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Российские войска уничтожили до 425 военнослужащих ВСУ
Группировка «Центр» нанесла поражение ВСУ, потеряно более 425 человек
Российская группировка «Центр» нанесла значительный урон украинским вооруженным силам, уничтожив более 425 военнослужащих в результате боевых действий.
Как сообщает РИА «Новости», группировка «Центр» российских вооруженных сил успешно провела операцию против семи украинских бригад и одного полка, что привело к потерям более 425 человек со стороны противника.
Начальник пресс-центра группировки, Александр Савчук, уточнил, что поражение украинских войск было нанесено в таких районах, как Красноармейск, Новопавловка, Удачное, Димитров, Чумишин, Троицкое, Срибное и Алексеевка.
По словам Савчука, российские подразделения улучшили свои позиции по переднему краю и нанесли серьезный урон двум механизированным, двум егерским и штурмовой бригадам, а также бригадам морской пехоты и национальной гвардии Украины.
В результате операции были уничтожены шесть боевых бронированных машин, включая бронетранспортер М113, семь пикапов и четыре орудия полевой артиллерии.
Потери украинских вооруженных формирований также включили уничтожение значительного количества техники, что ослабило их возможности для выполнения дальнейших боевых задач. Эти события подчеркивают продолжающееся напряжение и боевые действия в зоне конфликта на Украине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская армия за все время боев на Курском направлении потеряла свыше 69 тыс. военнослужащих по данным российского Министерства обороны в пятницу.
В последние сутки на этом направлении потеряла более 230 военнослужащих. Российские войска нанесли удар по формированиям ВСУ в нескольких населенных пунктах, из-за чего противник потерял более 270 военнослужащих и значительное количество техники.