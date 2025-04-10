В Кремле пообещали проанализировать последствия пошлин США

Украинский ТЦК хотел призвать в ВСУ улетевшего на МКС российского космонавта

Украина объявила в розыск находящегося на МКС космонавта Зубрицкого

Tекст: Ольга Иванова

Украинский территориальный центр комплектования не смог вручить повестку Алексею Зубрицкому, который сейчас находится на Международной космической станции, сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT. Как отмечает издание, имя российского космонавта и участника нынешней миссии на МКС Алексея Зубрицкого недавно появилось в украинской базе лиц, обвиняемых в дезертирстве и госизмене.



Алексею Зубрицкому 32 года. В свое время он служил в Военно-воздушных силах Украины, пилотировал штурмовики и в 2013 году вошел в состав авиационного подразделения 204-й Севастопольской бригады тактической авиации. После воссоединения Крыма с Россией он принял решение продолжить службу в Вооруженных силах РФ, где его карьера стремительно пошла вверх.

С 2014 по 2015 год Зубрицкий служил в гвардейском истребительном авиаполку в Миллерово (Ростовская область), а затем, до 2018 года, был старшим летчиком в штурмовом авиаполке, базирующемся в Приморско-Ахтарске на Кубани.

В 2018 году он стал кандидатом в отряд космонавтов-испытателей, а 8 апреля 2025 года Зубрицкий отправился на орбиту на борту «Ракеты Победы» — запуск был приурочен к 80-летнему юбилею Великой Победы. Стыковка с Международной космической станцией прошла успешно. Этот экипаж также доставил на МКС копию Знамени Победы.

Украинские власти обратили внимание на Зубрицкого только этой весной: суд в Киеве вынес заочный приговор – 15 лет заключения, конфискация имущества и обвинение в государственной измене.