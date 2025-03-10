В Грузии назвали препятствием для инвесторов ориентацию страны на НАТО

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Работаю над привлечением иностранных инвесторов, и одним из факторов, которые они называют, является геополитическая нестабильность. Они говорят, что, если Грузия будет нейтральной, то будет выглядеть стабильнее в их глазах», – сказал Кобулия в интервью грузинской телекомпании «Палитра».

По его словам, «инвесторы отмечают, что пребывание Грузии в альянсах с Западом или Россией помешает стабильности в стране».

«В Конституции Грузии записано, что страна должна стать членом НАТО. Потенциальные инвесторы говорят, что видят происшедшее с Украиной в этой связи, и отмечают, что Россия не примет (членство Грузии в НАТО)», – добавил Кобулия.

«У инвесторов есть систематический страх на этот счет», – отметил он.

Ранее экс-министр заявлял о необходимости «прагматичного диалога» с Россией в интересах Грузии.

«Без прагматичного диалога с Россией территориальную целостность Грузии не восстановить», – пояснял он.