  • Новость часаПариж и Лондон решили отправить военные группы на Украину
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    Почему проваливаются планы вооружить Европу на войну с Россией
    Названа первая вооруженная ракетами «Циркон» атомная подлодка
    ВСУ начали перебрасывать резервы в Сумскую область
    Миллионы американцев не смогут подтвердить свое гражданство на выборах
    Российские военные зачистили МАПП «Суджа» и установили там флаг России
    Семейная пара из Татарстана погибла при крушении батискафа в Египте
    Интерпол объявил в розыск президента Республики Сербской Додика
    Международные резервы России превысили 650 млрд долларов
    Итальянская Ariston объявила о возвращении на российский рынок
    Мнения
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Кому нужна милитаризация Европы

    Европейские политики-прилипалы рассчитывают, что у них «все будет». А им за это как раз не будет ничего, даже если что-то (или все) пойдет не так. Даже если война, под которую они берут взаймы деньги, не случится, евроэлита хапнет свое.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Как защитить Россию от наплыва исламистов из Сирии

    Ни для кого не секрет, что значительную роль в массовых убийствах алавитов и христиан играли террористы не сирийского происхождения – в том числе «стажеры» из Узбекистана и Таджикистана. Их судьба очевидна: из Сирии их выживут, а на родину не пустят. Остается один путь – в Россию.

    7 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как трансформируется украинская пропаганда

    Украинская пропаганда прошла путь от тезиса о победе над Россией до необходимости объяснения того, почему большая часть национальных богатств скоро будет в руках американцев.

    15 комментариев
    27 марта 2025, 19:30 • Новости дня

    Глава ВТБ допустил возвращение американских банков в Россию

    Глава ВТБ Костин допустил возвращение американских банков в Россию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава ВТБ Андрей Костин выразил мнение, что в будущем отношения с американскими банками нормализуются, но отметил, что этот вопрос не стоит в повестке дня на данный момент.

    В кулуарах Международного арктического форума Костин заявил, что вопрос возвращения американских банков в Россию не является предметом текущей повестки дня, однако в перспективе такое развитие событий возможно, передает ТАСС. Он выразил надежду на нормализацию отношений и отметил, что диалог с американской стороной носит позитивный характер.

     «Конечно, ожидаю. Но мне кажется, это не предмет сегодняшней повестки дня. В перспективе, конечно, отношения будут нормализоваться. Это позитивно, что у нас диалог с американцами. Но так сказать, что завтра банки начнут развивать свою деятельность… Они, правда, не все ушли еще, поэтому могут и вернуться», – сказал глава ВТБ.

    Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин в ходе ответа на вопросы депутатов Госдумы назвал категории западных компаний, которым будет разрешено вернуться на российский рынок.

    26 марта 2025, 20:12 • Новости дня
    ООН заявила о невозможности расследовать убийства российских журналистов
    ООН заявила о невозможности расследовать убийства российских журналистов
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что организация не может расследовать убийства российских журналистов, освещающих конфликт на Украине.

    Он подчеркнул, что такие действия возможны только в случае получения соответствующего мандата, передает ТАСС.

    Кроме того, представитель офиса генсека заявил, что организация считает крайне важным, чтобы журналисты могли выполнять свою работу без страха стать мишенью, добавив, что ООН выражает соболезнования в связи с гибелью российских журналистов.

    Ранее военный корреспондент Анна Прокофьева погибла при взрыве мины в Белгородской области, оператор Дмитрий Волков получил ранение. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после гибели журналистки.

    Кроме того, сообщалось, что оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов, водитель Александр Сиркели и военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак погибли в зоне СВО в результате ракетного удара ВСУ по гражданской машине.

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    26 марта 2025, 21:59 • Новости дня
    Рубио заявил о неизбежности пересмотра антироссийских санкций
    Рубио заявил о неизбежности пересмотра антироссийских санкций
    @ Saul Loeb/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Запад может пересмотреть существующие санкции против России, чтобы уладить конфликт на Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил о необходимости переоценки режима антироссийских санкций для достижения урегулирования конфликта на Украине. Он подчеркнул, что коллективный Запад будет вынужден пересмотреть свои меры в отношении России, передает ТАСС,

    Он отметил, что перечень условий, выдвинутых Россией по мораторию на удары в Черном море, включает снятие введенных Европой санкций. По его словам, это станет важной частью окончательного урегулирования ситуации.

