ЕС и Китай решили провести саммит в Пекине для обсуждения пошлин США, хотя США заявили о готовности заключать справедливые торговые сделки с Китаем и странами Европейского союза.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД выясняла, кто выйдет победителем в торговой войне Китая и США.

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