Украинское общество и, тем более, его «творческая элита» сами себя довели до состояния, близкого к безумию. Пытаясь искоренить русский язык, они ввергли свою страну и свой народ в глубочайший провинциализм, по сути, отказавшись от всех предыдущих достижений украинской же культуры.14 комментариев
Шмыгаль заявил о готовности Украины подписать соглашение по недрам с США
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о готовности подписать соглашение с США по недрам и созданию совместного инвестиционного фонда, отметив важность экономического сотрудничества.
Киев готов к сотрудничеству с Вашингтоном для заключения соглашения по недрам, сообщает ТАСС. Шмыгаль заявил, что страна настроена на прагматичную кооперацию с Соединенными Штатами, включая создание совместного инвестиционного фонда на Украине. Он подчеркнул готовность подписать соглашение и выразил намерение двигаться в этом направлении.
Шмыгаль также выразил благодарность США за их поддержку и заверил, что Киев будет использовать все доступные дипломатические каналы для достижения договоренностей с Вашингтоном. Премьер-министр отметил, что сотрудничество с США базируется на общих экономических интересах и стремлении к укреплению экономических связей.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц обвинил президента Украины Владимира Зеленского в провокации конфликта с американской администрацией из-за попытки пересмотреть сделку по редкоземельным металлам.