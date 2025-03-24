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    Андрей Полонский Андрей Полонский Финляндизация Украины и украинизация Финляндии

    Если кто-то через 80 лет говорит о «финляндизации» Украины и так сильно ратует за «украинизацию» Финляндии, нам тоже имеет смысл вспомнить, что Гельсингфорс, он же Хельсинки – по сути, русский имперский город.

    0 комментариев
    Александр Дюков Александр Дюков Блогер Апачев в Судже выдал комбо из негатива

    Написать нехорошие слова на вражеском здании может воевавший, с боем пробившийся солдат. И его все поймут и простят. А когда что-то пишет упитанный гражданский, проездом на фронте – это вызывает негатив.

    5 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Наступление мира не даст России расслабиться

    Никакого ликования по поводу возможного мира не будет. Настанет строгое, сосредоточенное время, за которое страна постарается решить проблемы, накопившиеся в период СВО. Это будет время мирной мобилизации.

    16 комментариев
    24 марта 2025, 13:18 • Новости дня

    Кремль отказался раскрывать детали подарка Трампу

    Tекст: Ольга Иванова

    Представитель Кремля Дмитрий Песков отказался сообщать подробности о личном подарке президента России Владимира Путина президенту США Дональду Трампу.

    Песков подчеркнул, что информация о портрете, якобы подаренном американскому лидеру Дональду Трампу, не будет раскрыта из-за ее личного характера, передает ТАСС.

    «Единственное, что я вам могу сказать, что это был абсолютно личный подарок, который президент передал своему американскому коллеге», – сказал Песков. Он также добавил, что в связи с личным характером подарка, никакая дополнительная информация не будет предоставлена, если только сам президент не решит раскрыть детали.

    В марте спецпосланник президента США Стивен Уиткофф передал Трампу его портрет, заказанный президентом России Владимиром Путиным у известного российского художника.

    23 марта 2025, 00:58 • Новости дня
    Сафронов ответил на вопрос о стоимости подаренного Путиным Трампу портрета

    Сафронов назвал подаренный Путиным Трампу портрет бесценным

    Tекст: Антон Антонов

    Портрет, который президент России Владимир Путин подарил президенту США Дональду Трампу, вероятно, является бесценным, заявил народный художник России Никас Сафронов, отметив, что авторство картины не сообщалось.

    Сафронов отметил, что художники обычно не комментируют свои работы, а также не указывают, для кого они были созданы. Он подчеркнул, что «в России много талантливых людей, слава богу, много художников», пишут «Аргументы и факты».

    На вопрос о возможной стоимости картины художник ответил: «Такая работа, вероятнее всего, бесценна». Сафронов добавил, что если кто-то раскроет авторство произведения, он будет готов прокомментировать ситуацию по-другому.

    Искусствовед Елизавета Лихачева заявила RT, что автором портрета может быть сам Сафронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф передал главе американского государства портрет Трампа, заказанный Путиным у известного российского художника. На прошлой неделе Путин провел встречу с Уиткоффом.

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    22 марта 2025, 09:18 • Новости дня
    Уиткофф передал Путину пожелание Трампа

    Уиткофф передал Путину сигнал о желании Трампа восстановить двусторонние отношения

    Tекст: Александра Юдина

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что передал президенту России Владимиру Путину сигнал от американского лидера Дональда Трампа о желании восстановить двусторонние отношения, и российский президент проявил взаимность в этом вопросе.

    Уиткофф отметил, что цель Трампа заключается в том, чтобы две великие державы совместно решали конфликт на Украине, передает РИА «Новости».

    По его словам, после получения этого послания Путин продемонстрировал готовность следовать по этому пути. Российский лидер, по словам спецпосланника, послал все возможные сигналы, что он также заинтересован в улучшении отношений.

    Напомним, Вашингтон декларировал дипломатическую победу, сообщив, что Украина готова на немедленное перемирие, и «теперь мяч на стороне Москвы», что стало итогом переговоров делегаций Вашингтона и Киева в Саудовской Аравии и фактически капитуляцией Киева перед США.

