Минюст внес экс-главу МИД России Козырева в реестр иноагентов

Tекст: Валерия Городецкая

В реестр также добавлены украинская журналистка Дарья Счастливая и общественно-политическое движение «Удмуртия против коррупции», передает РИА «Новости».

Козырев был первым министром иностранных дел в истории России и занимал эту должность с октября 1990 по январь 1996 года. Он начал свою работу на посту главы МИД РСФСР, но продолжил в российском правительстве после распада СССР.

После окончания своей карьеры в российском правительстве Андрей Козырев уехал в США, где проживает с семьей с 2012 года. В настоящее время он живет в Майами.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о единогласной поддержке депутатами законов об усилении контроля за иностранными агентами.

Напомним, Госдума одобрила законопроект, который позволяет признавать иноагентами лиц, содействующих выполнению решений международных организаций, направленных против России. Также Госдума приняла проект закона о заочных судах для лиц, совершивших преступления против России и находящихся за рубежом, по 20 видам преступлений. Кроме того, иноагентам будет запрещено заниматься образованием в России.