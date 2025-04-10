В худшем сценарии европейский раскол может привести к войне в Восточной Европе. Предвосхищая вероятные события, Будапешт и Белград предпринимают усилия для укрепления оборонительного альянса вне рамок ЕС и НАТО. К этому процессу со временем могут присоединиться и Словакия, и Австрия.0 комментариев
В Кремле пообещали проанализировать последствия пошлин США
Песков: Россия тщательно проанализирует последствия от пошлин США
Россия наблюдает за ситуацией в мировой торговле в связи с повышением пошлин США и тщательно анализирует последствия, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, Москва внимательно наблюдает за тем, что происходит на мировых рынках после повышения президентом США пошлин. Песков отметил, что это не может не иметь последствий для мировой торговли.
«Мы тщательно анализируем эти возможные последствия», – отметил он, передает ТАСС.
Ранее президент США объявил о введении новых пошлин на товары из ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи и других стран, кроме России и Белоруссии.
На фоне взаимного повышения пошлин торговое противостояние США и Китая достигло небывалого размаха. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что противодействие американским пошлинам США необходимо для защиты международной торговой системы.