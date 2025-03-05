В Тбилиси отказались быть «антироссийским инструментом»

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

«Мы не намеревались и не намереваемся в будущем быть пешкой в геополитических играх, которую разменяют любой ценой, когда захотят», – сказал он.

По его словам, «Грузия для многих была одним из инструментов давления на Россию, но это категорически неприемлемо».

«Мы уже видели, что происходило, когда начинали прямо или косвенно неоправданно эскалацию против России, мы свое уже отвоевали», – сказал Леван Махашвили.

«Если потребуется, обязательно встанем на первую линию, но главная суть политики состоит в том, чтобы не доводить страну до трагической ситуации, чтобы работала дипломатия», – заявил председатель комитета парламента Грузии.

В связи с третьей годовщиной начала СВО власти Грузии регулярно заявляют о правильности своего выбора не открывать «второй фронт» против России.