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    Андрей Полонский Андрей Полонский Борьба с русским языком уничтожила украинскую культуру

    Украинское общество и, тем более, его «творческая элита» сами себя довели до состояния, близкого к безумию. Пытаясь искоренить русский язык, они ввергли свою страну и свой народ в глубочайший провинциализм, по сути, отказавшись от всех предыдущих достижений украинской же культуры.

    18 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов США больше не станут страной мечты

    За что мы любили Америку? Например, за джинсы. Было время, за пару настоящих «ливайсов» выкладывали две инженерских зарплаты. Но джинсы в Штатах давно не шьют, и строчку из песни «Мне стали слишком малы твои тертые джинсы» теперь было бы логичнее адресовать стране Бангладеш.

    9 комментариев
    Андрей Быстрицкий Андрей Быстрицкий Глобальные перемены в мире напомнили об инопланетянах

    Действия, что предстоит совершить человечеству для преобразования современного мира, требуются экстраординарные. Это означает, что в рамках обычного политического процесса таких результатов не достичь.

    6 комментариев
    4 марта 2025, 17:25 • Новости дня

    Белый дом раскрыл тему выступления Трампа в Конгрессе

    Трамп объявил темой выступления в Конгрессе возрождение американской мечты

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп планирует выступить в Конгрессе на тему «возрождения американской мечты», заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт.

    Как передает РИА «Новости», пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт сообщила, что президент США Дональд Трамп выступит перед Конгрессом на тему «возрождения американской мечты». Ливитт отметила, что речь президента будет «фантастической», и выражает уверенность, что данный процесс уже начался.

    Пресс-секретарь также сообщила, что Трамп и его администрация не переживают по поводу возможных попыток демократов сорвать его выступление. Это будет пятая речь перед Конгрессом за два срока Трампа в качестве президента.

    Трамп впервые во втором сроке проведет это выступление, обращаясь к обеим палатам Конгресса США. Пресс-секретарь заверила, что президент готов и полон решимости донести свое видение возрождения американской мечты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп сообщил, что планирует сделать важное объявление во вторник, однако не предоставил подробностей.

    3 марта 2025, 20:36 • Новости дня
    Трамп назвал хозяина найденного в Белом доме кокаина
    Трамп назвал хозяина найденного в Белом доме кокаина
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп предположил, что кокаин в Белом доме летом 2023 года могли оставить Джо Байден или его сын Хантер и пообещал начать расследование.

    Издание Daily Mail приводит слова американского лидера, который заявил, что обнаруженный в Белом доме кокаин могли оставить экс-президент США Джо Байден или его сын Хантер, передает «Комсомольская правда». Он назвал ситуацию отвратительной и пообещал инициировать тщательное расследование этого инцидента.

    По словам главы США, мусорные баки, которые могли содержать улики, были переполнены и грязны, с сотнями или даже тысячами отпечатков пальцев. Однако при проверке баки оказались чистыми, что, по его мнению, наводит на мысль об их преднамеренной очистке.

    В июле 2023 года сообщалось, что на территории Белого дома был обнаружен неизвестный белый порошок, предположительно, кокаин. Секретная служба США доложила президенту страны о том, кто принес пакет с кокаином в Белый дом. СМИ писали, что речь идет о человеке «из окружения семьи» Байдена.

    Ранее Трамп обвинил Байдена в употреблении кокаина.

    Коментарии (8)
    4 марта 2025, 06:58 • Новости дня
    Вэнс назвал условие допуска Зеленского в Белый дом

    Вэнс потребовал от Зеленского согласиться на обсуждение мирных договоренностей для допуска в Белый дом

    Вэнс назвал условие допуска Зеленского в Белый дом
    @ Will Oliver/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский не сможет снова посетить Овальный кабинет, пока отказывается обсуждать мирное соглашение по Украине, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    «Вы не сможете вернуться в Овальный кабинет или куда-либо еще, отказываясь обсуждать детали мирного соглашения», – приводит слова Вэнса РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    Вэнс выразил мнение, что мирное соглашение «не сделает никого счастливым», и обеим сторонам придется чем-то пожертвовать. Он отметил, что перепалка Зеленского с президентом США демонстрирует нежелание Киева участвовать в мирном процессе.

