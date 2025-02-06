Песков: Кремль не считает экспертами по Украине молчавших после событий 2014 года

Tекст: Вера Басилая

Кремль не воспринимает тех экспертов по Украине, которые предпочли молчать о действиях Киева после событий 2014 года, пишет ТАСС.

По словам Пескова, в 2014 году киевский режим направил танки против жителей страны, которые не согласились с силовым изменением власти. В это время, как отметил представитель Кремля, многие так называемые эксперты предпочли молчать, и именно поэтому их мнение сейчас не может быть принято во внимание.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал разглашать подробности контактов между Россией и США.