Песков заявил о контактах России и США по переговорам по Украине

Песков: Россия и США поддерживают контакты по подготовке переговоров по украинскому урегулированию

Tекст: Елизавета Шишкова

Песков уточнил, что на данный момент новых подробностей касательно этих переговоров не имеется. «Пока нам нечего сообщить нового. Мы имеем определенные контакты с американцами, продолжаем [их], как только появится новая информация, мы ее сразу опубликуем», – заявил он, передает ТАСС.

Представитель Кремля не раскрыл детали текущих контактов, подчеркнув, что информация будет сообщена по мере появления.

Ранее специальный посланник президента США Стив Уиткофф обсудил состав американской делегации для переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

Американская делегация отправится в Эр-Рияд для встречи с украинскими официальными лицами, включая главу офиса президента Украины Андрея Ермака.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что Россия готова назначить своего представителя для переговоров по Украине, как только США определится со своим кандидатом.