    Своими заявлениями на пресс-конференции в Кингстоне, которую он провел совместно с премьер-министром Ямайки Эндрю Хоулнессом, Рубио подчеркнул важность пересмотра глобальной санкционной архитектуры для достижения мира и стабильности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, урегулирование конфликта на Украине пошло мелкими шажками.

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    26 марта 2025, 22:42 • Видео
    Переговоры России и США. Что нового?

    По итогам особо длительного раунда переговоров между делегациями России и США в Саудовской Аравии не было выпущено никаких совместных заявлений. Считается, что это вина Киева. Но кое-какие итоги, как следует из сообщения МИД РФ, все-таки есть.

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    27 марта 2025, 14:23 • Новости дня
    Украинские БПЛА атаковали объекты энергетики в Брянской области и Крыму

    Минобороны: Украинские БПЛА атаковали объекты энергетики в Брянской области и Крыму

    Украинские БПЛА атаковали объекты энергетики в Брянской области и Крыму
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    ВСУ нанесли удары по объектам российской энергетической инфраструктуры в Брянской области и Крыму, что привело к отключению электроснабжения в ряде районов, сообщило Минобороны.

    Несмотря на заявления киевского режима о прекращении атак на российские энергетические объекты, удары продолжились, сообщило Минобороны в Telegram-канале. В 17:00 в среду в Брянской области украинский беспилотник атаковал объект филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго». В результате был отключен высоковольтный кабель 10 кВ, что оставило без электричества потребителей в Климовском районе.

    В это же время российские средства ПВО сбили украинский ударный БПЛА в районе мыса Тарханкут в Крыму. Целью беспилотника было наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа.

    На следующий день, 27 марта, в Брянской области около 7:00 прицельный артиллерийский обстрел вывел из строя комплектную трансформаторную подстанцию филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго».

    Политолог Владимир Скачко в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский не собирается соблюдать достигнутые в Эр-Рияде договоренности.

    Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал, что киевский режим предпринимал попытки бить по энергетическим объектам России, несмотря на действующий запрет, а Минобороны заявляло о новых попытках Украины сорвать энергетическое перемирие.

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    27 марта 2025, 06:30 • Новости дня
    Минфин США не исключил смягчения санкций против России

    Глава Минфина США Бессент не исключил смягчения антироссийских санкций

    Минфин США не исключил смягчения санкций против России
    @ Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя возможность смягчения антироссийских санкций, глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что рассматриваются все варианты.

    Отвечая на соответствующий вопрос, касающийся в том числе подключения российских банков к системе SWIFT, Бессент заявил: ««Полагаю, что на повестке дня находятся все варианты». Он отметил, что дальнейшие шаги российского руководства будут определяющими в вопросе об изменении санкционной политики США, передает ТАСС со ссылкой на Fox News.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль настаивал на отмене санкций в отношении Россельхозбанка и других финансовых структур в рамках сделки по безопасности в Черном море. Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анитта Хиппер заявила, что Евросоюз намерен оказывать санкционное давление на Россию.

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    27 марта 2025, 13:16 • Новости дня
    Рар: Автомобильные пошлины испортят отношения США и ЕС

    Политолог Рар: Автомобильные тарифы США приведут Германию к деиндустриализации

    Рар: Автомобильные пошлины испортят отношения США и ЕС
    @ Nicolas Maeterlinck/Belga News A/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Вашингтон медленно «убивает» своего конкурента в лице Европы. Проблема Берлина и Брюсселя в том, что они не могут конкурировать с Соединенными Штатами в части эффективности промышленности, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее Дональд Трамп объявил о введении США пошлин на импортные автомобили. В ЕК заявили, что постараются урегулировать споры с Белым домом через переговоры.

    «Цель развязываемой Дональдом Трампом торговой войны состоит в том, чтобы заставить автопроизводителей Европы переехать с европейского рынка на американский», – считает немецкий политолог Александр Рар.

    По его оценкам, в случае реализации этого плана ФРГ потеряет последние остатки автомобильной промышленности. «В Германии, которая является мотором экономики Евросоюза, усилится деиндустриализация. То же самое произойдет в остальных европейских странах и Канаде», – прогнозирует эксперт.