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф подтвердил, что руководство Украины согласилось на проведение президентских выборов.

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    23 марта 2025, 16:40 • Видео
    Позор и поражение Каи Каллас

    План главного евродипломата Каи Каллас по срочному обеспечению Украины новым пакетом военной помощи полностью провалился. Это не значит, что Европа окончательно отказалась финансировать конфликт. Это значит, что настало время для унижения Каи Каллас.

    Коментарии (0)
    22 марта 2025, 15:55 • Новости дня
    Newsweek: Трамп может расколоть НАТО без выхода США из альянса
    Newsweek: Трамп может расколоть НАТО без выхода США из альянса
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп может разрушить доверие внутри НАТО, даже не выводя страну из альянса, пишет Newsweek.

    По данным издания, что президент США мог бы расколоть НАТО, не выходя из альянса& Доцент кафедры международной безопасности и стратегии в Эксетерском университете Дэвид Благден отметил, что для этого администрации Трампа достаточно намекнуть на неисполнение обязательств по статье 5 договора НАТО. Это подорвало бы авторитет альянса.

    Эксперты указывают на процесс разрушения доверия внутри НАТО.

    Директор по международной безопасности британского Королевского объединенного института оборонных исследований Нил Мелвин выразил мнение, что речь идет не столько о формальном выходе США из альянса, сколько о сомнениях в их участии в нем.

    По мнению Мелвина, сомнения могут привести к тому, что другие страны-участницы НАТО начнут терять уверенность в США как надежном партнере и защитнике в рамках альянса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украину не приглашают в НАТО из-за отсутствия поддержки со стороны США.

    Вашингтон декларировал дипломатическую победу, сообщив, что Украина готова на немедленное перемирие, и «теперь мяч на стороне Москвы», что стало итогом переговоров делегаций Вашингтона и Киева в Саудовской Аравии и фактически капитуляцией Киева перед США.

    Коментарии (5)
    22 марта 2025, 04:04 • Новости дня
    Уиткофф: Путин подарил Трампу его портрет

    Путин передал через Уиткоффа портрет Трампа

    Уиткофф: Путин подарил Трампу его портрет
    @ Sergey Aksyonov/Twitter.com/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф передал Дональду Трампу его портрет, заказанный Владимиром Путиным у известного российского художника, в качестве жеста готовности к диалогу.

    Как передает ТАСС, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил, что передал президенту Дональду Трампу его портрет в подарок от российского лидера Владимира Путина. В интервью Такеру Карлсону Уиткофф отметил, что этот жест был знаком готовности к диалогу между лидерами.

    Уиткофф указал, что президент Путин заказал портрет у известного российского художника и попросил его передать Трампу. По словам Уиткоффа, Трамп был искренне тронут подарком. Это стало частью личной дипломатии между главами государств, которых связывают сложные отношения.

    Ранее Трамп заявил, что США, Украина и Россия сделали шаг к урегулированию конфликта, достигнув предварительных договоренностей, которые он назвал «очертаниями сделки».

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    21 марта 2025, 20:24 • Новости дня
    Трамп заявил об отличной подготовке США к войне с Китаем
    Трамп заявил об отличной подготовке США к войне с Китаем
    @ Niall Carson/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что страна не ищет военного конфликта с Китаем, но готова к нему.

    Трамп отметил, что, несмотря на отсутствие заинтересованности в военном конфликте с Китаем, Америка готова к такому сценарию, передает РИА «Новости».

    В своем выступлении перед журналистами в Овальном кабинете Белого дома американский лидер заявил: «Мы не хотим потенциальной войны с Китаем, но могу сказать: если она случится, мы отлично подготовлены, чтобы с этим справиться. Я бы не хотел демонстрировать это кому-либо».

    Ранее глава американского Госдепа Марко Рубио подчеркнул важность для США предотвращения усиления альянса между Россией и Китаем, заявив, что тесные отношения этих стран якобы представляют угрозу для глобальной стабильности.

