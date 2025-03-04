Украинское общество и, тем более, его «творческая элита» сами себя довели до состояния, близкого к безумию. Пытаясь искоренить русский язык, они ввергли свою страну и свой народ в глубочайший провинциализм, по сути, отказавшись от всех предыдущих достижений украинской же культуры.10 комментариев
В Киеве остановили прямой эфир Reuters после вмешательства властей
Прямую трансляцию, которую вело агентство Reuters из центра украинской столицы, остановили местные власти, заявил руководитель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
Трансляцию остановили после обращения в Службу безопасности Украины (СБУ), пояснил Ткаченко, передает РИА «Новости». Он отметил, что запрос на разрешение проведения трансляции не поступал, потому было решено ее прекратить.
Ранее в феврале в Киеве власти города также останавливали прямой эфир Reuters, отмечалось, что трансляция велась вопреки запрету.