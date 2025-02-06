Можно сколько угодно рассуждать о том, что новое сирийское руководство является турецким прокси, однако вряд ли в Дамаске откажутся снизить свою зависимость от Анкары. А для этого им нужно как можно больше внешних партнеров с ресурсами.0 комментариев
Кремль отказался считать экспертами по Украине молчавших после Майдана
Песков: Кремль не считает экспертами по Украине молчавших после событий 2014 года
В Кремле заявили, что не могут воспринимать как экспертов по Украине тех, кто не высказался о действиях Киева с 2014 года, когда киевский режим использовал танки против населения, несогласного со сменой власти, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Кремль не воспринимает тех экспертов по Украине, которые предпочли молчать о действиях Киева после событий 2014 года, пишет ТАСС.
По словам Пескова, в 2014 году киевский режим направил танки против жителей страны, которые не согласились с силовым изменением власти. В это время, как отметил представитель Кремля, многие так называемые эксперты предпочли молчать, и именно поэтому их мнение сейчас не может быть принято во внимание.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал разглашать подробности контактов между Россией и США.