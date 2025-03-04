Украинское общество и, тем более, его «творческая элита» сами себя довели до состояния, близкого к безумию. Пытаясь искоренить русский язык, они ввергли свою страну и свой народ в глубочайший провинциализм, по сути, отказавшись от всех предыдущих достижений украинской же культуры.14 комментариев
Рогов: ВКС России уничтожили десятки боевиков украинской бригады «Лють»
Российская авиация поразила пункт временной дислокации украинских штурмовиков «Лють» в Константиновке в ДНР, заявил глава комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты Владимир Рогов.
Удар ФАБами пришелся по детскому садику «Аленка», где находился пункт временной дислокации штурмовой бригады «Лють», ВСУ потеряли десятки человек погибшими и ранеными, сказал Рогов ТАСС.
Ранее Рогов сообщал, что при ударе ВС России по населенному пункту Комар в ДНР было уничтожено оборудование штаба и узла связи 37-й бригады морской пехоты ВСУ.