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    21 марта 2025, 13:42 • Новости дня
    Путин выбрал переговорщиков для консультаций с США

    Песков: Путин выбрал переговорщиков для консультаций с США

    Путин выбрал переговорщиков для консультаций с США
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС / Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин лично назначил Григория Карасина и Сергея Беседу в качестве переговорщиков для предстоящих консультаций с Соединенными Штатами, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его словам, участникам назначенных на понедельник консультаций между Россией и США предстоит решить ряд важных вопросов, передает ТАСС.

    Песков заявил, что Григорий Карасин и Сергей Беседа, которые представят Россию, являются опытнейшими переговорщиками.

    Представитель Кремля подчеркнул, что выбор этих кандидатов был лично сделан Путиным. По его словам, Карасин и Беседа обладают богатым опытом в проведении аналогичных переговоров и способны наилучшим образом представлять интересы России.

    По словам пресс-секретаря, «это выбор президента Российской Федерации, и они наилучшим образом представят Россию на этих переговорах».

    Ранее спецпосланник американского президента Кит Келлог заявил, что США намерены провести в Саудовской Аравии «непрямые переговоры» между Россией и Украиной для обсуждения условий прекращения огня.

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что в ближайшей встрече с США в Эр-Рияде с российской стороны примут участие председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа.

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    24 марта 2025, 06:57 • Новости дня
    Трамп раскритиковал свой портрет в галерее портретов президентов США

    Трамп остался недоволен своим портретом в галерее портретов президентов США в Колорадо

    Трамп раскритиковал свой портрет в галерее портретов президентов США
    @ Al Drago/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп выразил возмущение своим портретом в галерее американских президентов в Колорадо, назвав его «намеренно искаженным».

    «Никому не нравятся плохие фотографии или неказистые портреты самого себя», – приводит его слова РИА «Новости».

    Действующий глава американского государства в соцсети Truth Social заявил, что «выставленное губернатором» изображение было сильно искажено, причем сделано это, по его мнению, намеренно.

    Он также выразил мнение, что художница Сара Бордман, которая ранее создала портрет 44-го президента США Барака Обамы, «вероятно, утратила свой талант с возрастом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе 2025 года был представлен инаугурационный портрет Трампа с хмурым выражением лица, что контрастировало с портретом его первого президентского срока, на котором он улыбался. В марте спецпосланник президента США Стивен Уиткофф передал Трампу его портрет, заказанный президентом России Владимиром Путиным у известного российского художника.

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    23 марта 2025, 12:43 • Новости дня
    Песков допустил неофициальные контакты Путина и Трампа

    Песков не исключил наличие дополнительных контактов Путина и Трампа

    Песков допустил неофициальные контакты Путина и Трампа
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-секретарь Дмитрий Песков допустил, что между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом могли быть дополнительные контакты, помимо официально объявленных.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью ВГТРК заявил, что между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом могли быть и другие контакты, помимо тех, о которых сообщалось официально, передает ТАСС. Он подчеркнул: «Мы вам сообщаем о тех разговорах, о которых нам известно, но всего остального мы не можем исключать».

    Журналист ВГТРК Павел Зарубин заметил, что заявления Трампа создают впечатление о большем числе контактов между президентами, чем было заявлено. Песков отметил, что возможность общения президентов по видеомосту сохраняется и может быть активирована по инициативе любой из сторон.

    Он добавил, что видеомост защищен и позволяет обсуждать самые чувствительные темы. Это решение остается личным выбором каждого из лидеров, которые могут предпочесть телефонную связь для общения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что передал президенту России Владимиру Путину сигнал от Дональда Трампа о желании восстановить двусторонние отношения, и Путин проявил взаимность в этом вопросе. Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия не отвергла предложения о прекращении огня на Украине, и напомнил о действии множества санкций против нее.

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    22 марта 2025, 01:43 • Новости дня
    Трамп опроверг отказ России от перемирия на Украине

    Трамп заявил, что Россия не отвергла идеи о перемирии

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия не отвергла предложения о прекращении огня на Украине, и напомнил о действии множества санкций против нее.

    Президент США Дональд Трамп категорически не согласился с утверждениями о том, что Россия отвергла американские предложения о прекращении огня на Украине, сообщает ТАСС.

