Не нравится народ? Не живи с ним. Не нравится рассказ? Не пиши сценарий. Не хочется работать с российским кинорынком? Не работай. Но только не делай одолжения – вообще-то я вся в белом, но за миллион за серию, так и быть, поработаю на это государство.8 комментариев
ВС России преодолели первую линию обороны ВСУ у села Богатырь в ДНР
Российские войска успешно преодолели первую линию обороны украинской армии у села Богатырь на западе Донецкой народной республики (ДНР), заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
«Группировка «Восток» давит на противника в направлении Богатыря, и в этом районе по дороге на север они уже прорвали первую линию обороны, так сказать, прошли украинские «зубы дракона», – отметил Кимаковский в эфире «Соловьев Live», передает ТАСС.
По словам Кимаковского, российская группировка войск «Восток» также активно продвигается на север от Великой Новоселки в сторону важной трассы, ведущей от Курахово к Запорожской области. Он подчеркнул, что продвижение российских войск происходит в районе рек Волчья и Соленая, а также вблизи границы с Днепропетровской областью. «Фактически это приближение к границе с Днепропетровской областью, давление оказывается в районе Богдановки», – добавил Кимаковский.
В пятницу президент России Владимир Путин заявил, что российские Вооруженные силы могут «добить» украинскую армию.
Ранее председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что ВС РФ вошли на южные окраины села Веселое, находящегося на стыке границ Запорожской области, ДНР и Днепропетровской области Украины, начав бои за его освобождение.