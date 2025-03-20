Глава Евросовета назвал прекращение огня на Украине ошибкой

Эксперт: Переход украинских АЭС под контроль США создаст риски для России

Эксперт Анпилогов: Контроль США над украинскими АЭС создаст техногенные риски для России

Tекст: Анастасия Куликова

«Американцы давно проявляют интерес к украинской атомной энергетике. Так, они неплохо зарабатывают, поставляя Киеву ядерное топливо», – отметил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание». Он напомнил, что Украина ранее отказалась от российских материалов и перевела свои АЭС на американские компоненты от компании Westinghouse.

В этом контексте идея США контролировать деятельность станций последовательна и логична. Собеседник увидел в планах Трампа «двухходовой план». «Глава Белого дома стремится урегулировать конфликт на Украине. Когда и если он достигнет этой цели, в бывшей советской республике останется ряд проблем: там уже разрушена промышленность, наблюдается огромный демографический отток», – детализировал эксперт.

«Как следствие, объемы потребления электроэнергии в стране сократятся. Освободившиеся излишки можно будет продавать на соседние рынки, и в первую очередь – Евросоюзу», – рассуждает Анпилогов. Собеседник напомнил, что европейские страны продолжают «играться» с «зеленой повесткой»: строят ветряки и солнечные батареи.

«Европа таким образом может стать нетто-импортером электроэнергии, и поставки пойдут с украинских атомных станций. Тем более что линии электропередач уже есть. По всей видимости, Вашингтон рассчитывает контролировать процесс сбыта и зарабатывать, привлекая Киев в качестве "полезного идиота"», – считает аналитик.

Фактически речь идет о том, что на АЭС Украины поменяется менеджмент. «Дергать стержень и получать разрешенные дозы радиации, обслуживать объекты все так же будет украинский персонал. Но за коммерческую деятельность отвечать начнут американцы. Международное разделение труда выглядит именно так: кому-то в реактор лезть, а кому-то чистые киловатты продавать», – иронично отметил специалист.

Владимир Зеленский выражает заинтересованность в таком сотрудничестве, поскольку так рассчитывает продлить свое пребывание во власти. Однако для обычных украинцев реализация идеи Трампа обернется ростом цен на электроэнергию.

«Представим, что украинский потребитель за киловатт платит гривну, а европейский – евро. Далее вступает в дело логика рынка: зачем продавать ресурс дешево?» – пояснил Анпилогов. Впрочем, если Киев передаст АЭС под управление США, то это несет риски и для России.

Во-первых, это касается имиджевого вопроса. «Американские специалисты не знают всех тонкостей работы реакторов советского образца. Если произойдет какая-то авария, на Западе начнут кричать про "новый Чернобыль". При этом винить будут российскую сторону, а не американцев», – пояснил собеседник.

Есть и риски техногенного характера. «Первый и второй реакторы Ровенской АЭС очень старые, они построены по древним нормам безопасности, например, без контайнмента – внешней двойной гермооболочки», – напомнил спикер. Похожая ситуация на Южно-Украинской станции.

«Их нужно выводить из эксплуатации, тем более что нет надзора Росатома и его дочерних организаций, ведь Киев разорвал все связи. Штаты, получи они контроль над объектами, вряд ли проявят ответственное отношение к инфраструктуре. А это создаст дополнительные угрозы для России», – заключил Анпилогов.

Напомним, Дональд Трамп в телефонном разговоре заявил Владимиру Зеленскому, что США могут помочь Украине в управлении АЭС. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. По ее словам, если бы Вашингтон владел станциями, это бы стало лучшей гарантией безопасности для критической инфраструктуры.

В совместном заявлении госсекретаря Марко Рубио и помощника Трампа по национальной безопасности Майка Уолтца отмечается, что американская сторона могла бы «оказать большую помощь» Киеву в вопросе эксплуатации АЭС. Они указали на опыт Соединенных Штатов «в области электроэнергетики и коммунального хозяйства».

Глава министерства энергетики США Крис Райт заявил, что Вашингтон готов взять под управление украинские атомные электростанции, если это будет способствовать урегулированию конфликта. Он заверил, что для этого не потребуется отправка американских военнослужащих на Украину.

Зеленский выразил заинтересованность в сотрудничестве со Штатами в сфере энергетики, отметив важность американской поддержки в текущих условиях. По итогам разговора с Трампом он также принял предложение о взаимном отказе от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней.

Ранее телеканал CNN сообщал, что Запорожская АЭС может стать частью переговоров о прекращении огня на Украине. Станция расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. В октябре 2022 года она перешла в собственность России.