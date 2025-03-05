Основываясь на ложных националистических доктринах и личных интересах, украинские президенты отказывались признать реальность, что столь разные земли и люди с диаметрально противоположными взглядами на историю и нравственные ценности не могут сосуществовать в рамках жестко унитарного государства. Во многом из-за этого Украина оказалась в том состоянии, в котором она сейчас находится.3 комментария
В Тбилиси отказались быть «антироссийским инструментом»
Грузия «категорически» отказывается быть «антироссийским инструментом», заявил в среду председатель парламентского комитета по европейской интеграции Леван Махашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Мы не намеревались и не намереваемся в будущем быть пешкой в геополитических играх, которую разменяют любой ценой, когда захотят», – сказал он.
По его словам, «Грузия для многих была одним из инструментов давления на Россию, но это категорически неприемлемо».
«Мы уже видели, что происходило, когда начинали прямо или косвенно неоправданно эскалацию против России, мы свое уже отвоевали», – сказал Леван Махашвили.
«Если потребуется, обязательно встанем на первую линию, но главная суть политики состоит в том, чтобы не доводить страну до трагической ситуации, чтобы работала дипломатия», – заявил председатель комитета парламента Грузии.
В связи с третьей годовщиной начала СВО власти Грузии регулярно заявляют о правильности своего выбора не открывать «второй фронт» против России.