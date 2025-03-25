Над Крымом уничтожены пять дронов ВСУ

Эксперт объяснил разницу между реестром «Русофобы» и списком иноагентов

Малькевич: Реестр «Русофобы» создан для медиаборьбы

Tекст: Олег Исайченко

«За годы спецоперации наше общество заметно сплотилось и усилилось. Однако некоторые граждане до сих пор пытаются сеять смуту, допуская язвительные комментарии о бойцах СВО или публично излагая русофобские тезисы. Именно для медиаборьбы с ними предложено создать реестр русофобов», – сказал Александр Малькевич, журналист, политолог, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России.

«Некоторые могут возразить, мол, аналогичную работу уже выполняет реестр иноагентов. Однако для внесения человека в этот список необходимо установить факт наличия зарубежного финансирования. Не все ненавистники России могут этим "похвастаться". Но это не означает, что их злодеяния должны упускаться из виду», – поясняет собеседник.

«Поэтому в новый реестр будут внесены ФИО гражданина, а также данные о его словах или поступках, порочащих нашу страну. Упоминаться будет лишь та информация, которая находится в открытом доступе. Задача раскрыть их персональные данные перед создателями проекта не стоит. Это и отличает проект "Русофобы" от печально известного украинского сайта "Миротворец"», – добавляет эксперт.

Малькевич напомнил, что администраторы «Миротворца» не только публикуют чувствительные данные о «врагах» Украины, но и регулярно призывают к расправам над ними – «таким образом жизнь человека, чья фотография появилась в списке, автоматически попадает под угрозу».

«Но авторы российского сайта заниматься людоедством не собираются. У проекта есть утилитарная задача: например, многие активисты по всей стране занимаются организацией научно-просветительских мероприятий. Им приходится искать и приглашать лекторов, чью идеологическую позицию проверить не всегда возможно. Теперь, чтобы перестраховаться, им достаточно вбить имя конкретного человека в реестр и сделать выводы», – заключил Малькевич.

Ранее в России была создана интернет-платформа «Русофобы». Автором проекта выступила инициативная группа граждан, в которую входят ветераны СВО и неравнодушные патриоты. Как сказано на сайте проекта, каждый понедельник на нем будет публиковаться информация о персонах, распространяющих ложь и клевету о России.

Основной задачей платформы является предупреждение населения о потенциальных угрозах и подрывной деятельности. Предполагается, что в список физических лиц попадут также структуры и фонды, пытающиеся применить технологии цветных революций в отношении России.