    Вице-президент также рассказал, что первые 30 минут встречи глава американского государства стремился быть любезным, несмотря на провокации со стороны Зеленского и его заявления, которые Вэнс считал ложными. Президент США сохранял дипломатичность, несмотря на «уколы» со стороны украинского лидера, сказал Вэнс.

    После провала переговоров украинская делегация пыталась возобновить обсуждение, но получила отказ из-за нежелания говорить о мире и проявленного неуважения, сообщил он.

    «Самая лучшая гарантия безопасности – это дать американцам экономическую перспективу к будущему Украины. Это гораздо лучшая гарантия безопасности, чем 20 тыс. военнослужащих из какой-нибудь случайной страны, которая не воевала 30 или 40 лет. Гарантия безопасности, а также экономическая гарантия для Украины – это восстановление страны и обеспечение долгосрочных интересов Америки», – сказал Вэнс.

    Вэнс сказал, что его не волнуют публичные заявления европейцев о поддержке Киева, но в частном порядке они должны донести до Зеленского необходимость прекращения конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель Белого дома подтвердил сообщения о приостановке военной помощи Украине. Президент США заявил о желании России и народа Украины заключить сделку и подчеркнул, что тот, кто выступает против этой сделки, «не задержится надолго».

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    4 марта 2025, 16:16 • Видео
    Германия готовится к войне

    Новые власти Германии рассчитывают срочно взять в долг колоссальную сумму в 900 млрд евро, не дожидаясь смены состава парламента. 400 млрд из этой суммы хотят потратить на оборону, а повод – ссора между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Что происходит в Германии?

    Коментарии (0)
    4 марта 2025, 11:40 • Новости дня
    Скачко: Трамп предостерег Зеленского и «партию войны» в Европе

    Политолог Скачко: Трамп предостерег Зеленского и «партию войны» в Европе

    Скачко: Трамп предостерег Зеленского и «партию войны» в Европе
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Глава Белого дома Дональд Трамп своим обезличенным осуждением противников мирного урегулирования конфликта на Украине предупредил так называемую европейскую «партию войны» и демократов США о будущем ухудшении их политических позиций, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее американский лидер заявил, что заключить мирное соглашение по конфликту на Украине «не так уж и сложно».

    «Судя по всему, говоря о тех, кто не хочет заключать сделку, американский лидер Дональд Трамп имеет в виду не только Владимира Зеленского, который является первым претендентом на потерю поста. В клику так называемой партии войны входит ряд европейских политиков, а также часть Демпартии США. И им глава Белого дома тоже отправил сигнал», – пояснил политолог Владимир Скачко.

    «Отдельно стоит обратить внимание на предупреждение для «ястребов-демократов» в Штатах. Трамп дает четко понять, что будет их громить. В целом это своего рода констатация главой Белого дома факта, что между ним и теми, кто хочет продолжить конфликт на Украине, не может быть никакого консенсуса», – продолжил спикер.

    «Впрочем, очевидно, что по прогнозам Трампа, демократы также не задержатся надолго при своих нынешних позициях во власти. Их поддержка милитаризации Украины отрицательно скажется на результатах промежуточных выборов в Сенат в следующем году», – резюмировал аналитик.

    Ранее Трамп заявил, что заключить мирное соглашение по конфликту на Украине «не так уж и сложно», сообщает The Telegraph. Он добавил: «Если кто-то не хочет заключать сделку, я думаю, что этот человек долго не продержится. К этому человеку не будут прислушиваться», – указал политик.

    По его словам, Россия и «народ Украины» хотят заключить сделку. Также он осудил Зеленского за заявление о том, что мирное соглашение еще «очень и очень далеко». «Это худшее заявление, которое можно было сделать. Америка не будет это долго терпеть!» – предупредил глава Белого дома.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как США могут наказать Зеленского за перепалку с Трампом в Белом доме.

