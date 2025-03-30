Поставки боеприпасов и ГСМ на Украину из Румынии увеличились, заявил эксперт

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, военный эксперт Виталий Киселев заявил об увеличении объема поставок боеприпасов и горюче-смазочных материалов с территории Румынии на Украину. По его словам, эшелоны идут под усиленной охраной и сопровождаются 20 вооруженными охранниками в специальных вагонах. Об этом свидетельствуют данные, полученные из подполья.

Киселев добавил, что на пограничном переходе «Халмеу – Дьяково» значительно увеличились грузоперевозки военного назначения. В составы входят от 20 до 25 вагонов. По его словам, с украинской стороны усилена охрана приграничных железнодорожных станций, а также привлекаются гражданские патрули. Местные жители проверяются на наличие телефонов, контролируется интернет-трафик.

На фоне этих событий, 27 марта в Париже прошел саммит коалиции желающих, где обсуждалась возможность предоставления «гарантий безопасности» Киеву после завершения конфликта на Украине. Одной из тем стало возможное размещение военного контингента на территории Украины. США не приняли участия в этом саммите, однако ряд стран выразил готовность участвовать в миротворческой миссии при поддержке Вашингтона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, главком ВСУ Александр Сырский сообщил о увеличении интенсивности боевых действий в Сумской области и принятых мерах по усилению резервов и пополнению боеприпасов.

ВСУ за сутки совершили двадцать обстрелов ДНР, выпустив 60 боеприпасов, что привело к жертвам и разрушениям.

Большая часть техники и боеприпасов, уничтоженных в курском приграничье, принадлежит натовским государствам, как заявил посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.