    Проблема Берлина и Брюсселя в том, что они не могут конкурировать с Соединенными Штатами в части эффективности производства, добавил собеседник. «Во-первых, высокие сборы в ЕС мешают компаниям вкладывать деньги в развитие промышленности», – пояснил Рар.

    «Кроме того, в Германии люди разучились работать. Они привыкли получать большие пособия от государства, не стремясь трудиться, – продолжил он. – Наконец, европейцы приняли решение все средства тратить на военную экономику. К сожалению, такой прием является краткосрочной панацеей для сдерживания экономического падения».

    На этом фоне Трамп действует методично и осознанно. «Вашингтон медленно "убивает" своего конкурента в лице Европы. Урсула фон дер Ляйен не сможет уговорить президента США отказаться от новых тарифов. Впрочем, глава Белого дома, возможно, согласится с ними повременить», – считает спикер.

    Однако, оговаривается он, Соединенные Штаты в этом случае припомнят Еврокомиссии бойкот американским мирным инициативам по Украине. «Стоит ожидать, что в этой торговой войне выиграет Америка. Введение автомобильных пошлин негативно отразится на отношениях Вашингтона и Брюсселя», – заключил Рар.

    Ранее Дональд Трамп объявил о введении пошлин в 25% на импорт автомобилей. Тарифы вступят в силу 2 апреля. Глава Белого дома считает, что решение заставит иностранных автопроизводителей открывать заводы в Соединенных Штатах, а это приведет к экономическому росту. По его оценке, меры за два года могут принести в бюджет от 600 млрд до 1 трлн долларов.

    Кроме того, Трамп пригрозил усилить пошлины в случае кооперации Брюсселя и Оттавы против Вашингтона. «Если ЕС будет сотрудничать с Канадой, чтобы нанести вред экономике США, то мы введем крупные пошлины, куда более крупные, чем планируемые ныне, в отношении обеих сторон», – написал он в соцсети Truth Social.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила сожаление по поводу новых тарифов. «Теперь мы проведем оценку этого объявления вкупе с другими мерами, которые США планируют принять в ближайшие дни», – сообщила она. По ее словам, ЕС «продолжит искать решение путем переговоров», одновременно «защищая свои экономические интересы».

    Примерно половина автомобилей, продаваемых в США, произведена в других странах, отмечает The New York Times. По данным Politico, в 2024 году Соединенные Штаты импортировали пассажирские автомобили на сумму 214 млрд долларов, в том числе из таких стран, как Япония, Мексика и Южная Корея.

    Трамп ранее ввел пошлины в 25% в отношении европейских стали и алюминия. Новая тарифная политика вступила в силу 12 марта. Брюссель пошел на ответные меры. Кроме того, Париж призвал применить «самый мощный торговый инструмент ЕС» против Вашингтона.

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    27 марта 2025, 11:40 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил, зачем ВСУ прячут оружие на энергетических объектах

    Эксперт Леонков: Украина провоцирует Россию нарушить энергетическое перемирие

    Военный эксперт объяснил, зачем ВСУ прячут оружие на энергетических объектах
    @ Diego Herrera Carcedo/Anadolu Agency/Reuters Connect

    Tекст: Анастасия Куликова

    Попытка ВСУ воспользоваться мораторием на удары по энергосистеме и спрятать оружие на подстанциях предсказуема. В этих условиях задача российских военных – отследить, когда противник решит вывезти вооружение, а затем в момент перемещения уничтожить его, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков.

    «Тактика противника не меняется. Ранее он пытался размещать часть техники на территории атомных станций. Кроме того, украинские военные неоднократно прикрывались мирными гражданами, занимали социальные объекты, в том числе школы и детские сады», – напомнил военный эксперт Алексей Леонков.

    То, что сейчас ВСУ, пользуясь мораторием на удары по энергосистеме, стали прятать оружие на подстанциях, собеседник счел предсказуемым. «Впрочем, это временная мера. Противнику понадобится это вооружение на поле боя. Наша задача – отследить, когда его выведут и начнут перебрасывать, и уничтожить во время перемещения или непосредственно на линии боевого соприкосновения», – подчеркнул эксперт.

    Иного способа в период действия моратория нет, считает он. Впрочем, можно обратить внимание американской стороны на действия Киева. «Украинское руководство помимо того, что всячески срывает договоренность о 30-дневном прекращении ударов по энергоинфраструктуре, так еще и пытается спровоцировать ВС России на ответные действия и атаки по подстанциям. Пусть с офисом Зеленского разбирается администрация США», – заключил Леонков.