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    4 марта 2025, 12:22 • Новости дня
    Кремль дал оценку приостановке военной помощи США Украине

    Кремль: Приостановка военной помощи Киеву поможет урегулированию конфликта

    Кремль дал оценку приостановке военной помощи США Украине
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможная приостановка военной помощи США Украине может способствовать началу мирного процесса.

    Песков в ходе брифинга заявил, что если США действительно приняли решение приостановить оказание военной помощи Украине, это может подтолкнуть киевский режим к началу мирного процесса, передает ТАСС.

    Однако представитель Кремля отметил, что необходимо дождаться полного понимания деталей данного решения.

    Он подчеркнул, что если информация о приостановке помощи верна, то это может стать значительным шагом в направлении мирного урегулирования конфликта.

    Песков также добавил, что Кремль будет внимательно следить за развитием ситуации и за тем, как она отразится на политической обстановке вокруг Украины.

    Он отметил, что в ближайшие дни могут появиться дополнительные разъяснения и комментарии относительно этого вопроса.

    Ранее The New York Times отмечала, что США приостановили поставки военной помощи Украине, что обостряет отношения с НАТО, где Франция, Британия и Германия не смогут быстро заменить военную помощь США.

    Телеканал CNN указал, что американская военная помощь Украине может быть приостановлена, что приведет к ощутимым последствиям для ВСУ уже в ближайшие дни или недели.

    Напомним, США временно приостановили всю военную помощь Украине из-за недостаточной приверженности Киева мирным переговорам с Россией.

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    3 марта 2025, 19:34 • Новости дня
    Уолтц: Конфликт с Трампом возник из-за решения Зеленского пересмотреть сделку по недрам
    Уолтц: Конфликт с Трампом возник из-за решения Зеленского пересмотреть сделку по недрам
    @ Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц обвинил Владимира Зеленского в провокации конфликта с администрацией Дональда Трампа и в попытках пересмотреть сделку по редкоземельным металлам.

    Уолтц в эфире Fox News заявил, что Зеленский сам спровоцировал конфликт с администрацией президента США в Белом доме, передает РИА «Новости». По его словам, Зеленский неоднократно пытался пересмотреть уже согласованную сделку по редкоземельным металлам, что привело к обострению ситуации.

    «Большинство видели только последние 10 минут, когда ситуация вышла из-под контроля, но те, кто смотрел полное видео, заметили, как Зеленский провоцировал администрацию, пытаясь пересмотреть уже заключенную сделку и использовать ее для получения послевоенных гарантий безопасности», – подчеркнул Уолтц.

    Кроме того, он отметил, что затягивание конфликта на Украине не является приемлемым сценарием для Вашингтона. По его словам, на встрече президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским обсуждалось продолжение конфликта в течение долгих лет, но это не является вариантом для американской администрации.

    Ранее президент Финляндии Александер Стубб отметил, что напряженные отношения между лидерами США и Украины похожи на ссору в браке.

    Дипломат Константин Долгов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что президент США лично убедился в верности слов российского президента Владимира Путина о токсичности Зеленского и нежелании Киева проводить переговоры.

    Коментарии (7)
    3 марта 2025, 23:59 • Новости дня
    Трамп: Тот, кто против сделки по Украине, не задержится надолго

    Трамп заявил о желании России и народа Украины заключить сделку

    Трамп: Тот, кто против сделки по Украине, не задержится надолго
    @ Al Drago/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Тот, кто выступает против сделки по Украине, «не задержится надолго», Россия и народ Украины хотят заключить сделку, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Сделка может быть заключена очень быстро. Это не должно быть сложной сделкой. Может быть, кто-то не хочет заключать сделку, но если кто-то не хочет заключать сделку, я думаю, этот человек не задержится надолго. Этот человек долго не будет услышан, потому что я верю, что Россия хочет заключить сделку. Я уверен, что народ Украины хочет заключить сделку. Они страдали больше всех», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Президент США подчеркнул, что стремится к скорейшему завершению конфликта и не хочет, чтобы тот продолжался годами. Отвечая на вопрос о военной помощи Украине, хозяин Белого дома не дал четкого ответа, заявив, что ситуация стремительно меняется. Он отметил, что переговоры продолжаются и в ближайшее время будет ясно, как станет развиваться процесс. «Я еще даже не обсуждал это», – сказал он.