    По его словам, санкции, наложенные на Россию, продолжают действовать в полном объеме. «Он ничего не отвергал. И в отношении них действуют санкции, много санкций», – заявил Трамп, отвечая на вопрос о возможности ужесточения санкций в связи с якобы отказом России от перемирия.

    Трамп также отметил, что против России введено больше санкций, чем против какого-либо другого государства. Это заявление американского лидера прозвучало как ответ на вопрос о том, следует ли США ужесточать санкции против Москвы, учитывая, что президент России Владимир Путин якобы отверг идею о прекращении огня на Украине.

    18 марта Трамп и Путин обсудили по телефону ситуацию на Украине и пришли к соглашению о взаимном отказе от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней. По данным Кремля, были затронуты и другие международные вопросы. Белый дом сообщил, что стороны договорились о начале технических переговоров по введению режима «прекращения огня на Черном море».

    Как передавал помощник президента РФ Юрий Ушаков, консультации экспертов России и США пройдут 24 марта в Эр-Рияде. Российскую делегацию возглавят председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Главной темой обсуждения станет черноморская инициатива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп не дал прямого ответа на вопрос о введении новых санкций против России, отметив возможность достижения прекращения огня на Украине.

    Трамп заявил, что США, Украина и Россия сделали шаг к урегулированию конфликта, достигнув предварительных договоренностей, которые он назвал «очертаниями сделки».

    Американский президент также объявил, что переговоры по прекращению огня на Украине идут в данный момент, и полное перемирие может быть достигнуто в ближайшее время.

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    22 марта 2025, 02:13 • Новости дня
    Трамп не обозначил крайний срок для прекращения огня на Украине

    Трамп сообщил, что не ставил крайний срок для прекращения огня в разговоре с Путиным

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп заявил, что в разговоре с Владимиром Путиным не устанавливал точный срок для прекращения огня на Украине, однако выразил надежду на скорое достижение соглашения.

    Президент США Дональд Трамп сообщил журналистам в Белом доме, что не устанавливал крайнего срока для режима прекращения огня на Украине в разговоре с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС. Он отметил, что, по его мнению, соглашение может быть достигнуто в ближайшее время.

    В телефонном разговоре, состоявшемся 18 марта, Трамп и Путин обсудили ситуацию на Украине и условия, необходимые для предотвращения эскалации конфликта. Согласно информации из Кремля, Путин согласился на предложение Трампа о взаимном отказе сторон от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней.

    Стороны также договорились начать технические переговоры о введении режима прекращения огня в Черном море и полном прекращении огня. Эти консультации, как ранее сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, пройдут 24 марта в Эр-Рияде. Российскую делегацию возглавят Григорий Карасин и Сергей Беседа, и переговоры будут сосредоточены на черноморской инициативе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп не дал прямого ответа на вопрос о введении новых санкций против России, отметив, что считает возможным достижение прекращения огня на Украине.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что США, Украина и Россия сделали шаг к урегулированию конфликта, достигнув предварительных договоренностей, которые он назвал «очертаниями сделки».

    Американский президент Дональд Трамп объявил, что переговоры по прекращению огня на Украине идут в данный момент, и полное перемирие может быть достигнуто в ближайшее время.

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    23 марта 2025, 22:23 • Новости дня
    Песков назвал доверительной атмосферу телефонного разговора Путина и Трампа

    Tекст: Антон Антонов

    Атмосфера телефонного разговора президента России Владимира Путина и главы американского государства Дональда Трампа была «абсолютно доверительной», заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Абсолютно доверительная, откровенная, конструктивная, рабочая атмосфера, это действительно так», – приводит ТАСС слова Пескова в интервью Павлу Зарубину.

    Напомним, Песков не исключил наличие дополнительных контактов лидеров двух стран. Он отметил, что потенциал взаимовыгодного сотрудничества между Россией и США в различных областях трудно переоценить. По его словам, разногласия между США и Россией не должны мешать взаимовыгодному сотрудничеству. В Кремле назвали влияние США на мировую политику огромным.

