Если кто-то через 80 лет говорит о «финляндизации» Украины и так сильно ратует за «украинизацию» Финляндии, нам тоже имеет смысл вспомнить, что Гельсингфорс, он же Хельсинки – по сути, русский имперский город.0 комментариев
Кремль отказался раскрывать детали подарка Трампу
Представитель Кремля Дмитрий Песков отказался сообщать подробности о личном подарке президента России Владимира Путина президенту США Дональду Трампу.
Песков подчеркнул, что информация о портрете, якобы подаренном американскому лидеру Дональду Трампу, не будет раскрыта из-за ее личного характера, передает ТАСС.
«Единственное, что я вам могу сказать, что это был абсолютно личный подарок, который президент передал своему американскому коллеге», – сказал Песков. Он также добавил, что в связи с личным характером подарка, никакая дополнительная информация не будет предоставлена, если только сам президент не решит раскрыть детали.
В марте спецпосланник президента США Стивен Уиткофф передал Трампу его портрет, заказанный президентом России Владимиром Путиным у известного российского художника.