    Он также коснулся вопроса сделки с Украиной по редкоземельным металлам, подчеркнув, что украинский лидер Владимир Зеленский должен проявить большую благодарность за поддержку США. По словам президента США, сделка не является «мертвой», несмотря на недавние разногласия.

    Американский лидер прокомментировал заявление Зеленского о том, что конфликт с Россией может затянуться: «Надеюсь, он ошибается».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Зеленский прибыл в Вашингтон на переговоры с президентом США, в ходе которых устроил скандал и поругался с американским лидером прямо в Белом доме. После ссоры США разворачивают полномасштабное давление на Киев.

    Российский дипломат Константин Долгов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что американские власти убедились в верности слов российского президента Владимира Путина о нежелании Киева проводить переговоры.

    Коментарии (7)
    4 марта 2025, 08:08 • Новости дня
    Пентагон подтвердил приостановку военной помощи Украине
    Пентагон подтвердил приостановку военной помощи Украине
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Пентагон официально подтвердил, что США временно приостановили поставки военной помощи на Украину, не предоставив дополнительных комментариев по этому вопросу.

    Представитель Пентагона подтвердил временную приостановку поставок военной помощи Украине, передает ТАСС.

    «У меня нечего добавить к этому», – отметил источник.

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс подтвердил сообщения о приостановке военной помощи Украине. Президент США заявил о желании России и народа Украины заключить сделку и подчеркнул, что тот, кто выступает против этой сделки, «не задержится надолго».

    Коментарии (9)
    4 марта 2025, 14:49 • Новости дня
    Украина отказалась делать территориальные уступки даже по требованию США

    Шмыгаль заявил об отказе Украины делать территориальные уступки по требованию США

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина не будет уступать территории даже по требованию США.

    По его словам, Украина не намерена уступать свои территории даже по требованию США, передает ТАСС.

    Шмыгаль подчеркнул, что переговоры по вопросам территориальной целостности и суверенитета не ведутся, и ему такие переговоры неизвестны.

    Он добавил, что в публичной сфере звучат заявления о необходимости уступок со стороны Украины, но считает это невозможным.

    Премьер-министр также отметил, что обсуждать отказ от территорий не в его полномочиях, это может решать только народ Украины.

    Шмыгаль также упомянул о возможности обсуждения мирного плана, который будет предусматривать шаги для достижения мира с гарантией безопасности от партнеров, однако не уточнил, что именно он подразумевает под «пошаговостью».

    Ранее дипломат Константин Долгов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что президент США лично убедился в верности слов российского президента Владимира Путина о токсичности Зеленского и нежелании Киева проводить переговоры.

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    4 марта 2025, 11:39 • Новости дня
    Мерц обвинил Трампа в «спланированной эскалации» конфликта с Зеленским

    Politico: Мерц обвинил Трампа в «спланированной эскалации» конфликта с Зеленским

    Мерц обвинил Трампа в «спланированной эскалации» конфликта с Зеленским
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Лидер блока ХДС/ХСС и будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц обвинил президента США в намеренной эскалации конфликта с Владимиром Зеленским, произошедшего в Овальном кабинете, пишет Politico.

    Лидер немецких консерваторов и вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что скандал в Овальном кабинете был «намеренно спровоцирован» американским лидером, пишет Politico.

    По словам Мерца, данный инцидент в Белом доме не был спонтанной реакцией на слова Зеленского, а являлся спланированной акцией.

    Мерц также отметил, что скандал в Вашингтоне, продолжает ряд событий последних недель, включая выступление американской делегации на Мюнхенской конференции по безопасности. Тогда вице-президент Джей Ди Вэнс призвал Европу «встать на защиту» и не рассчитывать на гарантии безопасности со стороны США.

    Несмотря на это, Мерц выразил удивление резкостью обмена репликами в Белом доме и добавил, что подобный тон не способствует решению проблем. Политик подчеркнул важность сохранения американского присутствия в Европе, несмотря на заявления президента США и его министра обороны о невозможности дальнейшей опоры на трансатлантический альянс.

