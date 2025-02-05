Кому-то хочется отнести к ведомству дьявола буквально всё на свете, кроме молитвы и посещения храма. А ведь, по сути, такой стиль мышления мало чем отличается от катарской ереси, объявлявшей весь материальный мир порождением сатаны.0 комментариев
Лавров заявил о подыгрывании ООН Западу по Украине
Лавров обвинил генсека ООН Гутерриша в поддержке Запада по украинскому вопросу
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что генсек ООН Антониу Гутерриш поддерживает западные страны по вопросам, связанным с Украиной, вопреки уставу организации.
На посольском «круглом столе» по урегулированию ситуации на Украине Лавров выразил недовольство позицией Гутерриша, передает ТАСС.
Лавров отметил, что секретариат ООН, включая генсека, подыгрывает западным странам в украинской проблематике, что противоречит статье 100 Устава ООН, требующей беспристрастности.
Министр подчеркнул, что, возможно, письменных инструкций в поддержку Запада не существует, однако многие из руководителей в секретариате, включая заместителей Гутерриша, являются представителями США, Британии, Канады и других стран НАТО и высказывают мнения, соответствующие интересам Запада.
По словам Лаврова, ООН применяет принцип самоопределения народов избирательно: «Когда это выгодно, как в случае с Крымом и Косово, принцип действует, но когда нужно поддержать своих союзников, на первый план выходит принцип территориальной целостности».
Министр также отметил, что игнорируются действия народов Крыма, Новороссии и Донбасса.
Между тем генеральный секретарь НАТО Марк Рютте признал наличие тайной тактики альянса в переговорах по Украине, которую скрывают от России.
В то же время СВР сообщила, что НАТО готовит операцию по дискредитации Владимира Зеленского в преддверии выборов на Украине, целью которой является устранение главы киевского режима.