    Ранее ВСУ начали использовать объекты энергетической инфраструктуры для укрытия особо ценного вооружения. Это происходит на фоне заключенных договоренностей о ненанесении ударов по энергосистеме.

    В частности, вооружение размещается на подстанциях мощностью 750 кВт, которые соединяют атомные электростанции, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя пророссийского подполья.

    По словам собеседника агентства, ВСУ прятали вооружение и военнослужащих в медицинских учреждениях. Теперь они выбрали энергетические объекты, зная, что Россия не станет наносить удары по этому критически важному сектору.

    Напомним, 18 марта в ходе переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа были достигнуты договоренности об энергетическом перемирии в зоне СВО сроком на 30 дней. Позднее в Кремле уточнили, что при нарушении моратория одной из сторон другая вправе считать себя свободной от обязательств по его соблюдению.

    Между тем, Украина продолжает атаки на российские энергетические объекты. Так, накануне Минобороны России сообщило, что украинские беспилотники атаковали хранилища и подстанции в Крыму, Брянской и Курской областях. Атакам подверглись, в частности, наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа и объект филиала ПАО «Россети Центр – Брянскэнерго».

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, может ли Трамп принудить Зеленского к выполнению договоренностей.

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    26 марта 2025, 23:31 • Новости дня
    Российский посол Дарчиев прибыл в США
    Российский посол Дарчиев прибыл в США
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В США прибыл новый посол России Александр Дарчиев, сообщил источник.

    «Посол прибыл в США», – заявил источник ТАСС.

    Как передает РИА «Новости», в международном аэропорту Кеннеди в Нью-Йорке около 16.10 по местному времени (23.10 мск) приземлился правительственный борт России.

    Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дарчиева послом в США. Дарчиев – один из ведущих российских американистов академического толка. США одобрили назначение Дарчиева новым послом России в Вашингтоне.


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    27 марта 2025, 12:16 • Новости дня
    МИД: Россия и США открыли возможности для мирного сосуществования
    МИД: Россия и США открыли возможности для мирного сосуществования
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Москва получает из Вашингтона сигналы о готовности к взаимоуважительному диалогу, что открыло окно возможностей для перехода от фронтального противостояния к неконфронтационному сосуществованию.

    Как передает ТАСС, заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил о том, что Россия получает из Вашингтона сигналы о готовности к взаимоуважительному диалогу. Это заявление он сделал на конференции Российского совета по международным делам. Он подчеркнул, что состоялись важные телефонные переговоры между президентами России и США, а также контакты представителей на разных уровнях.

    Рябков отметил, что эти переговоры открыли окно возможностей для перехода от фронтального противостояния к неконфронтационному сосуществованию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия в ходе мирных переговоров по Украине смогла добиться уступок и выиграть время. Германия обвинила США в поддержке России в конфликте на Украине. Минфин США допустил возможность смягчения санкций против России.

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    27 марта 2025, 15:28 • Новости дня
    Средства ПВО России сбили украинский МиГ-29
    Средства ПВО России сбили украинский МиГ-29
    @ Валентин Капустин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Средства ПВО России за сутки уничтожили украинский МиГ-29, 137 дронов, две управляемые авиационные бомбы JDAM и снаряд РСЗО HIMARS, сообщило Минобороны.

    Кроме того, подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника в Донецкой народной республике и нанесли поражение живой силе и технике украинских механизированных и аэромобильных бригад в районах населенных пунктов Константинополь, Богатырь, Комар и Отрадное, сообщило ведомство в Telegram-канале. Потери противника составили до 135 боевиков и несколько единиц боевой техники.

    Группировка войск «Днепр» успешно атаковала формирования ВСУ в Запорожской и Херсонской областях, уничтожив до 80 военнослужащих, пять автомобилей, артиллерийское орудие и склад боеприпасов.

    В результате ударов оперативно-тактической авиации и ракетных войск были поражены объекты военной инфраструктуры Украины, включая производственные здания оружейного предприятия и цеха изготовления дронов, а также многочисленные скопления живой силы и техники противника в 157 районах.

    С начала специальной военной операции уничтожены 660 самолетов, 283 вертолета, 48 599 беспилотников и 22 511 танков и других боевых машин.