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс обвинил европейских лидеров в двуличии относительно поддержки Владимира Зеленского, заявив, что они публично обещают поддержку, а в личных беседах призывают его к переговорам.

    Президент США заявил, что тот, кто выступает против сделки по Украине, «не задержится надолго».

    Напомним, в пятницу Зеленский прибыл в Вашингтон на переговоры с президентом США, в ходе которых устроил скандал и поругался с американским лидером прямо в Белом доме.

    После ссоры США развернули полномасштабное давление на Киев.

    Коментарии (16)
    3 марта 2025, 21:37 • Новости дня
    Названа дата обсуждения в США приостановки военной помощи Украине

    Axios: Трамп сегодня обсудит приостановку военной помощи Украине

    Названа дата обсуждения в США приостановки военной помощи Украине
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп планирует в понедельник обсудить приостановку военной помощи Украине на встрече с высокопоставленными чиновниками, пишет Axios.

    Как сообщает Axios, американский президент проведет заседание, на котором обсудит перспективы урегулирования кризиса на Украине, передает ТАСС. Центром внимания станет возможная приостановка военной помощи Киеву.

    По данным портала, во встрече примут участие ключевые фигуры американской администрации, включая вице-президента Джея Ди Вэнса, госсекретаря Марко Рубио, шефа Пентагона Пита Хегсета и помощника по национальной безопасности Майка Уолтца.

    Издание The New York Times писало, что президент США планирует обсудить с советниками возможное прекращение поставок военной помощи Киеву, что может включать остановку поставок боеприпасов и оборудования, ранее одобренных администрацией экс-президента Джо Байдена.

    Американский лидер сообщил, что во вторник планирует сделать важное объявление, однако не предоставил подробностей.

    Российский дипломат Константин Долгов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что власти США убедились в верности слов российского президента Владимира Путина о токсичности Зеленского и нежелании Киева проводить переговоры.

    Коментарии (0)
    4 марта 2025, 07:16 • Новости дня
    Вэнс обвинил Европу в лицемерии по вопросу поддержки Зеленского
    Вэнс обвинил Европу в лицемерии по вопросу поддержки Зеленского
    @ Will Oliver/Pool/CNP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс на канале Fox News обвинил европейских лидеров в двуличии относительно поддержки Владимира Зеленского, заявив, что они публично обещают поддержку, а в личных беседах призывают его к переговорам.

    По его словам, некоторые европейские лидеры демонстрируют двойственные позиции в отношении поддержки Украины, передает ТАСС.

    Вице-президент США отметил, что в публичных заявлениях они обещают длительную поддержку Зеленскому, заявляя, что будут с ним «на ближайшие десять лет». Однако в приватных беседах они признают необходимость мирных переговоров.

    Вэнс заявил, что ему безразличны публичные заявления, и главным считает то, что говорят лидеры в частных разговорах.

    Он подчеркнул, что европейские лидеры должны донести до Зеленского, что кровопролитие и разрушения не могут продолжаться вечно, и необходимо искать пути к мирному разрешению конфликта на Украине.

    По мнению Вэнса, в данной ситуации наблюдается явное двуличие, когда лидеры, раздувая грудь на публике, фактически признают необходимость переговоров за закрытыми дверями.

    Ранее представитель Белого дома подтвердил сообщения о приостановке военной помощи Украине. Президент США заявил о желании России и народа Украины заключить сделку и подчеркнул, что тот, кто выступает против этой сделки, «не задержится надолго». Вэнс назвал условие допуска Зеленского в Белый дом.

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    4 марта 2025, 13:14 • Новости дня
    На Украине сообщили о продолжении получения разведданных от США
    На Украине сообщили о продолжении получения разведданных от США
    @ REUTERS/Shannon Stapleton

    Tекст: Александра Юдина

    Украина продолжает получать разведывательные данные от США, несмотря на заявления о приостановке военной помощи, сообщает агентство РБК-Украина.

    По данным издания, Украина продолжает получать разведывательные данные от Соединенных Штатов. Это происходит несмотря на ранее объявленную приостановку военной помощи со стороны Вашингтона, передает ТАСС.

