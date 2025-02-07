Не стоит игнорировать те возможности, которые Будапешт и Братислава предоставляют России. С точки зрения торговых отношений, политических контактов, пиар-составляющей. Ну и, в конце концов, у Москвы не так много осталось лидеров европейских стран, с которыми можно просто нормально общаться.0 комментариев
Песков заявил о готовности России к переговорам по Украине
Песков заявил о неизменной готовности России к переговорам по Украине
Россия сохраняет готовность к переговорам по ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Представитель Кремля заверил, что Россия сохраняет готовность к переговорам по Украине, передает ТАСС.
«Россия открыта к переговорам», – подчеркнул он.
Песков отметил, что данная позиция остается неизменной и ранее уже неоднократно озвучивалась официальными лицами на различных уровнях.
Он подчеркнул, что главным приоритетом для российской стороны остается находить решения через диалог и дипломатические методы.
По словам Пескова, Россия всегда ставила на первое место интересы своих граждан и безопасность региона, и переговоры остаются одним из ключевых инструментов для достижения стабильности.
Ранее американский спецпосланник Кит Келлог заявил изданию New York Post, что урегулирование российско-украинского конфликта потребует компромиссов со стороны обеих стран, однако сделка не удовлетворит все стороны.
Напомним, посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что Москва открыта к обсуждению мирного урегулирования конфликта на Украине, опираясь на проект соглашения, обсуждавшийся в Стамбуле весной 2022 года.