    В субботу российские средства ПВО уничтожили украинский самолет МиГ-29 и 142 беспилотника, а также сбили пять снарядов HIMARS и бомб JDAM. До этого также сообщалось, что российские Военно-космические силы сбили украинский истребитель МиГ-29.

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    27 марта 2025, 06:42 • Новости дня
    Макрон собрался через США требовать от России «обязательств» по Украине

    Bloomberg сообщило о намерении Макрона требовать от России «обязательств» по Украине

    Макрон собрался через США требовать от России «обязательств» по Украине
    @ Lionel Guericolas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Франции Эммануэль Макрон намерен потребовать через президента США Дональда Трампа, чтобы Россия «взяла на себя обязательства» по украинскому урегулированию, сообщил чиновник из канцелярии Макрона.

    В Париже в четверг состоится саммит «коалиции желающих», в его рамках будут обсуждаться возможные меры, которые Европа может предпринять для поддержки Киева. В частности, будет обсуждаться возможность размещения «миротворческих» сил, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    По информации из канцелярии Макрона, в разговоре с президентом США французский лидер намерен акцентировать внимание на том, что Европа готова сделать для обеспечения безопасности Украины. «И потребовать, чтобы Россия взяла на себя обязательства, поддающиеся проверке», – сообщает Bloomberg.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, о формировании «коалиции желающих» было объявлено по итогам саммита европейских государств в Лондоне еще в начале марта. Макрон заявил, что западные миротворческие силы, которые планируется направить на Украину, смогут дать военный ответ в случае нападения.

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    27 марта 2025, 04:30 • Новости дня
    Посол Дарчиев заявил об «окне возможностей» в отношениях России и США
    Посол Дарчиев заявил об «окне возможностей» в отношениях России и США
    @ кадр из видео OLM

    Tекст: Антон Антонов

    Отношения России и США балансировали на грани разрыва, но сейчас появилось определенное окно возможностей, заявил новый российский посол в США Александр Дарчиев.

    Дарчиева спросили, с какими планами и настроением он приступает к своей новой деятельности. «Отрадно, что мое пребывание в США как российского посла начинается в условиях, когда в наших двусторонних отношениях, балансировавших при прежней администрации (США) на грани разрыва, появилось определенное окно возможностей», – приводит его слова ТАСС.

    Дарчиев отметил, что президенты России и США поставили задачу восстановить межгосударственные связи, которые, по его словам, были «фактически разорваны» командой предыдущего американского лидера Джо Байдена.

    Дарчиев подчеркнул, что уже началась работа в этом направлении, и есть нацеленность с обеих сторон на достижение результата. Однако он отметил, что расчистка «токсичного наследия», включая санкционные барьеры, требует значительных усилий.

    Важными вопросами, по его словам, являются облегчение визовых процедур для сотрудников дипмиссий и граждан, а также упрощение режима поездок для дипломатов.

    Посол также затронул тему возвращения российской стороне шести объектов недвижимости, конфискованных США, и возобновления прямого воздушного сообщения между странами, прерванного по вине Вашингтона.

    Дарчиев заявил, что он намерен заняться этими вопросами предметно и подчеркнул необходимость наращивания темпов работы, руководствуясь принципом строгой взаимности.

    Как свидетельствует рабочее расписание дипведомства США, высокопоставленный сотрудник госдепартамента Луис Боно в четверг примет участие в неформальной церемонии вручения верительных грамот нового российского посла. Церемония пройдет в закрытом для прессы режиме, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дарчиев прибыл в Вашингтон. Он является одним из ведущих российских американистов академического толка. Дарчиев ранее занимал пост директора Департамента Северной Атлантики Министерства иностранных дел России.

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    27 марта 2025, 00:58 • Новости дня
    Келлог назвал особенно сложный вопрос на переговорах по Украине

    Келлог назвал территориальный вопрос особенно сложным для урегулирования ситуации на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Из-за разницы между фактическим и юридическим контролем обсуждение территориальных вопросов станет особенно сложным в ходе урегулирования ситуации на Украине, заявил спецпосланник президента США Кит Келлог.

    Келлог отметил, что обсуждение соглашения о перемирии в Черном море стало «самым легким этапом» в процессе урегулирования украинского конфликта. Выбор начать обсуждение с вопроса перемирия в Черном море был обусловлен его относительной простотой, заявил он.