    По словам источников в украинских военно-политических кругах, передача и обмен разведывательной информацией остаются без изменений.

    Газета The New York Times сообщила, что США могут пересмотреть вопрос обмена разведданными с Украиной после встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме.

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    3 марта 2025, 22:56 • Новости дня
    Reuters: Белый дом изучает варианты смягчения санкций против России

    Reuters: администрация США поручила Госдепу и Минфину подготовить списки для смягчения санкций

    Tекст: Вера Басилая

    США рассматривают возможность смягчения санкций против России в рамках дипломатических усилий по улучшению отношений и урегулированию конфликта на Украине, сообщило Reuters.

    По данным Reuters, администрация президента США поручила Госдепартаменту и министерству финансов подготовить перечень санкций, которые могут быть смягчены в ходе переговоров с Москвой, передает РИА «Новости».

    По информации агентства, американские власти рассматривают возможность частичного снятия санкционных рестрикций в рамках дипломатических усилий по улучшению отношений с Россией и поиску путей урегулирования конфликта на Украине.

    В данный момент ведомства разрабатывают предложения по отмене ограничений в отношении отдельных компаний и физических лиц, включая некоторых российских олигархов.

    Президент США, выступая 26 февраля, отметил, что санкции против России могут быть ослаблены «в какой-то момент».

    Ранее министр финансов США Скотт Бессент допустил возможность экономических послаблений для Москвы в зависимости от хода переговоров.

    Президент США продлил срок действия санкций против России, связанных с ситуацией на Украине, еще на год, включая рестрикции, введенные в 2014, 2018 и 2022 годах.

    До этого американский лидер объявил о прекращении изоляции России, обвинив Украину в затягивании военного конфликта и оставив союзников в стороне от переговоров.

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    4 марта 2025, 12:50 • Новости дня
    Эксперт: Заморозка военной помощи США Украине обострит внутриевропейские конфликты

    Политолог Блохин: Самоустранение США от помощи Украине обострит борьбу за лидерство в Европе

    Эксперт: Заморозка военной помощи США Украине обострит внутриевропейские конфликты
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Вашингтон самоустраняется от поддержки Украины. На этом фоне в Европе, скорее всего, не будет консолидированного блока, а усилится историческая конкуренция между Британией, Германией и Францией. Никто из них не согласится, чтобы оппонент оказался номером один, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт-международник Константин Блохин.

    «На фоне сообщений о приостановке администрацией Дональда Трампа военной помощи ВСУ украинскому руководству остается только надеяться на Европу. Впрочем, у главы Белого дома есть рычаги, которые позволили бы ему принудить и европейских политиков проводить тот же курс, что и США», – отметил Константин Блохин, ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН.

    Так, в арсенале Вашингтона – военные инструменты, а также экономические, в том числе пошлины. Собеседник напомнил, что в Европе существует разветвленная сеть американских баз. Одна из самых больших – это Рамштайн на территории Германии.

    «Другой вопрос, воспользуется ли президент Трамп этим? Не исключаю, что его попытки встретят сопротивление со стороны глубинного государства, демократов», – добавил политолог. По прогнозам Блохина, Трамп продолжит давить на европейских лидеров–членов НАТО, чтобы те увеличивали расходы на оборону.

    «Тем временем в Европе под микроскопом будут следить, как складываются отношения между республиканцем и истеблишментом. Некоторые политики надеются, что Трампа победят – и в итоге он скатится к русофобии», – отметил эксперт. Впрочем, аналитик допускает, что Старый Свет сам несколько скорректирует свою позицию по оказанию помощи Украине при определенных вводных.

    «Пока Китай, Россия и Соединенные Штаты продолжают экономически развиваться, страны ЕС и Британия стагнируют, и положение дел для них лишь ухудшается. Когда европейцы осознают, что причиной этому служит их политика на украинском треке, они, думаю, ее пересмотрят», – полагает Блохин. Однако, как считает политолог, в Европе обострится и внутриполитическая борьба.

