Tекст: Алексей Дегтярев

Помощь Украине от США в последний год президентства Байдена замедлилась не только из-за задержек одобрения в Конгрессе, но и из-за опасений эскалации конфликта с Россией и возможной нехватки американских запасов вооружений, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

Решения о поставках основных видов оружия затягивались из-за внутренних дебатов о рисках и ресурсах.

Некоторые американские чиновники связывают отказ от предоставления летом тяжелого вооружения и дальнобойных ракет с обеспокоенностью по поводу истощения запасов США. Хаотичность системы отслеживания поставляемого вооружения также усложняла процесс.

Задержки, по данным агентства, были связаны с проблемами на Украине. Киев сталкивался с отсутствием решения по недостатку личного состава в ВСУ, низким боевым духом и трудностями в использовании западного вооружения, что также влияло на процесс поставок.

Ранее Владимир Зеленский обвинил Байдена том, что тот якобы оставил Украину без поддержки в начале конфликта.