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    23 марта 2025, 23:55 • Новости дня
    Президент Бразилии собрался посетить Россию в мае

    Президент Бразилии Лула да Силва собрался посетить Россию в мае для встречи с Путиным

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Бразилии Лула да Силва посетит Россию в мае для встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщил специальный помощник бразильского лидера по международным вопросам Селсу Аморим.

    Аморим также сообщил, что после завершения визита в Россию да Силва отправится в Китай. Цель его поездки – переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. «Это наглядно продемонстрирует, что Бразилия никому не подчиняется», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Folha de S. Paulo.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале да Силва сообщил, что отказал Германии в просьбе продать оружие для передачи его Украине, чтобы не поддерживать конфликты и убийства граждан России. В конце января Путин и да Силва обсудили по телефону вопросы урегулирования конфликта на Украине, а также стратегического партнерства двух стран.

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    21 марта 2025, 14:35 • Новости дня
    Шойгу поговорил с Ким Чен Ыном о диалоге России и США

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Секретарь СБ России Сергей Шойгу в ходе беседы с главой государственных дел КНДР Ким Чен Ыном обсудил диалог Москвы и Вашингтона, об этом сообщил сам Шойгу.

    Переговоры с Ким Чен Ыном длились более двух часов, сказал Шойгу, передает ТАСС.

    В ходе них были изучены результаты выполнения ранее принятых решений в ходе визита Ким Чен Ына в Россию и визита президента Владимира Путина в КНДР.

    Также в разговоре обсуждалось «общение и начало диалога [России] с Соединенными Штатами, все то, что происходит на Украине», и другие вопросы, касающиеся безопасности в разных регионах, в том числе на Корейском полуострове.

    Шойгу в пятницу прибыл в КНДР, он передал лидеру страны послание от российского президента.

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    21 марта 2025, 17:12 • Новости дня
    Путин и эмир Катара обсудили ситуацию в Газе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани обсудили по телефону обострение ситуации в секторе Газа и выразили готовность содействовать ее деэскалации, а также рассмотрели дальнейшее развитие сотрудничества между странами.

    Содержание телефонного разговора между Путиным и эмиром Катара опубликовал Кремль в Telegram-канале. Лидеры двух стран выразили обеспокоенность в связи с возобновлением боевых действий в секторе Газа и подчеркнули готовность содействовать деэскалации напряженности, а также стремиться к долгосрочной нормализации в регионе.

    Кроме того, обсуждались актуальные вопросы развития российско-катарского сотрудничества. Участники беседы подчеркнули значимость итогов недавно прошедшего в Дохе заседания двусторонней Межправительственной комиссии и условились о применении скоординированных усилий для наращивания инвестиционных связей и расширения кооперации в промышленности, энергетике, транспорте и логистике, культуре и спорте.

    В ходе обмена мнениями по ситуации в Сирии обе стороны отметили важность обеспечения ее единства, суверенитета и территориальной целостности. Россия и Катар выразили намерение продолжать взаимодействие в интересах устойчивой стабилизации социально-экономической обстановки в стране и оказывать гуманитарную помощь сирийскому народу.

    Путин также поздравил руководство и народ Катара с началом священного для мусульман месяца Рамадан.

    Ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров и премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани обсудили в Дохе кризис на Украине, а также вопросы торгового и экономического сотрудничества между странами.

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    21 марта 2025, 14:09 • Новости дня
    Шойгу передал Ким Чен Ыну послание от Путина

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу провел встречу с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном, он передал ему послание от российского президента Владимира Путина.

    «Хотел бы передать вам привет и наилучшие пожелания от президента Российской Федерации Владимира Путина. Он уделяет самое пристальное внимание реализации достигнутых с вами договоренностей», – сказал Шойгу Ким Чен Ыну, передает ТАСС.

    Напомним, у Шойгу в КНДР запланированы встречи и с другими представителями северокорейского руководства.

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    • Новый конфликт Зеленского и Трампа

      Владимир Зеленский отказался передавать под контроль США энергетические объекты Украины, но американцы ведут себя так, как будто он согласился. Что происходит? И причем здесь Запорожская АЭС?

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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