    «Там нет того «модератора», который организовывал бы «крестовый поход». Ранее этим занимались США во главе с Джо Байденом. Но сейчас Вашингтон самоустраняется и переориентируется на Китай. На этом фоне на континенте, скорее всего, не будет консолидированного блока, а усилится историческая конкуренция между Британией, Германией и Францией. Никто из них не согласится, чтобы оппонент оказался номером один в Европе», – заключил Блохин.

    Ранее представитель Белого дома подтвердил приостановку военной помощи Украине. Как уточнил чиновник, решение будет действовать до тех пор, пока США не убедятся в желании Киева содействовать в урегулировании конфликта, передает Reuters. Он подчеркнул, что Вашингтон «сфокусирован на мире», поэтому союзники тоже должны быть «привержены этой цели».

    По данным Bloomberg, Штаты остановили не только будущие поставки, но и те, которые уже находятся в пути: на самолетах, кораблях или в транзитной зоне в Польше. Отмечается, что речь идет о «критически важных боеприпасах», об управляемых реактивных системах залпового огня, о противотанковом оружии. В целом это затронет поставки более чем на один млрд долларов, пишет The New York Times.

    По оценкам CNN, Украина без военной помощи США сможет поддерживать нынешний темп боев от нескольких недель до нескольких месяцев, до начала лета. «Они не падают со скалы, но когда ваши поставки сокращаются вдвое, в конечном итоге это проявляется на линии фронта. Их линии фронта будут продолжать прогибаться и в конечном итоге сломаются», – прогнозирует собеседник телеканала.

    Решение Белого дома было принято после перепалки Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Овальном кабинете в минувшую пятницу. По мнению американского лидера, тот, кто будет выступать против заключения мирной сделки по Украине, не задержится надолго.

    «Если кто-то не хочет заключать сделку, я думаю, что этот человек не продержится долго. Этого человека не будут слушать долго. Потому что я верю, что Россия хочет заключить соглашение. Я верю, что народ Украины, безусловно, хочет заключить соглашение», – сказал он.

    Республиканец отметил, что за последние два дня ему позвонили «четыре премьер-министра и пять президентов», чтобы обсудить прекращение конфликта на Украине. «Мы собираемся заключить сделки со всеми, включая Европу и европейские страны», – заверил Трамп.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, сумеет ли ЕС продолжить поддержку ВСУ в прежних объемах и как Британия с Францией смогут «продавить» несогласных с помощью Украине игроков.

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    4 марта 2025, 12:38 • Новости дня
    Сийярто отправился на переговоры в США по ослаблению санкций против России

    Сийярто отправился на переговоры с Рубио об ослаблении санкций США против России

    Сийярто отправился на переговоры в США по ослаблению санкций против России
    @ Владислав Ногай/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто проведет переговоры с госсекретарем США Марко Рубио в Вашингтоне, где обсудят возможность ослабления санкций против России и урегулирование конфликта на Украине, заявил госсекретарь по вопросам международных коммуникаций и связей премьера Венгрии Золтан Ковач.

    По словам Ковача, встреча Сийярто и Рубио пройдет во вторник в Вашингтоне. Одной из основных тем переговоров станет урегулирование конфликта на Украине и ослабление антироссийских санкций, передает ТАСС.

    Также Ковач сообщил, что основное внимание на встрече будет уделено ключевым двусторонним и глобальным проблемам. Накануне поездки Сийярто отметил, что урегулирование украинского конфликта является главной темой контактов между Венгрией и США.

    Ранее во время переговоров с администрацией США глава МИД Венгрии поднимал вопрос об отмене ряда санкций в области энергетики. Эти санкции, по мнению Сийярто, наносят ущерб Венгрии. Он уже обсуждал это с министром финансов США Скоттом Бессентом и помощником президента по национальной безопасности Майком Уолтцем в ходе визита в Вашингтон в феврале.

    Ранее администрация США поручила Госдепу и Минфину подготовить списки для смягчения санкций.

    Министр финансов США Скотт Бессент допустил возможность экономических послаблений для Москвы в зависимости от хода переговоров.

    Президент США продлил срок действия санкций против России, связанных с ситуацией на Украине, еще на год, включая рестрикции, введенные в 2014, 2018 и 2022 годах.

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