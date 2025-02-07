Песков заявил о готовности России к переговорам по Украине

Песков заявил о неизменной готовности России к переговорам по Украине

Tекст: Александра Юдина

Представитель Кремля заверил, что Россия сохраняет готовность к переговорам по Украине, передает ТАСС.

«Россия открыта к переговорам», – подчеркнул он.

Песков отметил, что данная позиция остается неизменной и ранее уже неоднократно озвучивалась официальными лицами на различных уровнях.

Он подчеркнул, что главным приоритетом для российской стороны остается находить решения через диалог и дипломатические методы.

По словам Пескова, Россия всегда ставила на первое место интересы своих граждан и безопасность региона, и переговоры остаются одним из ключевых инструментов для достижения стабильности.

Ранее американский спецпосланник Кит Келлог заявил изданию New York Post, что урегулирование российско-украинского конфликта потребует компромиссов со стороны обеих стран, однако сделка не удовлетворит все стороны.

Напомним, посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что Москва открыта к обсуждению мирного урегулирования конфликта на Украине, опираясь на проект соглашения, обсуждавшийся в Стамбуле весной 2022 года.