    «Остальные шаги будут действительно трудными – речь идет о территориальных вопросах, ударах по городам и ракетных обстрелах с обеих сторон», – приводит слова Келлога РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    При этом Келлог подчеркнул, что итоговое соглашение не удовлетворит полностью ни одну из сторон. Он подчеркнул важность обсуждения территориальных вопросов, которые осложняются разницей между фактическим и юридическим контролем. По его словам, Вашингтон изучает требования России и Украины. Главной целью остается достижение всеобъемлющего прекращения огня, сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главным итогом очередного раунда переговоров между Россией и США в Эр-Рияде стали договоренности о новой сделке по безопасности в Черном море. Глава МИД России Сергей Лавров назвал Крым, Донбасс и Новороссию «давно закрытыми вопросами».

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    27 марта 2025, 14:53 • Новости дня
    Захарова назвала сектантской военную форму делегатов с Украины на переговорах
    Захарова назвала сектантской военную форму делегатов с Украины на переговорах
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Военная форма, в которой находились украинские делегаты на переговорах в Эр-Рияде, схожа с сектантской символикой, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «У меня впечатление, что так, наверное, в историю и войдет, что экстремисты и террористы из киевского режима, создав секту, в том числе разработали специализированную систему условных обозначений и символики, одной из которых стала военизированная форма», – цитирует Захарову РИА «Новости».

    В ходе переговоров в Эр-Рияде Россия и США согласовали объекты, подпадающие под временный мораторий на удары. В список вошли ПНЗ, нефте- и газопроводы, хранилища и насосные станции.

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    27 марта 2025, 18:12 • Новости дня
    Арбитражный суд Москвы начал процедуру банкротства бывшей жены Баскова
    Арбитражный суд Москвы начал процедуру банкротства бывшей жены Баскова
    @ Григорий Сысоев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Столичный арбитражный суд ввел начальную процедуру банкротства – реструктуризацию долгов – в отношении Светланы Шпигель, экс-супруги певца Николая Баскова.

    Решение суда стало результатом удовлетворения заявления о банкротстве, поданного конкурсным управляющим фармацевтической компании «Биотэк», ранее принадлежавшей ее отцу Борису Шпигелю, передает РИА «Новости».

    Светлана Шпигель задолжала «Биотэку» значительную сумму, однако точные цифры не указаны в материалах дела. Тем не менее в рамках дела о банкротстве самой компании «Биотэк» суды обязали ее вернуть 67 млн рублей компании. Суды признали неправомерными выплаты 57 млн рублей «Биотэком» в адрес Шпигель в качестве дивидендов и 10 млн рублей материальной помощи в 2021 году, так как компания на тот момент уже испытывала финансовые трудности.

    Борис Шпигель, отец Светланы, в 2024 году был приговорен к 11 годам колонии за взятки бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Позже он был освобожден от отбывания оставшегося срока из-за болезней, но ему предстоит выплатить штраф в размере 450 млн рублей.

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    27 марта 2025, 10:55 • Новости дня
    NYT: Россия заработала уступки и время в мирных переговорах по Украине

    New York Times: Россия заработала уступки и время в мирных переговорах по Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Московские требования на переговорах о перемирии замедляют процесс и дают России преимущество над США, желающими заключить сделку, пишет The New York Times.

    Россия добилась уступок в переговорном процессе по перемирию, выдвигая условия, которые замедляют процесс и дают ей преимущество, передает The New York Times.

    На недавних переговорах в Саудовской Аравии обсуждалось прекращение огня в Черном море, но Россия потребовала снятия экономических санкций, прежде чем согласиться на условия.

    США, в свою очередь, не дали четкого ответа на сроки и лишь повторили общее требование президента Дональда Трампа о прекращении боевых действий.

    Эксперты считают, что Россия использует переговоры, чтобы выиграть время и получить уступки, в то время как администрация Трампа стремится заключить серию ограниченных соглашений.

    Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Москва может выдвигать требования по отношению к НАТО, но страны альянса на свое усмотрение решат, как на эти требования «реагировать». Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что обсуждение снятия санкций с России будет уместно только в рамках долгосрочного мирного соглашения, и пока это преждевременно.

    Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что из-за разницы между фактическим и юридическим контролем обсуждение территориальных вопросов станет особенно сложным в ходе урегулирования ситуации на Украине. Глава МИД России Сергей Лавров назвал Крым, Донбасс и Новороссию «давно закрытыми вопросами».

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