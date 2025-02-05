Кому-то хочется отнести к ведомству дьявола буквально всё на свете, кроме молитвы и посещения храма. А ведь, по сути, такой стиль мышления мало чем отличается от катарской ереси, объявлявшей весь материальный мир порождением сатаны.10 комментариев
Бастрыкин заявил о кампании радикализации россиян спецслужбами Украины
Бастрыкин сообщил о пропагандистской кампании Украины и Запада по радикализации россиян
Председатель СК Александр Бастрыкин обвинил украинские спецслужбы в кампании по радикализации россиян, поддерживаемой коллективным Западом и направленной на распространение идей терроризма и неонацизма.
По его словам, спецслужбы Украины при поддержке коллективного Запада развернули широкомасштабную кампанию по радикализации и дезинформации российских граждан, передает ТАСС.
Бастрыкин отметил, что данная кампания оказывает значительное влияние на распространение идей терроризма и неонацизма в условиях текущей специальной военной операции.
Он также подчеркнул, что подобные действия направлены на создание нестабильной обстановки в России и подрыв ее безопасности.
В связи с этим Бастрыкин призвал усилить меры по противодействию дезинформации и радикализации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия передала в ООН свежие факты героизации нацистов.
Напомним, в ноябре прошлого года комитет Генеральной Ассамблеи ООН одобрил резолюцию, предложенную Россией, направленную на борьбу с героизацией нацизма и современными формами расовой дискриминации.