Кремль отказался раскрывать детали подарка Трампу

Трамп опроверг отказ России от перемирия на Украине

Трамп заявил, что Россия не отвергла идеи о перемирии

Tекст: Денис Тельманов

Президент США Дональд Трамп категорически не согласился с утверждениями о том, что Россия отвергла американские предложения о прекращении огня на Украине, сообщает ТАСС.

По его словам, санкции, наложенные на Россию, продолжают действовать в полном объеме. «Он ничего не отвергал. И в отношении них действуют санкции, много санкций», – заявил Трамп, отвечая на вопрос о возможности ужесточения санкций в связи с якобы отказом России от перемирия.

Трамп также отметил, что против России введено больше санкций, чем против какого-либо другого государства. Это заявление американского лидера прозвучало как ответ на вопрос о том, следует ли США ужесточать санкции против Москвы, учитывая, что президент России Владимир Путин якобы отверг идею о прекращении огня на Украине.

18 марта Трамп и Путин обсудили по телефону ситуацию на Украине и пришли к соглашению о взаимном отказе от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней. По данным Кремля, были затронуты и другие международные вопросы. Белый дом сообщил, что стороны договорились о начале технических переговоров по введению режима «прекращения огня на Черном море».

Как передавал помощник президента РФ Юрий Ушаков, консультации экспертов России и США пройдут 24 марта в Эр-Рияде. Российскую делегацию возглавят председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Главной темой обсуждения станет черноморская инициатива.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп не дал прямого ответа на вопрос о введении новых санкций против России, отметив возможность достижения прекращения огня на Украине.

Трамп заявил, что США, Украина и Россия сделали шаг к урегулированию конфликта, достигнув предварительных договоренностей, которые он назвал «очертаниями сделки».

Американский президент также объявил, что переговоры по прекращению огня на Украине идут в данный момент, и полное перемирие может быть достигнуто в ближайшее время.