Лучший хоккеист планеты Александр Овечкин – представитель именно той «мягкой силы», которая негромко, но уверенно сдвигает тектонические пласты политики. Это для наших нытиков он «американский хоккеист». А в Америке для всех – он прежде всего русский.8 комментариев
ВСУ 28 раз за сутки обстреляли ДНР
ВСУ обстреляли ДНР 28 раз за сутки, один мирный житель погиб, 12 ранены
ВСУ за сутки 28 раз обстреляли населенные пункты ДНР, погиб один человек, ранены 12, включая ребенка.
Вооруженные силы Украины в течение последних суток 28 раз атаковали населенные пункты Донецкой Народной Республики, передает ТАСС. В результате обстрелов погиб один мирный житель, еще 12 человек получили ранения, среди которых был подросток 2012 года рождения.
По информации управления по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР, в ходе обстрелов было зафиксировано 28 атак вооруженных формирований Украины. Эти нападения привели к повреждению пяти жилых домов и десяти объектов гражданской инфраструктуры в регионе.
Всего по территории ДНР было выпущено 78 боеприпасов различного типа, что причиняет значительный ущерб мирному населению и инфраструктуре. Представители ДНР продолжают фиксировать и документировать факты подобных обстрелов для последующего расследования.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщило, что в результате боевых действий в Донбассе и Запорожской области украинская армия потеряла более 1265 солдат.
В селе Днепроэнергия на юге ДНР была уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ, которая проникла в подвал здания напротив позиций российской армии и начала совершать диверсии.
Киевский режим продолжает ежедневные односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре, нарушая российско-американские договоренности о прекращении ударов по энергообъектам.